Vizuálny album Miley Cyrus: Something Beautiful na Disney+ 30. júla

Miley Cyrus: Something Beautiful, celovečerný sprievodný film k najnovšiemu albumu Miley Cyrus, bude od 30. júla dostupný na Disney+ Slovensko

Something Beautiful

Miley pokračuje vo svojej dlhoročnej spolupráci so spoločnosťou Disney aj po uvedení do zoznamu Disney Legend. Tentoraz prichádza s jedinečnou popovou operou plnou fantázie, Miley Cyrus: Something Beautiful, ktorá obsahuje trinásť nových pôvodných piesní z vizuálneho albumu Something Beautiful.



Film produkujú Miley Cyrus, XYZ Films a Panos Cosmatos v spolupráci so spoločnosťami Sony Music Vision, Columbia Records a Live Nation a režírujú ho Miley Cyrus, Jacob Bixenman a Brendan Walter. Kameramanom je Benoît Debie. Vizuálny album mal premiéru 6. júna na festivale Tribeca pred jednodňovou premiérou v kinách v USA a Kanade 12. júna.

O čom film bude?

Čo je oficiálne známe, malo by ísť o 55-minútovú pop-operu. Súbor 13 videoklipov, ktoré na seba plynulo nadväzujú a sú rozdelené do troch „aktov“ s výrazne vizuálnou, snovou estetikou – psychadelickou, barokovo módnou, inšpirovanou parfumovými reklamami a zachytenou módou. Súčasťou sú tiež krátke vsuvky so slovným prejavom, bez zrejmej dejovej línie, skôr náladové preludy medzi piesňami. Film režírovala sama Miley spolu s Jacobom Bixenmanom a Brendanom Walterom, kameramanom je Benoît Debie. Svetová premiéra prebehla 6. júna na Tribeca Festival, následne jedno noci v kinách 12. a 27. júna, a 30. júla bude dostupný globálne, vrátane EMEA

Aké piesne zaznejú?

Film obsahuje všetkých 13 originálnych skladieb z albumu Something Beautiful (vydaný 30. mája 2025). Tu je ich presné zloženie:

Prelude Something Beautiful End of the World More to Lose Interlude 1 Easy Lover Interlude 2 Golden Burning Sun Walk of Fame (feat. Brittany Howard) Pretend You’re God Every Girl You’ve Ever Loved (feat. Naomi Campbell) Reborn Give Me Love