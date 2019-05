Numizmatika a zberateľstvo: zbieranie mincí a ich skladovanie

Numizmatika, ako oblasť záujmu o mince, kovové platidlá a pamätné mince je koníčkom nákladným, ale aj nie. Záleží len od toho, do akej miery sa mu venujete, prípadne do akej miery ho pokladáte za svoju veľkú vášeň. Byť fascinovaný kúskom kovu nie je nič neobvyklé. Nefascinuje nás len ich hodnota, ale aj vizuálna stránka, detaily, príbeh za mincami, či fakt, že majú svoju sériu, pestrosť a pri starších aj svoje odlišnosti. Byť numizmatikom znamená mať svoju zbierku mincí, siahnuť niekedy po zberateľsky atraktívnych kúskoch a vedieť aspoň základy toho, čím platidlá sú.

Už sme sa venovali histórii peňazí a tak popisovať ich vývoj po druhý krát nemusíme. Numizmatika v bežnom domácom neprofesionálnom prostredí sama o sebe nie je stará a súvisí až s rozvojom voľnočasových aktivít ako aj múzejníctva ako takého. Človek sa koncom 19. storočia a počas 20. storočia viac začal vytrácať z polí, z bojísk aj z ulice. Jeho deň netvorila len práca a v rámci celej Európy pomaly dochádzalo k uvoľňovaniu a demokratizácii. Politické zmeny spôsobili neplatnosť niektorých mincí ušetrených doma a tam niekde sledujeme, že ich ponechávanie ešte stále mávalo význam pre zberateľov. Nie hneď, ale postupne. Aj za socializmu sa rozvíjal záujem o mince, dokonca ešte viac. Už to neboli jednotlivci, ale aj skupinky ľudí. Československo ako bežné platidlo vydalo množstvo mincí, vzácnych, aj menej vzácnych a vyvolalo tak doslova zberateľské šialenstvo. Veď strieborného Gottwalda, Lenina a iné mince boli žiadané a sú žiadanými aj dnes.

Mimo bežné obehové mince však národná banka podobne, ako v iných krajinách sveta, vydávala emisie pamätných mincí, medailí a ľuďom tak sprístupnila aj limitované edície mincí určených pre zberateľov. Za zmienku stojí fakt, že najstaršou a nepretržite fungujúcou firmou na svete je Kremnická mincovňa. Ak už máme takýto podnik v našej krajine, bolo by zvláštne, ak by sme skrátka nepodľahli ako Slováci čaru mincí. Kremnická mincovňa pritom vydáva mince aj dnes. Slovenské euromince, pamätné mince, medaily, ale taktiež razí mince pre zahraničie, africké krajiny, Oceániu a pod. Práve Kremnica je tak zdrojom mnohých mincí, ktoré na Slovensku máme, a skôr ako nominálnou hodnotou vás upútajú hodnotu zberateľskou, umeleckou, aj hodnotou samotného kovu.

Zberateľské mince sú chúlostivejšie a samozrejme vzácnejšie

Mince, ktorým hovoríme zberateľské, sú vyrábané práve pre účel zbierok, alebo investície. Ide o mince, ktoré bežne nedostaneme v obchode pri vydávaní, hoci svojim spôsobom by sme mohli. Majú svoju nominálnu hodnotu, je na minci uvedená rovnako ako pri obehových, no tá zberateľská je väčšia. Do nej sa počíta hodnota výtvarného diela – razby, hodnota vyplývajúca z počtu vydaných kusov, ako aj hodnota materiálu. Zberateľské mince sú vyrábané zo zliatiny, striebra, zlata, ale iných drahých kovov.

Zberateľské mince vychádzajú pri výročiach, veľkých udalostiach, pamätných dňoch a pripomínajú. Česká národná banka ich vyrába z vlastných strieborných a zlatých zásob, kým Kremnická mincovňa z nakupovaného kovu. Pri nákupe mincí rozlišujeme dve základné vyhotovenia, BK a PROOF.

