Svätí v kostoloch a umení vyzerajú rovnako? Kľúčové sú symboly

Historici, etnológovia, religionisti a kulturológovia identifikujú svätcov na základe symbolov. Známe vyobrazenie ženy s kráľovskou korunou, so žezlom a dieťaťom na rukách je známym vyobrazením Panny Márie a Ježiša. Nie všade je to však tak jednoznačné.

Ako rozpoznať kresťanských svätcov a symbolika v sakrálnom umení: Pri pohľade na výzdobu kostolov na rôznych miestach Európy si môžete všimnúť, že tváre tej istej postavy nesedia a v konečnom dôsledku sú všetci rovnakí. Takmer vždy ide o starého pána s bradou, alebo ženu v rúchu. Prečo je to tak? Prečo dávni majstri maliari a sochári pracovali s takýmto výzorom a ako si môžu byť historici a religionisti istí tým, ak hovoria, že ide o sochu sv. Marka, sv. Dionýza, či sv. Petra? Kresťanskí svätci sú v umení zobrazovaní od čias raného stredoveku, no maliari a sochári nemali možnosť vychádzať z presných portrétov, keďže títo ľudia už nežili. Namiesto toho sa pri vyobrazeniach používali symboly, ktoré sú charakteristické pre konkrétneho svätca. Tieto symboly pomáhali veriacim rozoznať, o koho ide. Zároveň pripomínali činy, ktoré daný svätec počas svojho života vykonal, alebo vlastnosti, ktoré sa mu pripisovali.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy