Santorini: perla Egejského mora, drahá, krásna, preplnená

Santorini poznáme hlavne pod talianskym názvom, ktorý vychádza z pomenovania Svätá Irena. Pôvodne a najmä doma v Grécku je názov iný. Ostrov totiž nesie pomenovanie Thíra. Ide o vulkanický ostrov v Cikládach slávny svojou kalderou, modrými kupolami, nádhernými západmi slnka a tragickou históriou – po ničivej erupcii okolo r. 1600 p. n. l. bol značne poškodený. Vďaka unikátnemu reliéfu stal magnetom pre turistov z celého sveta. Turistov je dokonca tak veľa, že ich denný limit je prísne kontrolovaný.

Santorini je pojem

Santorini a fotografie z tohto ostrova sú najčastejším klamstvom cestovných kancelárií. Lákajú na Grécko, ale v iluzstračných záberoch sa používajú často práve fotografie modrých striech, ktoré nie sú štandardom na každom ostrove. No často sú to konkrétne strechy z ostrova Santorini, napriek tomu, že zájazdy sem vôbec neponúkajú. Santorini sú skrátka nádherné a veľmi dobre to všetci vedia.

Ostrov ponúka úchvatné scenérie, bohatú archeológiu (Akrotiri), termálne pramene a gurmánsku kuchyňu (ak si odmyslíme najslávnejšiu reštauráciu so zlými hodnoteniami). Napriek tomu čelí značnému preťaženiu – denne prichádza do prístavu aj 8 tisíc výletných turistov, čo viedlo grécku vládu k uplatneniu špeciálneho prepravného poplatku €20 pre pasažierov z lodí a zavedenia límitu denných výletníkov. Okrem toho sa od roku 2025 začala uplatňovať turistický daň za ubytovanie (od €1 do €4 za noc v závislosti od kategórie).

Ceny a dostupnosť: priprav sa na…

Santorini patrí medzi najdrahšie grécke ostrovy. Priemerný týždenný pobyt vo dvojici stojí približne €3 500 až €7 000 vrátane ubytovania, stravy, dopravy a atrakcií . Jednodenné výlety či plavby krátkeho rozsahu začínajú na €50–150/osoba . Za vstup na archeologické miesto Akrotiri zaplatíš okolo €20, lanovka medzi Fira a prístavom stojí €10 jednosmerne. Vďaka obmedzeniam cien, denným kvótam a vysokým poplatkom je dôležité rezervovať si služby v predstihu, najmä od júna do augusta.

TOP atrakcie Santorini – prečo stojí za to

Oia – symbolický západ slnka

Biele domy s modrými kupolami sú ikonické – severná časť kaldery je zárukou magických výhľadov. Ruiny benátskeho hradu (14. st.) a námestia plné galérií, butikových obchodíkov a výhľadových terás sú magnetom pre svetové romantické snímky. Fira & Firostefani

Hlavné mesto so známymi „Three Bells of Fira“ (Katolícky kostol z roku 1757), Archeologické múzeum, návštevnícky rušná promenáda, reštaurácie a lanovka či tradičné osly. Fira je centrom večernej zábavy i panoramatických vyhliadok. Kalderové túry: Fira → Oia

4‑hodinový peší výlet pozdĺž kaldery ponúka fantastické miesta pre fotografie, geologické krásy aj pohľady na úchvatnú prírodu. Trasa patrí medzi najlepšie v Grécka. Akrotiri – minojské Pompeje

Dobyté a ľahnuté popolom staroveké mesto z 2. tisícročia pred Kristom je napriek tomu výnimočne zachované – vstup €20, otvorené sezónne (apríl–október), pre náročných návštevníkov aj s audiosprievodcom. Sopka a termálne pramene

Výstupy na Nea Kameni (aktívna sopka) a plavba na Palia Kameni s kúpaním v minerálnych horúcich prameňoch za príplatok – zážitkové výlety na lodiach €50–90. Pláže – čierna, červená, biela

Red Beach (Akrotiri) s červeným sopečným pieskom, Perissa a Kamari – čierne kamienky, alebo White Beach prístupná výletmi loďou, patria medzi obľúbené ciele. Ak už sem máte zaplatenú dovolenku, určite sa informujte na možnosť výletov do týchto miest. Starý Oia hrad (ruiny)

Strážna veža s 360° výhľadom, dobývaná Benátčanmi, kultový bod na sledovanie a fotografovanie západu slnka. Skaros Rock & Imerovigli

Skaros – stredoveké benátske skalné opevnenie, dnes vyhľadávané turistami a fotografmi pre úžasné výhľady a túry. Víno z vulkanickej pôdy

Lokálne odrody – Assyrtiko, Nykteri – ikonicky známe sú ochutnávky pri lampách na malebných terasách v Megalochori či Pyrgos. Instagram tento výjav svojho času dosť spropagoval. Amoudi Bay

Prístav pod Oiou s rybími tavernami, útesovými rebríkmi a jedinečným panoramatickým zážitkom.

Obmedzenia & udržateľnosť

Výletné lode : počas júna–septembra platí daň €20 a denný limit 8 000 cestujúcich .

: počas júna–septembra platí daň €20 a denný limit 8 000 cestujúcich . Booking obmedzenia : krátkodobé prenájmy podliehajú licenčným limitom – plánuje sa regulácia Airbnb, aby sa chránila lokálna dostupnosť a ceny nehnuteľností sa udržiavali v únosnej miere. V opačnom prípade je budúcnosť ostrova ohrozená a pôvodní obyvatelia budú minulosťou. Zostanú len prenajímatelia a obchodníci.

: krátkodobé prenájmy podliehajú licenčným limitom – plánuje sa regulácia Airbnb, aby sa chránila lokálna dostupnosť a ceny nehnuteľností sa udržiavali v únosnej miere. V opačnom prípade je budúcnosť ostrova ohrozená a pôvodní obyvatelia budú minulosťou. Zostanú len prenajímatelia a obchodníci. Zvyšujúce sa ceny ubytovania a stravovania: reštaurácie, hotely a ostrovné služby patria medzi najdrahšie v Grécku, náklady sú vyššie ako priemer za Egejské ostrovy .

Tipy pre chytré cestovanie

Navštív mimo špičku – apríl, október. Menej davov, nižšie ceny, dlhšie západy slnka a večery – dlhší nočný život. Rezervuj včas – obmedzené ubytovanie, predplatené termálne plavby a vstup do atrakcií (archeologické lokality napr.). Lokálne atrakcie – výlety lanovkou, vinu, člny, peši.