Divoká revolúcia v hybridnej starostlivosti o pleť, prichádza Waunt

Hľadáte produkty, ktoré sú viac, než len starostlivosťou o pleť? Predstavte si tie najlepšie vlastnosti kozmetických produktov, ktoré sú schopné skrášľujúceho efektu, to všetko v jedinom revolučnom pleťovom rade. Ak snívate o dokonalom vzhľade bez líčenia, riešením je hybridná skincare novej generácie, ktorá je plná prírodných ingrediencií a unikátnych premenlivých textúr. Siahnite po starostlivosti, ktorá vám prinesie nový zážitok a ktorého výsledkom je hydratovaná, svieža a úžasne vyzerajúca pleť bez nalíčenia.

Nový rad Waunt, ktorý pod svojimi krídlami uvádza švédska značka Oriflame, podčiarkne vašu prirodzenú krásu. Starostlivo vybrané prírodné ingrediencie získavané zodpovedným spôsobom, jedinečná technológia hydratovanej pleti zvnútra a retušujúci make-upový efekt dodávajú pleti prirodzený vzhľad.

Dokonalý vzhľad s ohľadom na životné prostredie

Nový rozmer radu Waunt prinesie do vašej každodennej rutiny farebné, hravé a hybridné textúry, ktoré posúvajú hranice starostlivosti o pleť na úplne novú úroveň. Produkty sú postavené na vysoko kvalitných prírodných ingredienciách, ktoré sú získavané zodpovedným spôsobom a sú dokonca biologicky rozložiteľné. Túto revolúciu v starostlivosti o pleť si tak môžu bez obáv užiť aj ľudia s citlivou pleťou. Organizácia The Vegan Society je garantom toho, že všetky produkty sú vhodné aj pre vegánov. Maximálny ohľad na životné prostredie sa premieta tiež do obalov, ktoré sú vyrobené z post-spotrebiteľského recyklovaného plastu.

Jedinečná technológia inšpirovaná prírodou

Každodennú pleťovú rutinu si teraz budete užívať oveľa viac, stane sa pre vás zábavou. Waunt svojimi účinkami a textúrami s retušujúcim make-upovým efektom posúva hranice skincare na úplne novú úroveň- Vyskúšajte premenu maslového čističa v olej, sprej okamžite prejde do ionizačnej mliečnej hmly, samoprehrievacia pleťová maska odstráni nečistoty z pleti ako mávnutím kúzelného prútika.

Penová forma krému s obsahom púdru poskytuje zmatňujúci efekt. Rozjasňujúca tyčinka s bylinami podporuje krvný obeh a osviežujúci gélový krém dokonalo vyhladzuje a hydratuje pleť. Pre ukrytie nedostatkov a zjednotenie tónu pleti zvoľte korekčný krém, po prebdenej noci vás zachráni očný krém s unikátnym aplikátorom a ak naopak vaša noc bude pokojná, užite si účinky hybridnej pleťovej masky s tvarovou pamäťou.

Produktové tipy radu Waunt

Tonizačný sprej Waunt Smooth Cheeks

Hydratačný a tonizačný sprej s mliečnou textúrou, ktorého drobné kvapôčky sa jednoducho vstrebávajú do pleti, ktorá je na dotyk hebká a nelepkavá. Osviežte sa pred nanesením séra, zo vzdialenosti cca 20 cm nastriekajte sprej ( so zatvorenými očami) na tvár. Opakujte kedykoľvek počas dňa. Komplex Skin -Zen obsahuje propanediol, zvlhčujúcu zložku, ktorá bráni úniku vlahy a panthenol (vitamín B5), ktorý pleť upokojuje a regeneruje.

Cena 9,99€

Hrejivá pleťová maska Waunt Mission Impurities

Prečisťujúca hrejivá maska, ktorej lesklá a bohatá textúra sa podobá medu, vďaka čomu priťahuje nečistoty, hĺbkovo čistí a uvoľňuje póry, absorbuje mastnotu a chráni pleť pred znečisťujúcimi čiastočkami. Pri kontakte s pleťou sa maska zahreje a lepšie tak priľne k nečistotám. Obsahuje aktívnu molekulu EGCG zo zeleného čaju, ktorá je protizápalová. Pomôže upokojiť a vyčistiť pleť.

Cena 10,99€

Rozjasňujúca tyčinka na oči Waunt Oh That’s Bright

Krémová tyčinka s príjemnou zamatovou textúrou sa jednoducho rozotiera po pleti a funguje aj ako podklad pod make-up. Naneste tyčinku na čistú a suchú pleť pod očami a obočím. Pleť pritom jemne masírujte končekmi prstov. Vyhnite sa priamemu kontaktu s očami. Tyčinka obsahuje komplex Bright Herb, zmes rozjasňujúcich bylín, ktorá je inšpirovaná čínskou medicínou a podporuje tak krvný obeh, zlepšuje textúru pleti a viditeľne ju rozjasňuje. Zmierňuje tmavé kruhy pod očami.

