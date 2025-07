Grécke ostrovy občas majú iné názvy, než aké pozná zvyšok sveta

Grécke ostrovy poznáme v niektorých prípadoch pod inými názvami, než aké používajú samotní Gréci. Ide o dôsledok historického vývoja, kolonizácií, kartografie a jazykových prispôsobení v rôznych krajinách. V mnohých prípadoch ide o názvy, ktoré sa zachovali z čias benátskej nadvlády, latinských opisov, tureckých názvov alebo sa prispôsobili výslovnosti a zvykom západných jazykov, ako je angličtina, nemčina či francúzština. Zatiaľ čo Gréci používajú pôvodné grécke pomenovania, turistické agentúry, cestovné kancelárie a zahraničné mapy často uvádzajú zaužívané preklady, ktoré sú pre cudzincov jednoduchšie alebo historicky známejšie.

Zakynthos alebo Korfu

Príkladom môže byť ostrov Zakynthos, ktorý Gréci nazývajú Zákynthos (Ζάκυνθος), no v zahraničí sa často objavuje aj pod talianskym názvom Zante. Tento názov pochádza z obdobia, keď ostrov patril Benátskej republike a používal sa najmä v západnej Európe. Dnes ho možno nájsť v rôznych turistických brožúrach ako Zante, no na miestnych smerovkách či autobusoch uvidíte výlučne názov Zakynthos. Podobne je to aj s ostrovom Korfu, ktorý sa v gréčtine volá Kérkyra (Κέρκυρα). Názov Korfu pochádza z talianskeho výrazu Corfù, ktorý zase vznikol z byzantského označenia „Koryphó“, čo odkazovalo na dva výrazné vrcholy na ostrove.

Ďalším príkladom je ostrov Lesbos, ktorý Gréci nazývajú Lésvos (Λέσβος). Hoci je rozdiel v názve pomerne malý, zahraničné označenie „Lesbos“ sa stalo pevnou súčasťou medzinárodného diskurzu, či už z dôvodu literárnych súvislostí, historických textov alebo jednoducho fonetickej úpravy. Zaujímavé však je, že aj samotné hlavné mestá ostrovov môžu mať odlišné názvy. Napríklad hlavné mesto ostrova Chios (po grécky Chíos – Χίος) sa volá rovnako ako ostrov, ale v starších západných textoch sa môže objaviť ako Scio, čo bol benátsky názov.

Nejde o chyby, ale zahraničné pomenovania a kartografiu

Tieto rozdiely v pomenovaní nie sú výsledkom chýb, ale skôr prirodzeného jazykového vývoja a globalizácie názvoslovia. Keď sa Grécko po oslobodení z Osmanskej ríše v 19. storočí znovu etablovalo ako nezávislý štát, oživilo mnohé pôvodné grécke názvy, no vo svete sa často udržiavali tie, ktoré sa používali počas storočí cudzích nadvlád. Výsledkom je, že turistom sa často prihovárajú ostrovy v „medzinárodnej verzii“ ich mena, zatiaľ čo Gréci ostávajú verní svojim historickým a jazykovým koreňom. Táto situácia ponúka fascinujúci pohľad na to, ako jazyk, politika a história formujú to, ako vnímame geografiu sveta.

Rôzne viac, či menej pozmenené tvary

Santorini – pomenovanie pochádza od benátskych križiakov podľa Santa Irini; Thíra (Θήρα) – pôvodný grécky názov ostrova, ktorý používajú domáci.

Korfu / Corfu – západné meno odvodené z benátskeho Corfù, zaužívané v turistike; Kérkyra (Κέρκυρα) – grécke historické meno ostrova aj hlavného mesta.

/ – západné meno odvodené z benátskeho Corfù, zaužívané v turistike; Kérkyra (Κέρκυρα) – grécke historické meno ostrova aj hlavného mesta. Zante – taliansky názov z čias benátskej nadvlády, často sa používa v západných jazykoch; Zákynthos (Ζάκυνθος) – grécke meno ostrova, ktorému dávajú prednosť miestni obyvatelia.

– taliansky názov z čias benátskej nadvlády, často sa používa v západných jazykoch; (Ζάκυνθος) – grécke meno ostrova, ktorému dávajú prednosť miestni obyvatelia. Rhodos / Rhodes – anglický názov, bežne používaný v zahraničí; Ródos (Ρόδος) – grécke pomenovanie ostrova a mesta, používané na všetkých oficiálnych mapách v Grécku.

/ – anglický názov, bežne používaný v zahraničí; Ródos (Ρόδος) – grécke pomenovanie ostrova a mesta, používané na všetkých oficiálnych mapách v Grécku. Lezbos / Lesbos – známy medzinárodný tvar, ktorý má aj kultúrne konotácie; Lésvos (Λέσβος) – pôvodné grécke pomenovanie veľkého ostrova v Egejskom mori.

/ – známy medzinárodný tvar, ktorý má aj kultúrne konotácie; Lésvos (Λέσβος) – pôvodné grécke pomenovanie veľkého ostrova v Egejskom mori. Chios – používaný názov vo väčšine cudzích jazykov, historicky známy aj ako Scio (benátsky); Chíos (Χίος) – grécky názov ostrova aj hlavného mesta.

– používaný názov vo väčšine cudzích jazykov, historicky známy aj ako Scio (benátsky); Chíos (Χίος) – grécky názov ostrova aj hlavného mesta. Kréta / Crete – anglická podoba, často aj Kreta v nemčine, historicky Candia počas benátskej éry; Kríti (Κρήτη) – grécky názov najväčšieho ostrova krajiny.

/ – anglická podoba, často aj Kreta v nemčine, historicky Candia počas benátskej éry; Kríti (Κρήτη) – grécky názov najväčšieho ostrova krajiny. Hydra – častý medzinárodný tvar vyslovovaný ako hajdra; Ídra (Ύδρα) – grécka výslovnosť aj zápis, ktorý domáci striktne odlišujú.

– častý medzinárodný tvar vyslovovaný ako hajdra; Ídra (Ύδρα) – grécka výslovnosť aj zápis, ktorý domáci striktne odlišujú. Mykonos – názov ostrova známy po celom svete, často skomolený ako Majkonos; Mýkonos (Μύκονος) – grécka forma so správnou výslovnosťou a prízvukom.

– názov ostrova známy po celom svete, často skomolený ako Majkonos; Mýkonos (Μύκονος) – grécka forma so správnou výslovnosťou a prízvukom. Naxos – zaužívaný aj v zahraničí bez veľkých zmien; Náxos (Νάξος) – v gréčtine sa len jemne líši výslovnosťou, prízvuk na prvej slabike.

– zaužívaný aj v zahraničí bez veľkých zmien; Náxos (Νάξος) – v gréčtine sa len jemne líši výslovnosťou, prízvuk na prvej slabike. Syros – medzinárodne zjednodušený tvar mena; Síros (Σύρος) – grécka podoba mena ostrova a jeho hlavného mesta Ermoupoli.

– medzinárodne zjednodušený tvar mena; Síros (Σύρος) – grécka podoba mena ostrova a jeho hlavného mesta Ermoupoli. Delos – archeologicky známy ostrov, zaužívané latinské pomenovanie; Dílos (Δήλος) – grécke meno miesta, kde sa podľa mytológie narodili Apollón a Artemis.