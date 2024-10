Kruhy v obilí: História, výskyt a vysvetlenia od najstarších prípadov

Fenomén kruhov v obilí inšpiroval aj mnohé filmy a televízne seriály. Napríklad film „Signs“ (2002) od M. Night Shyamalana priniesol kruhy v obilí do mainstreamovej kultúry tým, že ich prepojil s inváziou mimozemšťanov. Ďalšie diela, ako dokumentárne filmy a televízne šou, skúmali tento jav z pohľadu vedy, skeptikov aj veriacich. Ak by sme chceli byť dôslednejší a spomenúť aj detskú tvorbu, kruhy v obilí sú aj súčasťou scény animáku Luis a ufóni (2018), kde traja rozkokošení ufóni pália laserom do poľa odkaz, ktorý však jeden z ufónov myslí ako vtip. Na dvd bol tento animák uvedený s presne rovnakým názvom, ale následne sa stalo niečo nepochopiteľné a trestuhodné. Film sa začal uvádzať pod českým názvom Príšerky z vesmíru a totálne tým pokazili jeho jedinečnosť a identifikovateľnosť a tým pochovali aj prípadný úspech. Napríklad na VOYO by sme tento film ani pod názvom, pod ktorým sme ho videli v kinách.

