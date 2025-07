Filmy a seriály natáčané v Chorvátsku: od Hollywood po slovenskú tvorbu

Viete, aké zaujímavé kúsky sa nakrúcali v Chorvátsku? A viete, že táto krajina sa tými kúskami aj pýši a využíva ich v turizme? Chorvátsko sa v posledných desaťročiach stalo obľúbenou lokáciou pre hollywoodske a európske produkcie. Kľúčové dôvody sú jeho bohaté historické kulisy, stredomorské ostrovy, nízke produkčné náklady a vstup do štátneho programu incentiv, ktorý podporuje zahraničné natáčanie. Chorvátsky incentívny program pre audiovizuálnu produkciu (známy aj ako Croatian Cash Rebate alebo Croatia Film Incentive Programme) je vládny program, ktorý motivuje refundáciou nákladov až do výšky 25% zahraničné filmové a televízne produkcie, aby nakrúcali v Chorvátsku. Zavedený bol v roku 2012 a je spravovaný Chorvátskym audiovizuálnym centrom (HAVC). Niečo podobné máme aj u nás, hoci Chorvátsko dokáže oveľa skôr zaujať morom, pobrežím a historickou architektúrou s výhľadom na more. Opakovane z toho ťažilo.

Winnetou série (1962–1968) – „Divoký západ“ v Chorvátsku

Známu sériu westernov podľa Karl May nakrúcali v chorvátskych prírodných rezerváciách. Sedem z jedenástich dielov vzniklo v blízkosti Starigrad‑Paklenica, v národnom parku Paklenica, v Plitvických jazerách, Národnom parku Krka, údolí rieky Zrmanja, v oblastiach ako Tulove grede (Velebit) a ďalších lokalitách v regionech Gorski kotar a Kvarner. Prvým filmom z tejto série bol Poklad na Striebornom jazere „Treasure of the Silver Lake“ (1962), nakrútený v Národnom parku Paklenica.

Dubrovník – King’s Landing, Robin Hood, Star Wars, Nicolas Cage

Dubrovník bol hlavným miestom natáčania hitov. V Star Wars: The Last Jedi (2017) sa Dubrovnik premiestnil do fiktívneho kasínového mesta Canto Bight. Hneď po ňom nasledoval Robin Hood (2018), ktorý použil starobylé múry mesta ako kulisu stredovekého Anglicka. V roku 2022 tu Nicolas Cage nakrúcal v The Unbearable Weight of Massive Talent, kde bol Dubrovník opäť významnou scenériou a pevnosť Klis neďaleko Splitu rovnako tak.

Game of Thrones (2011–2019) – Dubrovník ako King’s Landing

Hlavná lokalita pre natáčanie kráľovského mesta King’s Landing bola Stará radnica Dubrovník s monumentálnymi stredovekými hradbami. Známu scénu „Walk of Shame“ nakrúcali na Jesuit Staircase, čo umožnilo precízne zachytenie kráľovskej pompéznosti a dramatického kontextu. Dubrovník sa tak stal jednou z najznámejších filmových lokalít sveta.

Mamma Mia! Here We Go Again (2018) – ostrov Vis namiesto Grécka

Oproti originálu natáčanému na gréckom ostrove Skopelos sa sequel „Mamma Mia! Here We Go Again“ (2018) nakrúcal na chorvátskom ostrove Vis, kde vizuálne suploval fiktívny grécky Kalokairi. Produkcia strávila na ostrove približne tri týždne počas leta 2017, natáčalo sa v meste Vis, mestečku Komiža, na prístave, ako aj na zátokách Stiniva a Barjoška. Ostrov Vis tak nahradil Grécko v stredomorskej idyle tohto populárneho muzikálu.

Šťastný nový rok 2: Dobro došli

Druhé pokračovanie úspešnej slovensko‑českej komédie „Šťastný nový rok“ bolo značne ovplyvnené pandémiou, ale aj zmenou lokality. Zatiaľ čo prvý diel vznikal vo Vysokých Tatrách, „Dobro došli“ sa presunul na Chorvátske pobrežie, konkrétne do regiónu Istria a Rovinj. Produkcia tam natáčala počas jari 2021, mimo hlavnej turistickej sezóny, čo umožnilo využívať prázdne pláže a hotely bez obvyklého davu turistov. Filmu sme sa už venovali vo vlastnom článku.

Najvýraznejšou natáčacou lokalitou bol luxusný rezort Kempinski Adriatic pri Savudriji, kde sa odohráva väčšina chorvátskych scén: svadobná vila, hotelové lobby, záhrady aj vinárstvo, ktoré prispelo k estetike celého filmu. Ďalšie scény, vrátane svadby a romantických momentov, obsahujú zábery v historickej časti mesta Rovinj, konkrétne v zátoke známej ako Lone Bay. Film Šťastný nový rok 2: Dobro došli využil Chorvátsko nielen ako kulisu slnkom zaliatej letnej romantiky, ale aj praktické výhody mimo sezóny. Hoci je pravdou, že bolo dosť chladno a herci sa museli správať a tváriť, že je horúce leto.

Ďalšie lokácie

Kull the Conqueror (1997) u nás známy ako Kull dobyvateľ, stvárnený hercom Kevinom Sorbom, vznikal vo veľkej miere na Slovensku na Červenom Kameni, alebo na Spišskom hrade. Scény zachycujúce skalnaté pobrežie však filmári nakrúcali bez potreby rozsiahleho štábu pri chorvátskom pobreží. Toto, ale aj iné zaujímavosti o nakrúcaní filmov, ktoré majú prepojenie na Slovensku, uvádza knižná séria Filmové Slovensko.

V pokračovaní úspešnej akčnej komédie s názvom Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021) s Ryanom Reynoldsom, Samuelom Lee Jacksonom a Salmou Hayek sa scéna ocitne na takých miestach ako Rovinj, Hvar a Zagreb.