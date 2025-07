Zaujímavosti vo filme Kapitán Phillips (2013), ktoré šokujú aj dnes

Film Captain Phillips (2013) nebude nikdy celkom docenený a mnoho zaujímavých alebo šokujúcich faktov si väčšina divákov bežne ani neuvedomí. Z filmárskeho hľadiska totiž ide o neuveriteľný počin a unikátnu ukážku majstrovského herectva, aj mnohých autentických situácií. Ak budete mať možnosť si tento unikátny film pozrieť, využite ju.

Unikátny filmový zážitok s unikátnou filmovou scénou a unikátnym hereckým obsadením režiséra Paula Greengrassa, je natočený podľa skutočného incidentu z roku 2009. Vtedy somálsky pirát Abduwali Muse s tromi spoločníkmi zajal americkú nákladnú loď Maersk Alabama v Indickom oceáne, asi 370 km od Somálska. Kapitán Richard Phillips sa stal rukojemníkom a bol napokon zachránený námornými mariňákmi z torpédoborca USS Bainbridge.

Herecké obsadenie a neopakovateľné obsadenie pirátov

Tom Hanks sa stal filmovým Kapitánom Phillipsom po osobnom stretnutí s reálnym kapitánom Richardom Phillipsom. Navštívil ho vo Vermonte, aby lepšie pochopil jeho odhodlanie vrátiť sa späť na more aj po traumatickej udalosti. Režisér Greengrass zvolil režim „method acting“ pri sťažení náročnosti a zvýšení autentickosti scény. Herci, ktorí hrali pirátov (na čele s Barkhadom Abdim), nemali žiadny kontakt s Hanksom pred natáčaním prepadnutia lodného mostíka. V momente keď sa stretnú tak vidieť ich reálne stretnutie a autenticitu konfrontácie.



Barkhad Abdi, predtým vodič limuzíny, bol objavený počas otvoreného castingu v Minneapolise z roku 2011. Jeho výkon ako somálskeho piráta Abduwaliho Muse priniesol cenu BAFTA a nomináciu na Oscara za najlepšiu mužskú vedľajšiu úlohu. S kolegami absolvoval intenzívny tréning: bojové scény, manipulácia s člnom aj zbraňami, a dokonca sa museli naučiť plávať.

Technické zaujímavosti z nakrúcania

Približne 75 % filmu sa nakrúcalo na mori, na lodiach verne kopírujúcich Maersk Alabama. Produkcia využila dostupnosť podobnej lode Alexander Maersk. Nakrúcalo sa počas 60 dní na otvorenom mori v blízkosti Malty. Snímka bola natočená vo výnimočne náročných podmienkach – vlny, vietor, nepredvídateľnosť otvoreného mora pre hercov i štáb znamenali extrémnu skúšku s akou sa bežne filmári nestretávajú. Na mnohých scénach na lodi totiž nešlo o kajuty, ale viditeľný a nefalšovaný priestor v okolí lode na otvorenom mori a pod hrozbou dostihnutia pirátmi.

Scény vojenskej záchrany lode a oslobodenia od pirátov nakrúcali v Norfolku a Virginia Beach, využívajúc parník pôvodný autentický raketový torpédoborec USS Bainbridge ako hlavnej lode v kombinácii so zábermi z Massachusetts (Matlock Farm, Lincoln).

Zásadné fakty a momenty natáčania

Pri natáčaní scény prepadnutia mostíka herci čelili realistickým priestrelom s ostrými zbraňami (strelivo bolo samozrejme len výbušné); Tom Hanks označil scénu za najstrašidelnejšiu v kariére.

Režisér Greengrass si dal záležať pri rekonštruovaní presného vzhľadu člna z filmu

Nezabudnuteľná scéna na ošetrovni a brilantné herectvo

Mimoriadne dôležitou bola unikátna scéna, ktorú možno považovať za jednu z najmimoriadnejších scén filmu. Akéhokoľvek filmu tohto žánru. Je to scéna, pri ktorej je Kapitán Phillips oslobodený mariňákmi odvezený na loď. Rovnako ako posledný preživší somálsky pirát, v scéne je zatknutý a zisťuje, že prežil ako jediný. Phillipsa odprevádzajú do lode na ošetrovňu. Ešte kráča po svojich, hoci v nastupujúcom šoku. Tom Hanks preukáže mimoriadne uveriteľné herectvo a jednotlivé fázy uvedomovania si situácie u človeka, ktorý prežije traumatizujúcu situáciu a šok. Bez výrazného strihu a opakovania totiž máme možnosť vidieť postupný nástup fáz zmien v jeho správaní a emóciách.

To čo je pre túto scénu výnimočné a silné, je samotný fakt, že sa ocitne v skutočnej ošetrovni a v rukách profesionálnej záchranárky pripravenej profesionálne na vážne situácie. Jej komunikácia v pôvodnom znení nie je herecká a hraná, ale reálna. Jej spôsob reči, výber slov, otázky a postupy sú plne profesionálne a vychádzajú z neustáleho vyhodnocovania nevyspytateľnosti človeka v šoku. Kladie otázky, upokojuje, hovorí, čo sa bude diať a snaží sa dať odpovede aj na otázky kapitána Phillipsa.

Phillips je posiaty krvou, o ktorej vie, že nie je jeho. Rozstrihajú mu tričko. Nezvláda odpovedať, v jednotlivých fázach si uvedomuje čo prežil. Neobvyklé situácie, zástup a sled vážnych situácií, streľba, krv, smrť. V určitom momente na neho situácia doľahne viac a postupuje v ďalších fázach. Autentický je pritom aj ošetrovateľ v pozadí, postupy, polohy a atmosféra. Filmári nepoužili žiadne ďalšie postavy, prestrihy na ďalšie situácie a nevkombinovali sem už nič zásadné, aby bola scéna len o uvedomení si záchrany.

Úspech a následky filmu Captain Phillips

Captain Phillips mal rozpočet 55 mil. USD a celosvetovo zarobil 218 mil. USD – ide o úspešný príbeh kvalitného dramatického filmu podľa skutočných udalostí . Film získal šesť nominácií na Oscara vrátane najlepšieho filmu, pričom Barkhad Abdi bol nominovaný aj na cenu BAFTA, Zlatý glóbus a SAG Award.

Ďalšou zaujímavosťou je, že herec Barkhad Abdi, charakteristický pre svoju veľmi chudú tvár, získal úlohu v ďalšom filme venovanom téme somálskych pirátov. Vo filme uvedenom pod názvom Dabka, alebo The Pirates of Somalia stvárňuje úlohu tlmočníka, taxikára a miestneho sprievodcu, ktorý uvedie novinára Jaya Bahadura (Evan Peters) z USA do reality. Ten prahne po skvelom materiáli pre knihu o somálskych pirátoch a tak riskuje svoj život, aby sa dostal medzi nich. Vo filme sa objavia aj Al Pacino a Melanie Griffith.