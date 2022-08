Trendová terasa: vyberáte medzi drevom a kompozitnými doskami?

Postavili ste dom a rozmýšľate čím ho ešte vylepšiť? Predsa terasou! Terasa nielen skrášli váš pozemok, ale aj zväčšuje úžitkovú plochu domu a získate ňou jedinečný priestor, ktorý môžete využiť podľa vašich predstáv. Terasa sa ideálne hodí aj k bazénu či vírivke.



Kam s terasou?

Pri terase je jednou z najdôležitejších vecí jej umiestnenie. Najčastejšie sa stavajú v okolí domu, čím sa vám akoby „predĺži“ interiér. Výhodou je, že ak chcete mať na terase posedenie, tak sa veľmi nenabeháte pri donášaní nápojov či jedla. S terasou pri dome si však dajte pozor na výšku! Terasa by mala ležať 2-5 cm pod úrovňou podlahy miestnosti, na ktorú nadväzuje. Je to kvôli ochrane pred dažďom.

Niekedy však samostatne stojaca terasa v príjemnom zákutí pozemku vyčarí neopakovateľnú atmosféru a ponúkne viac súkromia. Pri tomto variante určite pouvažujte aj o minikuchynke či bare s drezom, čo môže byť veľmi praktické pri grilovačkách alebo oslavách. Pri rozhodovaní určite porozmýšľajte, či chcete terasu v úrovni terénu, pod úrovňou alebo dokonca viacúrovňovú terasu.

Slnko ako atribút

Medzi dôležité faktory pri umiestnení terasy patria aj svetové strany, slnko, tieň a vietor. Chcete na terase tráviť raňajky s kávičkou v ruke alebo večer pri knihe a dobrom vínku? Podľa vašich budúcich plánov je dôležitá správna orientácia terasy. Pri orientácii na juh budete mať samozrejme najviac slnka. Poskytuje to veľa výhod, ak máte radi slnečné lúče, no počas leta ju budete musieť aspoň na niekoľko hodín umelo zatieňovať.

Raňajky pri vychádzajúcom slniečku si najlepšie vychutnáte na východnej terase, západnú stranu využijete najmä za teplých večerov. Severná orientácia je zasa ideálna pri letných horúčavách. Neviete sa rozhodnúť, ktorá možnosť je najlepšia? Ak vám to pozemok dovolí, postavte si dve terasy a to na dve rozličné svetové strany. Tak si budete môcť vychutnať dostatok slnečných lúčov a aj tieň, ak by bola horúčava neúnosná. V prípade návštev zasa môžete získať dospelácko-detskú či mužsko-ženskú terasu. A nakoniec, nezabúdajte na výhľad! Chcete vidieť rušnú cestu alebo záhradu za domom? Prispôsobte tomu vašu terasu!

Na veľkosti záleží

Ak vám to finančná situácia dovoľuje, tak nešetrite na ploche terasy! Rodina sa vám môže rozrásť a taktiež kamaráti, susedia či spolužiaci veľmi radi príjmu pozvanie na príjemné posedenie. Terase však obetujte maximálne jednu tretinu pozemku. Pri navrhovaní veľkosti berte do úvahy napríklad aj fakt, že minimálna šírka terasy pre dve osoby, stôl a dve stoličky je 200 cm. Ak plánujete, že terasa bude pre viac ľudí, tak len na stôl pre 6 osôb potrebujete plochu minimálne 16 m2 ideálne aspoň 20 m2, čiže tomu musíte prispôsobiť plochu celej terasy.

Aký materiál si vybrať na terasu?

V prvom rade na to, kde sa bude terasa nachádzať a čo na nej chcete mať. Ak ju chcete položiť pri bazéne či na chate pri jazere, tak je dôležitá jej vodeodolnosť a protišmykovosť. Oba faktory spĺňajú kompozitné terasové dosky, pričom drevo a dlažba sú síce vodeodolné, avšak nie protišmykové – samozrejme, záleží od typu dlažby.

Ak chcete po terase chodiť bosí, tak je dôležitá aj teplota v lete, ktorá je najideálnejšia pri dreve, pretože kompozitný materiál, ako aj dlažba, bývajú v lete veľmi horúce. Ak vám záleží na farbe podlahy, je dôležité vedieť, že drevená podlaha časom vybledne, ale zároveň je v tom aj jej výhoda – olejovaním môžete jej farbu zmeniť, čo pri dlažbe možné nie je.

Najdôležitejším faktorom pri výbere materiálu je životnosť, bezúdržbovosť a odolnosť, aby ste s terasou mali čo najmenej starostí. V týchto kritériách sú najvhodnejšie kompozitné terasové dosky, ktoré majú záruku 15-25 rokov (v závislosti od použitých surovín), čo pri iných materiáloch nie je zaručené. Údržba ide ruka v ruke s cenou, pretože kompozitný materiál kúpite a nemusíte už do terasy investovať žiadne ďalšie peniaze či sa o ňu starať – stačí ju iba pravidelne umývať. Drevo treba pravidelne chemicky ošetrovať, čo stojí nielen peniaze, ale zaberie aj čas.

Pokiaľ ide o odolnosť, tak na dlažbe, rovnako aj na dreve, môžu zostať fľaky či škrabance, v čom sú niektoré typy kompozitných terasových dosiek odolnejšie. Rovnako je to aj pri poveternostných podmienkach, kompozitné terasové dosky sú odolné voči všetkých poveternostným vplyvom, pričom drevo na slnku stráca farbu a dlažbe v zime môže ublížiť mráz.

zdroj fotografií: www.dlhslovakia.sk/timmdek