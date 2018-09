Pes na potulkách lesom v Čechách objavil artefakty z doby bronzovej

Nálezy z doby bronzovej, presnejšie 23 rôznych kusov a úlomkov kovových predmetov z doby bronzovej, objavil v zemi pes. Ten našiel pri prechádzke lesom jeden úlomok, než si majiteľ všimol, že zrejme nepôjde len tak o odhodený kus kovu. Možno v tej chvíli ani netušil, že ide o nesmierne cenný kus kovu po stránke historickej aj umeleckej. Následne si miesto prevzali odborníci, ktorí zo zeme vytiahli aj ďalšie kusy unikátnych nálezov.

Foto: královohradecký kraj, https://hradec.rozhlas.cz/

Pes archeológ

Hoci ťažko označovať psa znalcom umenia, práve jemu vďačí obec Kostelecké Horky v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královohradeckom kraji, obohatenie zbierky múzea v Ryc hnove nad Kněžnou, ktoré momentálne tieto a ďalšie predmety vystavuje v rámci výstav Cesta do praveku a Ve znamení tří deklarací. Majiteľovi tohto psa, o ktorom je len málo informácií, však prislúcha odmena – štvorciferná suma za nálezné, čo určite nie je zlé.

Nález pochádza ešte z marca tohto roku. Okolie už prečesali výskumníci, ale vzhľadom aj k veľkým zmenám priestoru okolo, nedúfajú, že nájdu niečo celé. Nález samotný ale unikátny je. Zrejme ide o obetné predmety, keďže šperky sú celé, zachované a pohromade s inými predmetmi. Nález obsahoval tri sekierky, rôzne sečné nástroje, šperky

Čo robiť, ak nájdem archeologický nález?

Na Slovensku sú zákony o kultúrnom a historickom dedičstve vykopanom zo zeme veľmi prísne. Niet sa čomu diviť, že ľudia nemajú veľmi záujem o svojich nálezoch hovoriť. Správny postup je však informovať najbližšie historické múzeum, archeológov, odborníkov a médiá. Ideálnou voľbou je spojenie s obcou, samosprávou súčasne s odborníkmi. Vyhotovte si fotografický záznam miesta, prikryte ho, alebo inak zabezpečte, aby neprilákal pozornosť iných, možno nie tak obetavých nálezcov.

Oznámiť svoj nález, kostru, poklad, či len kovové predmety, je dôležité preto, aby sa mohlo vylúčiť, že kostra nepatrí obeti trestného činu z pred niekoľkých rokov, ale aj aby sa zaistilo v prípade skutočného náletu, o jeho skompletizovanie a prieskum okolia. To znamená, že okolie skontrolujú odborníci. Ak by ste boli objaviteľom významného náleziska, žiadajte, aby sa volalo po vás. Stanete sa tak súčasťou histórie a budete niečo znamenať aj o 200 rokov. To je celkom pozitívna správa, či nie?