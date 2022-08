Ako upraviť dámske gumáky, aby vyzerali módne?

Dámske gumáky už dávno nie sú vhodnou obuvou výlučne na festivaly. Aj keď môžu byť nevyhnutnosťou počas upršaného leta, môžu sa hodiť aj do iných ročných období – špeciálne na jar a na jeseň, a so správnym dopasovaním aj na zimu.

Koniec koncov, keď sú cesty šmykľavé a vy sa každé ráno pohybujete v jesenných kalužiach, nič neprekoná pár pohodlných nepremokavých topánok. A ak vyzerajú superštýlovo, ešte lepšie! Prešívané gumáky, gumáky na patent, krátke gumáky, vysoké gumáky – výber je prakticky nekonečný a vy máte dnes na výber z niekoľko farebných či dizajnových štýlov, s ktorými určite nebudete vyzerať ako zo starých farmárskych filmov.

Ak zvažujete kúpu vašich prvých gumákov, ale obávate sa toho, že ich nebudete správne vedieť dopasovať, prečítajte si niekoľko tipov.

Ako nosiť gumáky k džínsom?

Kombinácia gumákov s džínsami sa dá obzvlášť ľahko zvládnuť. Spomeňte si na vzhľad topánok pod kolená cez džínsy, ktoré boli populárne pred niekoľkými rokmi so súpravou Sloaney – toto je v podstate len aktualizovaná verzia tohto trendu. Základom je vybrať si úzke džínsy, aby ste neskončili s hrboľatou, objemnou siluetou. Potom sa vyhnite farmárskemu vzhľadu pridaním páru hrubých ponožiek a prevlečte si ich cez hornú časť topánok v súlade s trendom vrstvenia.

Ako nosiť gumáky do snehu?

Kvalitné gumáky sú pre snehové dni nevyhnutnosťou. Po hrubých ponožkách, teplých nohaviciach, niekoľkých svetroch a nepremokavom kabáte by však mali byť to posledné, čo si na seba obliekate.

Ako nosiť členkové gumáky?

Krátke gumáky sú v posledných rokoch hitom všetkých žien, pričom také ako Kate Moss a Alexa Chung na letných festivaloch (odvážne) spájajú svoje gumáky vysoké po členky s holými nohami a krátkymi nohavicami.

Ako nosiť klinové gumáky?

Klinové gumáky sú rozdeľujúcim kusom oblečenia – buď ich milujete, alebo nenávidíte. Ak sa nosia so správnym oblečením, môžu byť pútavé zo všetkých správnych dôvodov. Noste ich pod nohavice alebo košeľu či šaty po kotníky, ako praktickú alternatívu k čižmám na podpätku. Alebo premeňte svoje gumáky na štýlové vyjadrenie ich nosením cez legíny alebo úzke džínsy. Pre milovníkov podpätkov sú to jediné čižmy, ktoré budete potrebovať celú zimu.

Pár užitočných rád na záver

Ak nosíte gumáky k džínsom, investujte do páru špeciálnych ponožiek do topánok a zastrčte si ich cez hornú časť topánok. Do zasnežených podmienok si vyberte pár kvalitných gumákov so slušnou priľnavosťou a kombinujte ich s hrubými džínsami a nepremokavou bundou.

Krátke gumáky sú skvelou alternatívou k čižmám Chelsea a dajú sa skombinovať s čajovými šatami a motorkárskou bundou pre trendový vzhľad. Ak chcete do zimného outfitu vniesť trochu farby, rozhodnite sa pre farebné gumáky, napríklad fialové, a noste ich s tmavými alebo neutrálnymi farbami.

Ak túžite po pár centimetroch navyše, vyberte si klinové gumáky a oblečte si ich cez legíny alebo úzke džínsy, aby ste získali viacero možností zimného oblečenia.

Zdroj foto: LightField Studios + Kaspars Grinvalds / Shutterstock