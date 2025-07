História letných hudobných festivalov na Slovensku

Ktoré boli prvé z našich hudobných festivalov a prelomové podujatia tohto typu? Prvé prielomy v organizovaní hudobných festivalov na Slovensku možno sledovať už počas socialistického Československa v 50. rokoch. Reč je najmä o „Hudobných letách pracujúcich“, ktoré prebiehali v kúpeľných mestách ako Trenčianske Teplice (1951), Piešťany (1956) či Bratislava. Tieto podujatia, organizované klubmi socialistických organizácií pod dohľadom Štátnej filharmónie a rozhlasu, prinášali populárnu a klasickú hudbu, často prezentovanú ako kultúrna výchova ľudu – napriek tomu, že režim tlačil na ideologickú kontrolu. Intenzívny sa začal rozvoj festivalovej scény v roku 1966 založením Bratislavskej lýry – Medzinárodného festivalu tanečnej piesne.

Už v prvých rokoch vystúpila na ňom hviezda Karel Gott (1966), a neskôr zaplnil pódium aj nežný svet západných ikon ako The Beach Boys (1969), Cliff Richard (1970–71), či Boney M. a Smokie (1977–83). koncert beach Boys v PKO na Tyršovom nábreží bol a stále je pre mnohých nezabudnuteľným zážitkom, lebo dávno predtým aj potom by sa to javilo ako nemožné. Hoci festival prebiehal v socialistickom režime, ukázal, že aj na východnej strane železnej opony vedia zaznieť mainstreamové hviezdy – hoci bez glorifikácie ich západných životných postojov.

Koncom 70. rokov vzniká na Slovensku i prvý skutočne open‑air festival rocku a jazzu – dvojdňové Koncerty mladosti (1976–77) v Pezinku, ktoré označil jeden hudobný kritik ako „československý Woodstock“.

Čertovo kolo ako poriadna šnúra s nabitým programom

Prelomový bol rok 1987, keď sa v Bratislave na Pasienkoch uskutočnil Čertovo kolo, ktoré prinieslo silnú scénu československej alternatívy (zoskupenia Mladá garda, Dotyky a spojenia). Ročníky 1987 a 1988 sa stali legendárne. V roku 1997 si ich po desiatich rokoch pripomenulo podujatie Čertovo ozubené kolo. Na prvom ročníku vtedy vystúpili najskôr Vidiek, Krokoband, Zóna A a Hrdinové Nové Fronty- Po prvej prestávke hrali Bez ladu a skladu, Krásné nové stroje, Ciment a po nich do druhej prestávky Tublatanka. Následne od 20:00 do 22:00 zahrali PVO, Dunaj, Z Kopce a Laura a její tygři. Uvádzačom bol Laco Snopko. Koncert organizoval MG Klub ku 50. výročiu založenia Slovenskej vysokej školy technickej a časť peňazí z predaja vstupeniek bola venovaná na výsadbu zelene v Bratislave.

Organizátori nenechali nič na náhodu a hoci chýbali skúsenosti z domova, počítali s účasťou, emóciami, aj závislosťami. Fajčenie bolo prísne zakázané, alkohol rovnako tak. Ako občerstvenie sa tak nepodávalo žiadne pivo, čo bolo neobvyklé, no u mnohých aj vítané.

Hudobné javy socializmu a pretlak štýlov

Za socializmu bol otvorený pochvalný prístup k západu tabu. Žánry ako rock, jazz či new wave boli často označované za spoločensky nevhodné, hoci tolerované v úzkom okruhu. Organizátori preto vytvárali akcie s „neutralizujúcimi“ názvami – napríklad Koncert mládí či Príležitostné koncerty priateľstva, aby boli menej podozrivé a nekoledovali si o problémy ešte pred konaním. Aj keď festivaly nemohli otvorene oslavovať zahraničné kapely, ich vplyv spočíval v šírení hudobných vĺn – najmä po Beatles či Depeche Mode – medzi mladými ľuďmi. Ostatne, veľmi dobre predsa vieme, koľko piesní Zagorová, Vondráčková, Gott a mnohí iní vlastne len prebrali zo západnej kultúry a dali im svoj český text.