Cena 10,99€

Osviežujúci gélový krém Waunt Water Burst

Ľahučký gélový krém, ktorý pleť po nanesení upokojí a dokonalo hydratuje. Funguje tiež aj ako podkladová báza, ktorá ihneď zlepšuje tón pleti a má viditeľne rozjasňujúci efekt. Perfektne sa rozotiera a rýchlo vstrebáva. Krém naneste ráno a večer po použití séra. Vytlačte 1-2 pumpičky na čisté prsty a jemne vmasírujte do pleti tváre a krku. Vyhnite sa okoliu očí. Dub, ktorý je súčasťou zloženia, zvyšuje hladinu hydratácie a chráni pleť pred agresormi z okolitého prostredia a tiež aj pred škodlivými voľnými radikálmi.

Cena 13,99€

Tónovací korekčný krém Waunt Woke Up Like This

Hybridný podkladový krém so zlatistým efektom, ktorý okamžite vygumuje akékoľvek nedostatky, zjednocuje tón pleti a vyhladzuje jej štruktúru. Rýchlo sa vstrebáva, zanecháva pocit zamatovej pokožky a efekt líčenia nahej pleti. Obsahuje oleje, ktoré odrážajú perličky pre luxusne žiarivý efekt. Ráno po aplikácií hydratačného krému naneste 1-2 kvapky na tvár, nos a čelo. Používajte ho samostatne alebo ako podklad pod make-up alebo krém so SPF.

Cena 10,99€

Maslová čistiaca starostlivosť Waunt Level UP

s premenlivou textúrou, ktorá sa mení z balzamu na olej a mlieko, okamžite rozpúšťa akékoľvek nečistoty. Hĺbkovo čistí a hydratuje pleť tak, aby bola po opláchnutí hebká a pružná. Na suchú pleť naneste množstvo maslového krému vo veľkosti orieška, masírujte 1-2 minúty, aby sa maslo zmenilo na olej. Pridajte vodu a sledujte, ako sa olej mení na čistiace mlieko. Maslo Cupuaçu je zvláčňujúca prísada, ktorá hydratuje zadržiavaním vody v pleti.

Cena 9,99€

Hybridná pleťová maska Waunt Revive Me

Unikátna gélová textúra splynie s pleťou a dodá jej šťavnatú hydratáciu. Naneste masku na tvár a krk a nechajte pôsobiť počas noci. Vďaka tvarovej pamäti priľne ku pokožke, avšak nie k vankúšu. Ráno nie je potrebné tvár oplachovať. Enzýmy z granátového jablka jemne odstraňujú odumreté bunky, urýchľujú obnovu pleti a prispievajú k jej žiarivému vzhľadu. Pleť je dokonalo vyhľadená.

Cena 13,99€

Očný krém Waunt 8 Hour Sleep

s ľahkou textúrou jednoducho nanesiete na pleť aplikátorom s 5 guľôčkami. Otočte aplikátorom do polohy ON a vytlačte množstvo krému veľkosti zrnka ryže, 5-10 ťahmi vmasírujte do pleti pod očami a pod obočím. Aplikujte ráno a večer na vyčistenú pleť. Upcyklované polyfenoly z avokáda pôsobia na viacerých úrovniach, pomáhajú bojovať proti vačkom a kruhom pod očami a celkovo zmierňujú známky únavy.

Cena: 10,99€

Penový denný krém Waunt Super Recover

Nadýchaný krém pre všetky typy pleti, ktorý splynie s pokožkou, zanechá ju ochladenú, hebkú a vyživenú na dotyk. Obsahuje púder rozptyľujúci svetlo s polomatným efektom. Pôsobí ako podkladová báza a ihneď zmierňuje začervenaný tón. Vytlačte 1-2 pumpičky krému do čistých rúk a jemne naťukajte na pokožku tváre a krku. Aplikujte ráno a večer po nanesení séra. Olej z morských rias omega -9 chráni hladinu vlahy a obnovuje pleť.

Cena 13,99€

Vedeli ste, že všetky produkty z radu Waunt sú registrované spoločnosťou The Vegan Society? Vyskúšajte prírodné ingrediencie vysokej kvality získavané zodpovedným spôsobom, vegánske, biologicky rozložiteľné zloženie balené do obalov vyrobených z post-spotrebiteľského recyklovaného plastu.