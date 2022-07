Do kín prišiel dokumentárny film Dežo Hoffmann – fotograf Beatles

Dežo Hoffmann bez pochýb patril medzi najznámejších slovenských rodákov. Z Banskej Štiavnice sa cez vojnové fronty dostal až na výslnie šoubiznisu, keď ako fotograf pracoval s najväčšími hviezdami hudobného i filmového sveta. Práve teraz prišiel do slovenskej kinodistribúcie dokumentárny film režiséra Patrika Lančariča, ktorý zachytáva životný príbeh a odkaz legendárneho umelca. V programoch kín ho nájdete pod názvom Dežo Hoffmann – fotograf Beatles.

Hoffman, meno spojené s ďalšími slávnymi menami

Hoffmann svoju kariéru začínal ako kameraman filmových žurnálov, neskôr sa stal vojnovým korešpondentom. Mnohé skúsenosti z náročnej práce na fronte si preniesol do svojho jedinečného fotografického rukopisu, vďaka ktorému začali spoluprácu s ním vyhľadávať známi hudobníci či hollywoodske celebrity. Jeho snímky sa stali ikonickými, dodnes z nich sála život, spontánnosť a pohyb. O práci (a priateľstve) s legendárnou kapelou Beatles vypovedá už názov životopisného dokumentu – práve Hoffmann je autorom jednej z najznámejších fotografií, na ktorej štvorica vyskakuje do výšky. Výpočet hviezd, ktoré zvečnil, však zahŕňa aj The Animals, Rolling Stones, Beach Boys, Pink Floyd, Cliffa Richarda, Erica Claptona, Jimiho Hendrixa, Davida Bowieho, Stevieho Wondera, Louisa Armostronga, Franka Sinatru či Roda Stewarta.

Film obsahuje množstvo archívnych materiálov, ale aj výpovede osôb, ktoré obľúbeného fotografa osobne poznali. Tvorcovia preto cestovali po celom svete, nakrúcali vo Veľkej Británii, Spojených štátoch amerických, Švajčiarsku, Maďarsku, ale aj v Prahe či Bratislave.

„Každý, kto o Dežovi hovoril, mal pri spomienke na neho iskru v oku. A v niektorých prípadoch boli i slzy dojatia. Na tých ľuďoch bolo vidno, ako ich stretnutie s Dežom zasiahlo,“ spomína na nakrúcanie režisér Patrik Lančarič, tvorca oceňovaných dokumentov Hrana – 4 filmy o Marekovi Brezovskom či Válek.

Dokumentárny film v kinách

Film Dežo Hoffmann – fotograf Beatles produkovala spoločnosť TRIGON PRODUCTION v koprodukcii s RTVS, Českou televíziou, spoločnosťou EKRAN a Slovenským filmovým ústavom. Realizáciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond a do kín ho uvádza distribučná spoločnosť Continental film.