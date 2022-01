Dezo Hoffmann, slovenský fotograf svetových hviezd v knihe M. Pauera

Dezo Hoffmann, významný svetový fotograf hviezd v rôznych oblastiach umenia, bol Slovák. Narodený v Banskej Štiavnici, priateľ Ernesta Hemingwaya a mnohých osobností z Európy a najmä z Veľkej Británie a USA, zostával mnoho rokov neznámym. Až posledné desaťročia si uvedomujeme, aké významné osobnosti pochádzajú z našej krajiny a ako sa dokázali presadiť v zahraničí. Ich talentu dal príležitosť svet tam vonku. Dezo Hoffmann bol jednou z výrazných osobností, ktoré si si dnes aj plnohodnotne pripomíname.

Napríklad jeho múzeom, ktoré sa nachádza v Banskej Štiavnici v jeho rodnom dome nad Trojičným námestím. Kniha, ktorá vyšla len pred pár týždňami v slovenskom vydavateľstve Slovart a teda aj v slovenskom znení, je azda najucelenejšie a najrozsiahlejšie dielo o neobyčajnom Dezovi. Autor Marián Pauer sa podujal na naozaj rozsiahle dielo, ktorému venoval niekoľko rokov svedomitej práce, cestovania a rozhovorov s najkompetentnejšími. Získal fotografie, príhody, historky, a priniesol nám pohľad na jeho život, aj vplyvy, ktoré stáli za jeho cestou a kariérou.

Kniha Dezo Hoffmann

Čítanie knihy Dezo Hoffman nesúcej podtitul Slovenský fotograf svetových hviezd je priam až dobrodružným čítaním. Približuje nám tak trochu svetové udalosti z jeho pohľadu aj pohľadu tých, ktorí za neho mohli hovoriť. Nie je totiž len o ňom, ale aj o kultúre minulého storočia, osobnostiach, ktoré ho vyhľadali, ale aj o časoch, kedy Beatles poznala len určitá generácia a možno mnohé zmenil, či len urýchlil jeden jediný list v ružovej obálke od horlivej fanúšičky slávnych liverpoolskych chrobákov.

Strávil s nimi zo všetkých fotografov najviac, bol pri ich vzostupe, prvých nahrávaniach aj kľúčových momentoch. Lenže dielo nie je len o Beatles. Je aj o slovenských menách a našich osobnostiach. Kniha je prekvapivá, značne rozširuje obzory a pripomína mená osobností, či kapiel, ktoré lomcovali a tvorili popkultúru. Zaujímavé je čítať, aké bolo pozadie niektorých fotografií, fotenia, ale napríklad aj vzťahov Deza s rôznymi osobnosťami. K niečomu takému sme sa doteraz nemohli dostať v takej rozsiahlej podobe.

Kniha sa nesnaží velebiť Deza Hoffmanna nejakými superlatívmi, alebo ho stavať na piedestál najlepšieho. Zaujímavý bol jeho život, jeho úspech, uznanie, kariéra a záujem iných o jeho prácu. Boli to samotné svetové hviezdy, ktoré mierili do Londýna, alebo reflektovali na meno Dezo Hoffmann a prijímali jeho objektív. Bol človekom, ktorý bol uznávaný pre svoje správanie, osobnosť aj umenie. Vytiahol mnohé osobnosti von a zachytil ich aj inak, ako bolo zvyčajné. S knihou je nám odrazu oveľa viac jasnejší jeho vzťah k Slovensku. Jasnejšie je nám aj jeho podiel na organizovaní Bratislavskej lýry, významného kultúrneho podujatia, ktoré otváralo cestu zahraničných interpretov do vtedy izolovaného a neprístupného Slovenska v Československu.

Kniha Dezo Hoffmann je čitateľským zážitkom

Kniha je skutočným čitateľským zážitkom. Je biografiou Deza Hoffmanna, ale rovnako tak prierezom akýchsi dejín kultúry a tých, ktorí postrehli jeho prácu a prejavili o ňu záujem. Obsahuje bohatý fotomateriál, zachytáva fotografie o ktorých sa píše. Vidíme na nich tváre a postavy slávnych mien v slávnych pózach. Fotografie, z ktorých nemožno čítať meno ich autora a neraz ich veľmi dobre poznáme. Kniha je dôstojnou pripomienkou jedného významného slovenského rodáka židovského pôvodu, ktorý zo Slovenska odišiel skôr, než sa menila história a nastali nešťastné udalosti. Fotografie, pútavý obsah, čítanie a fakty z knihy robia cennú publikáciu, akej nájdete vo svojej knižnici čestné miesto medzi lepšími biografiami a obrazovými knihami.