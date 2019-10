Tri materiály, ktoré by ste mali mať v skrini namiesto bavlny - ZN.SK

Na bavlnu sa v ostatnom období zniesla vlna kritiky – a oprávnene. Je náročná na vlahu, priestor a pri pestovaní sa to len hemží chemickými prostriedkami. Máme pre vás tip na tri udržateľné, materiály, ktoré si zaslúžia miesto vo vašom šatníku.

BRATISLAVA 29. 10. 2019 – Ak preferujete zodpovedné nakupovanie, zaujíma vás téma udržateľnosti a živíte v sebe ekologický prístup k budúcnosti, pravdepodobne ste už hľadali alternatívy. Máme pre vás tip na tri udržateľné, polosyntetické materiály, ktoré si zaslúžia miesto v uvedomelom šatníku. Vďaka Sprievodcovi materiálmi z dielne módneho vyhľadávača GLAMI.sk jednoducho nájdete svoje nové obľúbene kúsky.

Mnohí pri nákupe oblečenia či iných textílii siahajú automaticky po bavlnených materiáloch. Povedia si – sú predsa prírodné, príjemné na dotyk a nebudú sa obliekať do nejakej umeliny. Bavlna však nie je žiadne neviniatko. Možno ste netušili, aké dôsledky na životné prostredie môže mať výroba košele, ktorú máte práve na sebe – na spracovanie obyčajného bavlneného trička sa minie aj 2 700 litrov vody. Pri džínsoch a podobných kúskoch sa toto číslo pokojne vyšplhá aj na 10 000. Šialené, však? Navyše, bavlník je citlivý na škodce, preto sa pri jeho pestovaní používajú obrovské množstvá pesticídov – na jednu tonu vyrobenej bavlny tak pripadne až 450 kilogramov použitých chemických prostriedkov.

S bavlnou sa však úplne rozlúčiť nemusíte. Ak hľadáte ekologickejšie riešenie, siahnite po biobavlne. Narozdiel od “obyčajnej” bavlny sa pestuje pôvodnými tradičnými bez použitia chémie a pri jej výrobe sa vyprodukuje takmer o polovicu menej CO 2 v porovnaní s bežnou bavlnou. Ako ju spoznáte? Biobavlna musí byť označená špeciálnym certifikátom, najčastejšie GOTS (Global Organic Textile Standard).

Ak však hľadáte úplne inú ligu, skúste siahnuť po polosyntetických materiáloch, ktoré v sebe spájajú prírodné zdroje s modernými udržateľnými spôsobmi výroby či spracovania – napríklad po modale či kúskoch z tencelu alebo cupra. Ak výber vhodného materiálu neberiete na ľahkú váhu, no neviete, podľa čoho sa orientovať, skúste Sprievodcu materiálmi z dielne módneho vyhľadávača GLAMI.sk. V prehľadnej forme vám ponúkne základné informácie o jednotlivých materiáloch, ktoré vám pomôžu pri správnom výbere. Navyše, jedným kliknutím si následne môžete prezrieť všetky produkty z daného materiálu zo 460 e-shopov, ktoré v módnom vyhľadávači GLAMI.sk nájdete.

Tri materiály, ktoré sa oplatí mať v skrini namiesto bavlny:

Modal

V 50. rokoch 20. storočia vyvinuli v Japonsku modal – umelý hodváb. Pôsobí podobne luxusne ako jeho “pravý” kolega, no nekrčí sa a je vzdušný. Vyrába sa spracovaním celulózy pomocou chemických prostriedkov (ak ste zbystrili: chemikálie sú využívané opakovanie a ich únik do prostredia je minimálny). Modal je považovaný za biologicky rozložiteľný materiál a pri jeho výrobe sa používa 10 až 20-krát menej vody než pri produkcii bavlny. Nájdete ho najčastejšie v tričkách, v spodnej či nočnej bielizni.

Tencel

Pod týmto označením uzrel svetlo sveta materiál z drevenej buničiny (z eukalyptu, dubu či brezy) vyrobený v USA. Častejšie ho dnes na štítkoch nájdete ako Lyocell. Je mäkučký, hebký na dotyk, ľahký a dokonca antibakteriálny. Vďaka pevným, no pružným vláknam je výborný napríklad na výrobu džínsových kúskov, ale aj športového či detského oblečenia. Nevýhodou je mierne náročnejšia starostlivosť – odporúča sa prať ho v rukách vo vlažnej vode a nežmýkať.

Cupro

Cupro je ďalší superhrdina – je to celulózové vlákno vyrobené z odpadu (na báze celulózy je napríklad vyrobená u nás aj v minulosti bežne rozšírená viskóza) Na jeho výrobu sa využívajú malé odpadové kúsky bavlny, ktoré sa kombinujú s meďou – odtiaľ vychádza aj názov “cupro”. Na dotyk svojou jemnosťou a hebkosťou pripomína hodváb, no nekrčí sa, je priedušný a výborne absorbuje vlhkosť – takmer ako bavlna. Navyše, je biologicky rozložiteľný a vďaka uzavretému cyklu výroby sa pri jeho spracovaní používa menej vody a chemických prostriedkov.

Koľko vás oblečenie reálne stojí?

Výberom toho správneho kúsku sa však zodpovedné nakupovanie nekončí. Práve naopak. Počuli ste už slovné spojenie cost-per-wear? Preložiť ho do slovenčiny nie je také jednoduché. Index označujúci vo voľnom preklade “cenu za nosenie” vypovedá o reálnej hodnote produktu. Ako ho zistíte, čo si pod ním predstaviť a ako súvisí so zodpovedným výberom textílie? Kúpnu cenu oblečenia vydelíte počtom razov, koľkokrát predpokladáte, že si ho oblečiete (resp. koľkokrát ste ho už mali na sebe). Ak si kúpite vo výpredaji tričko za 5 eur, ktoré vám nie úplne sedí, oblečiete si ho dvakrát a odložíte na spodok skrine, jeho index cost-per wear bude 2,50 eura (5 eur hodnota nákupu vydelíme dvomi – toľkokrát ste si ho obliekli). Ak však investujete do kvalitného kabátu, ktorý nosíte prakticky celú zimnú sezónu a predpokladáte, že vám vydrží vďaka prvotriednemu materiálu v skvelej forme ešte aj mnohé ďalšie roky, jeho CPW môže dosiahnuť pokojne aj len pár centov. V konečnom dôsledku bol teda kabát, hoci stál niekoľko násobne viac ako výpredajové tričko, zodpovedným, ekonomickým a ekolgickejším nákupom.

Ako znížiť cost-per-wear?

Jednoducho – vyberajte si kvalitné, nadčasové kúsky z overených materiálov a správne sa o ne starajte – často ich vetrajte, perte len v nevyhnutných prípadoch a vhodne skladujte. Ak si neviete poradiť, odpoveď nájdete tiež v Sprievodcovi materiálmi na GLAMI.sk. Okrem toho, si v ňôm môžete prečítať podrobnosti o pôvode jednotlivých materiálov či spôsobe spracovania, nájdete aj tipy na správnu starostlivosť, aby vám kúsky dlho vydržali v perfektnej forme.