Metallica, ako najväčšie eso v mladej krajine

Západné rockové a metalové hviezdy do Bratislavy zasiahli až po páde komunistického režimu a rozpade Československa. Písal sa 8. jún 1993, keď na bratislavskom štadióne Inter na Pasienkoch prvýkrát koncertovala Metallica v rámci „Nowhere Else to Roam Tour“ pred viac než 10 000 fanúšikmi. Dnes by tento počet bol niekoľkonásobne väčší, čo je nepochybné. Najmä pre pôsobenie médií, dopravu a trendy. O to viac, že sú živou legendou. To bol skutočný kultúrny prelom – predznamenal príchod ďalších zahraničných hviezd, akými boli Depeche Mode, ktorí postupne koncertovali v rokoch 2006, 2009, 2013 a 2017. Ak sa fanúšikovia zahraničnej hudby delili najmä na depešákov a metalistov, mali pokrytie od oboch ikon.

Festivalová scéna na Slovensku – 90. roky a éra po roku 2000

Niektoré festivaly z obdobia 90. a 2000. rokov zanikli – napríklad kultový klub Subclub (Stará tržnica – bunker pod Bratislavským hradom), ktorý po viac ako 25 rokoch skončil. Iné podujatia ako napríklad Bratislavská lýra, kedysi prestížny festival populárnej piesne, sa po obnovení v 90. rokoch neudržai a naposledy sa konal v roku 1998.

Na prelome milénia sa slovenská festivalová scéna začala zásadne meniť. V roku 1997 vznikol festival Pohoda, ktorého prvý ročník v Trenčíne pri futbalovom štadióne prilákal len okolo 2 000 návštevníkov. No položený základ sa rýchlo ukázal ako revolučný – Pohoda sa postupne rozrastala, mala viac scén, rozšírený program a do roku 2004 sa presunula na letisko v Trenčíne. Dnes je s kapacitou s desiatkami tisíc návštevníkov najväčším hudobno-artovým festivalom na Slovensku. V pamäti sa nám spája s takými menami ako Liam Gallagher, The Chemical Brothers, Nick Cave, Björk a ďalší.

V roku 2010 sa k scéne pridal Grape Festival, pôvodne v Piešťanoch (2010–2019) a od 2022 v Trenčíne. Grape sa profiluje ako multižánrový open‑air, ktorý prináša zopár desiatok interpretov z oblasti indie, elektroniky, hip-hopu a alternatívy. Na Grape vystúpili kapely ako Interpol, The Subways, José González a ďalší.

Topfest, pôvodne nazývaný Topvar Rock Fest, sa stal najväčším slovenským rockovým festivalom. Založený v roku 2004 pri Zelenéj vode v Novom Meste nad Váhom, presunul sa v roku 2012 na letisko v Piešťanoch. Počas svojej histórie prilákal legendy ako Sum 41, Megadeth, Slayer, Iron Maiden (ktorí vystúpili na jubilejnom 10. ročníku), Guns N’ Roses, Limp Bizkit, a legendárne kapely ako Status Quo. V roku 2011 bol na 10‑tom ročníku zaznamenaný rekord – až 30 000 návštevníkov, pričom fanúšikovia si pochvaľovali mix tvrdého rocku a metalovej scény. V roku 2024 zatiaľ pozastavil ďalšie ročníky.

Súčasnosť

Pohoda aj Grape festival žijú aj naďalej. Od roku 2008 sa na Zlatých Pieskoch na brehoch jazera (aj v jazere) odohráva Uprising Festival. Ide o najväčší stredoeurópsky reggae festival, stále populárny. Láka ľudí charakteristického štýlu obliekania, hudby, ale aj správania. Neďaleké nákupné centrum je tak plné nadšencov tohto štýlu, ale aj problémov a kriminality.

Dnes však azda najzásadnejšie podujatie je Lovestream, Bratislavský_CITY_festival s dôrazom na elektroniku, pop a hip-hop. Koná sa od roku 2019 a patrí z tých väčších medzi najmladšie. V roku 2025 na ňom vystúpia Post Malone, OneRepublic, Becky Hill, Anyma, Clockclock, James Hype. Ďalej Clean Bandit, Sophie & The Giants, Chris de Sarandy, Tom Gregory, Jonas Blue. Taktiež Taio Cruz, Klangphonics, naša slovenská Tina a ďalší svetoví umelci. Na elektronickom stage sa predstavia WREX, Candice, Emtydee, Levex, Adam Beyer, Narcyz, Andy C, Luisdemark, Morten, Dubvision, basstripper a ďalší. Ide o mestský festival s dvoma hlavnými scénami, pestrou ponukou zón vrátane street foodu a hier.