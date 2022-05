Letná móda: Môžu byť pánske šľapky šik? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Aj leto je obdobím, kedy môžete vyzerať štýlovo. Chinos, krátke rukávy a ľan sú späť a je prijateľné obuť si k nim sandále alebo šľapky. Dobrý pár pánskych šľapiek môže dodať letnému outfitu ležérnosť a navyše zabezpečí, že sa budete cítiť pohodlne a štýlovo.

Pánske šľapky na každú príležitosť

Flip-flops alebo žabky sú druhom obuvi, ktorý netreba predstavovať. Vidíme ho okolo seba denne a nosíme ho takmer celé leto. Spolu so sandálmi, espadrilkami a mokasínami sú žabky základom dovolenkovej obuvi. Žabky sú väčšinou prísľubom pláží, bazénov, relaxu a voľnosti. Môžete si ich kúpiť takmer všade – tie umelohmotné nájdete dokonca aj v stánku na pláži alebo vo večierke za pár eur. Samozrejme, tomuto druhu lacných žabiek tento článok venovaný nie je.

Keď hovoríme o štýlových pánskych šľapkách, máme na mysli skôr tie značkové, vyrobené z kvalitnej kože, ktoré si môžete bez problémov a bez výčitiek obuť na prechádzku po meste, večeru s priateľmi, alebo v niektorých prípadoch aj do práce. Aby sa vám podarilo nájsť tie najlepšie žabky, ktoré budú zároveň trendy, hľadajte na internete alebo v kamenných obchodoch známych značiek či výrobcov obuvi, ako je napríklad CCC, ktorý ponúka naozaj široký sortiment pánskej obuvi.

Pánske šľapky ležérne

V tradičných kruhoch je myšlienka spojenia šľapiek a saka s nohavicami módnou katastrofou. Pokiaľ však vezmete na vedomie niekoľko základných pravidiel, ktorých by ste sa mali držať, protestovať nebude ani módna polícia. Prvým pravidlom sú žiadne ponožky, najmä nie tie biele určené na šport. Šľapky, ktoré si vyberiete, sú tiež mimoriadne dôležité. Vyhnite sa žabkám, ktoré sú príliš ležérne na to, aby ste ich mohli nosiť k nohaviciam a saku, a namiesto toho si vyberte diskrétny pár v čiernej alebo námorníckej farbe, ktorý je bez loga alebo vzorov. Zvoľte tmavé nohavice, ktoré sa hodia k vašim šľapkám, aby ste si zachovali čistú líniu. Ak chcete dosiahnuť rovnováhu, oblečte si neutrálne sako a outfit zakončite bielou polokošeľou alebo tričkom.

Šľapky s chinos alebo s džínsami

Ak máte nejaké pretrvávajúce pochybnosti o tom, ako ľahko sa nosia šľapky, vyskúšajte ich s najjednoduchším outfitom, aký v oblasti letného pánskeho oblečenia dokážete vytvoriť – s chinos nohavicami a tričkom. Táto dvojica sa v skutočnosti stáva pridaním šľapiek o niečo zaujímavejšou. Stačí tieto tri kúsky len správne farebne zladiť. Čierna, sivá a zemité odtiene navodia neurčitú no ležérnu atmosféru. Tento outfit sa hodí aj do práce, kde je uvoľnenejší dress code. Pre tento outfit sú vhodné napríklad hrubšie šľapky ako ponúka Birkenstock. Prípadne si môžete obliecť aj kratšie nohavice, ktoré doplníte zakasaným tričkom a remienkovými elegantnými šľapkami rovnakej značky.

Pokiaľ (ako predpokladáme) nebývate na tropickom ostrove, je logické, že môže byť problematické zladiť sa k šľapkám, a to najmä vtedy, keď sú rána a večery chladné. Ani v tomto prípade však nemusíte kompletne meniť váš šatník. Jednoducho si pánske šľapky obujte k vašim obľúbeným džínsom, ktoré už doma máte. Aj keď šľapky a džínsovina môžu vyzerať nudne, môžu tiež vyzerať rovnako dobre a tvoriť spolu pekný pár. Skúste napríklad tento outfit doplniť ľanovou alebo ľahkou bavlnenou košeľou, pod ktorú si môžete obliecť aj obyčajné biele tričko. Garantujeme vám, že v tomto outfite budete neuveriteľne šik. Ľahké džínsy úzkeho strihu sú vo svojej podstate ležérnejšie, a preto predstavujú pri kombinácii so šľapkami múdru voľbu.

Pozor na šortky

Móda sa mení. To je koniec koncov tak trochu jej pointa. Pánske šľapky tu však v rôznych formách zostávajú. Keďže sme boli posledných 10 mesiacov obutí v ponožkách, nosenie šľapiek a vzdušnej obuvi nás láka čoraz viac. Hoci nosenie šľapiek so šortkami na dovolenke je tak prirodzené, ako popíjanie margarít o 10 ráno, pokiaľ si chcete túto kombináciu obliecť v Európe, bude to vyžadovať trochu viac premýšľania. Zvoľte napríklad tónovaný vzhľad pozostávajúci z tmavých tlmených farieb na klasických kúskoch. Ach, a tú margaritu si môžete, samozrejme, dať tiež.

Zdroj foto: ccc.eu