Fenomén Déja Vu: keď sa opakuje známa situácia… alebo nie?

Z hľadiska mystiky niektorí veria, že dežaví súvisí s reinkarnáciou. Podľa tejto teórie by mohlo ísť o spomienku z minulého života, kde človek už zažil podobnú situáciu. Hoci to nie je vedecky podložené, je to často diskutované v spirituálnych kruhoch.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy