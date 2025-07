Najvyššie teploty v histórií a teplotné rekordy Slovenska a príčiny

Počasie sa nám zdá čoraz horúcejšie v letách a problematickejšie v zimách. Napriek tomu, že nemáme sneh, ktorý bol tradičnou súčasťou zimných mesiacov. Svet sa otepľuje, hoci to mnohí popierajú. Teplotné rekordy sa objavovali aj v minulosti. Lenže vtedy sa týkali ojedinelého obdobia a výnimočných dní. Nešlo o opakované udalosti s takou pravidelnosťou a intenzitou. Doba je iná a aj my sa musíme pripraviť na to, že bude len horšie. Snahy o zvrátenie globálneho otepľovania má však najmä EÚ a USA, čo je len veľmi malá časť celého sveta a tak opatrenia riešené len v USA a EÚ pôsobia skôr úsmevne. V každom prípade, teploty ovplyvňujú mnohé oblasti nášho života a krajiny. Zasahujú do hospodárstva, ohrozujú pestovanie, aj vlastné drobné záhradníčenie, chov zvierat, aj domáce chovy. Zasahujú do zdravia nás a našich rodín. Ovplyvňujú nás komfort, dopravu, potraviny, dostupnosť služieb, potravín a ďaleko viac.

História meraní a teplotné rekordy

História ukazuje, že najhoršie teplotné rekordy Slovenska sa viažu na posledné dve dekády a sú dôsledkom klimatickej zmeny. Zatiaľ čo v roku 2007 padol absolútny rekord 40,3 °C, roky ako 1992, 2003, 2013, 2015 a 2022 výrazne posilnili víziu extrémneho leta. Celý trend je podporený štatisticky – viac tropických dní, dlhšie vlny horúčav, rozsiahlejšie dopady na spoločnosť.

Najvyššia teplota v histórii Slovenska

40,3 °C – absolútny rekord bol nameraný v Hurbanove dňa 20. júla 2007, pričom takmer rovnaký rekord dosiahli aj Dudince (40,2 °C) už o deň neskôr

Letá s výnimočnými extrémami

1947 – extrémne suché a horúce leto, významný deficit zrážok, ktorý spôsobil rozsiahle škody v poľnohospodárstve. 1992 – najdlhšia vlna horúčav nameraná na Slovensku: 47 dní bez prerušenia teplôt ≥ 30 °C 2003 – európska vlna horúčav, zaznamenaná aj na Slovensku; prelomenie 40 °C v južných regiónoch. 2007 – vrchol letnej vlny, konkrétne rekord v Hurbanove 20. júla. 2013 – 8. augusta dosiahnutá teplota 40,2 °C v Gabčíkove, čo je dátum druhého najextrémnejšieho teplotného maxima 2015 – 31. augusta rekordne vysokých 33,3 °C (napr. v Dolnom Hričove) 2022 – ďalšie horúčavy, stúpajúca tendencia; hoci vyššie rekordy sa nekonali, výskyt 35 °C dní výrazne narástol.

Zaujímavosti a dopady

Najdlhšia vlna horúčav : Rok 1992 zaznamenal rekordných 47 dní prebývania prvej triedy – teploty nad 30 °C , čo spôsobilo značné ekologické, poľnohospodárske a zdravotné výzvy.

: Rok 1992 zaznamenal rekordných prebývania prvej triedy – teploty nad , čo spôsobilo značné ekologické, poľnohospodárske a zdravotné výzvy. Mimoriadne vysoké teploty vo vysokých polohách : Aj horské oblasti zaznamenali teplotné extrémy – napríklad na Lomnickom štíte či na chatách vo Vysokých Tatrách, kde bežne teplota neklesá pod 0 °C ani v zime.

: Aj horské oblasti zaznamenali teplotné extrémy – napríklad na Lomnickom štíte či na chatách vo Vysokých Tatrách, kde bežne teplota neklesá pod 0 °C ani v zime. Tropická noc na Orave : V regióne Oravy sa občas objavili tropické noci – teplota neklesla pod 20 °C , čo je v horských oblastiach veľmi výnimočné a výrazne zvyšuje tepelnú záťaž obyvateľstva.

: V regióne Oravy sa občas objavili tropické noci – teplota neklesla pod , čo je v horských oblastiach veľmi výnimočné a výrazne zvyšuje tepelnú záťaž obyvateľstva. Suchá búrka v horách: Počas horúčav sa v letných uplných cykloch často spúšťajú suché búrky: krátky, no silný výboj, sprevádzaný prudkou premenou teploty, nárazovým vetrom a bleskami, ale bez výraznej zrážkovej úhrne.

Príčiny týchto javov a vinníci?

Globálne otepľovanie, spôsobené predovšetkým ľudskou činnosťou (tzv. antropogénna zmena klímy), má za následok výrazný nárast počtu tropických dní a intenzívnych vĺn horúčav, čo sa najvýraznejšie prejavuje na Slovensku od začiatku 21. storočia – potvrdzujú to aj dlhodobé merania a analýzy Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Klimatológovia upozorňujú, že tento vývoj je dôsledkom celkovej nerovnováhy v globálnom klimatickom systéme, kde dôležitú úlohu zohrávajú aj atmosférické anomálie. Najmä výskyt dlhodobo stabilných oblastí vysokého tlaku vzduchu nad strednou Európou, ktoré bránia ochladzujúcim frontom preniknúť nad naše územie, čím dochádza k hromadeniu tepla a „pečeniu“ vzduchu pri zemi.

Dôležitým faktorom sú aj orografické efekty, teda vplyv reliéfu – napríklad v horských oblastiach Slovenska, kde sa teplý vzduch počas dňa stláča a pri zostupe do nižších polôh sa ešte viac ohrieva, čo môže spôsobovať miestne teplotné anomálie. Tieto procesy prispievajú nielen k častejším extrémnym horúčavám, ale aj k vyššiemu výskytu sucha, poruchám cirkulácie vzduchu a vzniku neprirodzených teplotných vzorcov v celej strednej Európe.