BK je bežná kvalita, alebo štandardná kvalita. Používajú sa na ne bežné razidlá a výroba takej mince prebieha rýchlo, bez nutnosti manuálnych zásahov. Rozdielom je PROOF vyhotovenie, kde je použité iné razidlo, viac detailné, kde pozadie mince je lesklé a razba samotná je zmatnená. Proces výroby nie je plne automatický, ale je tu zásah človeka, ktorý ručne mince odoberá, kontroluje a pri oddelení samostatne balí. Mince je možné získať bez ochrannej kapsule, ako sa hovorí uzatvárateľnému plexisklu chrániacemu hodnotu mince. Vždy je však lákavejšia tá s ochrannou kapsulou.

Cenné kúsky môžete zakúpiť aj spolu s takzvaným „etue“. Malá pevná škatuľka z plastu alebo dreva, ktorá chráni bublinku s mincou, poskytuje jej vnútornú výstelku, aby minca mala vyššiu ochranu a lepšie vynikla. Súčasťou etue môžu byť certifikáty pravosti, alebo len stručný prehľad vlastností mince. Pri nízkych emisiách, kedy má minca svoje vlastné sériové číslo, je samozrejmosťou uvádzanie tohto čísla na sprievodnom certifikáte. Je to ako rodný list mince a s ňou má svoju hodnotu. Kremnická mincovňa ako výrobňa NBS dodáva k minciam aj prospekt, ktorý je pre slovenských zberateľov bežnou ako aj očakávanou súčasťou každej mince.

Skladovanie a ošetrenie zberateľských mincí

Zberateľské mince sú cenným artiklom, ktorý napriek veľmi malej veľkosti dokáže uchovávať veľmi vysoké hodnoty. Preto sa do nich investuje. Kto investuje do zlata, môže investovať na trhu cenných papierov. Kto investuje do zlatých mincí investuje do kovu, ale aj do umenia, kde je z určitého uhla pohľadu oveľa istejší zisk. Ich majitelia buď chcú, aby boli vidieť, alebo naopak nechcú. Od toho sa odvíja spôsob skladovania.

Pre hrdých zberateľov sú určené vitríny, uzamykateľné skrine vytvárané na objednávku na základe konkrétnych požiadaviek. To môže lákať pozornosť nežiaducich návštev. Nevyhnutné je tak počítať so zabezpečením, ochranou, kamerovým systémom a alarmom. Jednoduchšou cestou je uchovávať svoju investíciu a koníček v trezore. Aj tam však potrebujete mať určitý systém a zabezpečenie. Títo zberatelia neraz nedávajú svojmu okoliu informáciu o tom, čo u seba ukrývajú. Aj v trezore pritom mince nie sú len tak pohodené.

Albumy pre zberateľské mince: sú pomerne hrubé, prípadne menšie formáty sú určené len na menší počet mincí. Sú zriedkavejšie.

Etue: väčšie uzamykateľné etue, prevažne z dreva pre celú sériu mincí si môžete kúpiť na základe rozmeru plastovej ochrannej kapsule. Alebo je ponúkaná ako súčasť série priamo z mincovne, či od predajcu.

Kufríky na mince: variácií toho, ako vyzerá kufrík na mince je mnoho. Ideálne sú tie, ktoré si viete navoliť v rámci vnútorných panelov s výrezmi. Viac ako slová pomôže pre ilustráciu priamo pohľad na ponuku sk – mincové kufríky. Mincové kufríky kupujeme aj podľa rozmeru, aby bol možné kufrík do trezora, či na chránené miesto uložiť bez nakláňania.

Kufrík bez vnútorných paneloch na ukladanie mince má využitie práve v prípadoch, kedy máte veľké formáty mincí, prípadne viacero rôznych, ktorým zatiaľ nechcete dávať systém, no potrebujete ich mať zabezpečené.

foto: kufrík označený ako CARGO S6, ehobby.sk

Vlastnosti, ktoré vítame:

Pevný a odolný materiál

Vnútro šetrné ku kovom, taktiež je zvukovou izoláciou

Uzamykateľnosť na kľúč

Využitie aj na iné cennosti

V prípade stohovateľných panelov s mriežkou pre mince je to zaistenie mincí, kým pri prázdnom kufríku je možnosť priestor využívať aj na neobvyklé mince, plastové kapsule, drobné etue a podobne.

POZOR NA KAPSULE: nákup mincí z druhej ruky, ale aj ojedinele nákup priamo z predajne a mincovne môže niesť riziko poškodenej kapsule, či zoxidovanej striebornej mince. To znižuje jej hodnotu. Rovnako ako nečistoty spôsobené rukami. Aj čisté ruky môžu zanechať na minciach stopy po odtlačkoch. Viditeľné sú najmä na PROOF minciach. Mince sa neodporúča z kapsulí vyberať, otvárať kapsule a vôbec s nimi manipulovať. Niektoré môžu mať poistku, ktorá pri násilnom prekonávaní môže poškodiť celú kapsulu.

Obehové mince: ošetrenie a skladovanie

Poznáme to na dovolenkách. Jednoducho nám pár drobných zostane a nekúpime si za ne v podstate nič. Po lete nám tak zostanú kuny, turecké líry, egyptské doláre, či tuniské dináre. Celkom bežne sa u nás objavujú české koruny, maďarské forinty, či ukrajinská a ruská mena. Lenže viac ako aktuálnu menu nachádzame v domácich zbierkach mince československé. Bez toho, aby sme si uvedomovali, že sme zberatelia, sme si odložili nejednu mincu na pamiatku. Inokedy pri náhodnom objave nejakej zablúdenej vieme, kam ju odložíme. Najčastejšie to bude k inej podobne nájdenej.

Pri obehových minciach počítame s tým, že môžu byť v zhoršenom stave. V takzvanom UNC stave, kedy konkrétna minca nebola v obehu, sa k zahraničným dostávame ťažšie. Pre skladovanie takýchto mincí je vhodné mať album určený práve na mince. Jeho zvláštnosťou je nepravidelné rozdelenie okienok, ktoré je často vecou osobnej potreby konkrétneho zberateľa. Rôzne veľkosti a hrúbka mincí totiž nedovolia využívať univerzálne albumy na všetko. Ide tak o albumy s vymeniteľnými listami . Dostatočne pevnými, aby dokázali chrániť mincu, nepraskať, lámať a počítať s faktom, že plný album mincí môže vážiť aj niekoľko kilogramov.

Platí:

Pohár niekde v polici nie je vhodným miestom na skladovanie. Mince sa môžu znehodnotiť, oxidovať na nevhodnom mieste (najmä mosadzné a medené)

Prehrabovanie sa konvolutom (hromadou mincí bez ladu a skladu) je príležitosť na kontakt s baktériami + kovový zápach k tomu. Nezaškodí ošetriť svoju zbierku očistou. Na čistenie mincí používame mydlovú vodu s hubkou na riad, žiadne drahé prípravky. Strieborné mince môžeme vyčistiť octom, či kyselinou citrónovou. Nikdy nie drôtenkou, brúsnym papierom či leštičkou. Minca sa nechá odmočiť, nikdy sa nedrhne. Mydlom sa nečistia PROOF mince a ich čistenie sa ani neodporúča. Zväčša je na minci vítané, ak je na nej patina získaná vekom.

Pokúste sa minimalizovať hromadenie mincí na sebe. Vzájomne môžu reagovať, znehodnocovať a veľmi staré poškodené mince môžu ešte viac strácať na kvalite.

Nevyhnutné je suché miesto bez výraznej vzdušnej vlhkosti, ďalej od tepelných zdrojov

Kufríky na mince sú aj v tomto prípade riešením na skladovanie. Pri menšej zbierke využijete panely (platá) na uloženie jednotlivých mincí. Pri úspore miesta a väčšej zbierke naopak využijete aj kufrík bez vnútorných úložných panelov.

Foto: Kufrík na mince s panelmi, alebo bez panelov (plát). Rozdiel je v cene. Pritom platá sú dokupiteľné aj osobitne.