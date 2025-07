OnlyFans kedysi fungovalo inak. Prišla pandémia a zvrtlo sa to

Platforma OnlyFans sa stala jedným z najvýraznejších fenoménov digitálnej éry, no jej pôvodný účel bol úplne iný, než si dnes väčšina ľudí predstavuje. Vznikla v roku 2016 ako britský startup, ktorého cieľom bolo umožniť tvorcom obsahu – od fitness trénerov cez kuchárov až po hudobníkov – priamu monetizáciu svojho obsahu prostredníctvom predplatného. Myšlienkou bolo obísť algoritmy tradičných sociálnych sietí a dať fanúšikom možnosť podporiť svojich obľúbených tvorcov priamo, bez sprostredkovateľov.

Zakladateľom platformy bol britský podnikateľ Tim Stokely, ktorý videl priestor pre sieť, kde si tvorcovia sami určia, čo zdieľajú, komu a za koľko. V počiatočných rokoch bola stránka domovom najmä pre kreatívnych profesionálov, ktorí si chceli vytvoriť stabilnejší príjem zo svojej činnosti bez závislosti od reklám alebo sponzorov. Lenže potom sa to zvrtlo…

Pandémia nás uväznila doma a spolu s ním aj „podnikanie“

Zlom nastal, keď si platformu začali všímať aj tvorcovia erotického obsahu. V prostredí, kde boli iné siete ako Instagram, TikTok či YouTube plné zákazov, blokácií a obmedzení, sa OnlyFans javil ako priestor, ktorý ponúkal slobodu bez cenzúry. Aj pred pandémiou, pochopiteľne platformu objavil kadekto. Užívatelia mohli predávať fotky, videá či interaktívne služby priamo fanúšikom, ktorí za ne platili mesačné predplatné alebo jednorazové poplatky. Vďaka anonymite, flexibilite a výnosnosti sa platforma rýchlo zaplnila práve týmto typom obsahu. Nuž ale keď sa objavia podmienky na rast…

Počas pandémie COVID-19 sa popularita erotického obsahu na OnlyFans dramaticky zvýšila. Zatvorené kluby, strata práce a obmedzené možnosti vystupovania viedli mnohých – vrátane bežných ľudí bez predchádzajúcich skúseností – k tomu, že si práve tu začali budovať nový príjem. Vďaka virálnym videám a článkom o úspechu niektorých „OnlyFans hviezd“ sa z platformy stalo synonymum pre predaj erotiky online. Novinári neváhali spomenúť sumy aj jednoduchosť, s akou sa ju podarilo zarobiť. Aj to motivovalo ďalších.

S tým však prišla aj vlna kontroverzií. Značka OnlyFans začala byť automaticky spájaná s pornografiou a ostatné šlo do úzadia. To spôsobilo problémy pri spolupráci s bankami a investormi. Kto podporil OnlyFans, automaticky bol chápaný ako podporovateľ online porna. V auguste 2021 spoločnosť oznámila, že plánuje zakázať „sexuálne explicitný obsah“, čo vyvolalo obrovskú kritiku od komunity, ktorá platformu prakticky vybudovala. Po niekoľkých dňoch spoločnosť rozhodnutie stiahla, no škvrna na reputácii zostala.

Dnes počuť „má účet OnlyFans“ už nie je to, čo pred rokmi

Nie všetci tvorcovia chceli byť spájaní s erotikou. Tí, ktorí platformu používali na šírenie vzdelávacieho, umeleckého či športového obsahu, začali hľadať alternatívy. Mnohí sa presunuli na platformy ako Patreon, Ko-fi či BuyMeACoffee, kde je podobný model predplatného, ale s jasnejšie nastavenými pravidlami týkajúcimi sa obsahu. Zatiaľ čo OnlyFans si ponechalo slobodu, tieto platformy si vybrali smer jasnejšieho brandingu bez asociácií s erotikou.

Z hľadiska spoločenského vplyvu priniesol OnlyFans diskusiu o práci v oblasti erotiky, o hraniciach medzi súkromím a verejným obrazom. Ako aj o ekonomickej nezávislosti žien, LGBTQ+ komunity a jednotlivcov mimo tradičného trhu práce. Zároveň však čelí aj kritike za nejednoznačnú moderáciu obsahu, možné zneužívanie systému a tenkú hranicu medzi slobodou a zodpovednosťou.

OnlyFans dnes

OnlyFans sa tak stal dôležitým symbolom digitálneho veku – miestom, kde sa stretli podnikanie, technológia, sexualita a kultúrna zmena. Hoci jeho pôvodný zámer bol úplne iný, vývoj platformy ukazuje, že online priestor je formovaný nielen zámermi tvorcov, ale aj správaním a potrebami používateľov. Z toho, čo malo byť bezpečným miestom pre tvorcov všetkého druhu, sa stal globálny fenomén s dvojtvárnou reputáciou. Nie každý, čo je na OnlyFans aj dnes, sa orientuje na tvrdú erotiku. Mnohí zostali, niektoré si ho založili z recesie.

Simona Krainová si ho založila pre prezentovanie fotografií, ktoré sú odhalenejšie, ale nie sú celkom odhalené. Vzhľadom na moderovanie obsahu na iných platformách je práve Onlyfans jedinou možnosťou. V súčasnosti majú mnohé internetové hviezdičky, ktoré zarábajú na OF aj dva účty. Pochopili, že cez soft účet s nižším alebo bezplatným cenníkom dokážu vytrieskať popularitu pre svoj druhý účet, často nazvaný „VIP“. Systémov, ako zaujať, čo ponúknuť, v akých cenách a cez aký marketing sa zviditeľniť, je mnoho.

Alternatívy pre OnlyFans

Po tom, čo sa značka OnlyFans začala výrazne spájať s predajom erotického obsahu, mnoho pôvodných tvorcov – vrátane výtvarníkov, hudobníkov, fitness trénerov, kuchárov, vzdelávacích autorov či blogerov – hľadalo alternatívy, kde by mohli svoj obsah ponúkať bez stigmy. Ak poviete, že máte účet na OnlyFans, automaticky si okolie myslí, že sa odhaľujete a má jasno. Spoločnosť, respektíve verejnosť, nepripúšťa iné možnosti využitia, respektíve si ich automaticky nepriradí a trvá to dlhšie.

To je hlavný dôvod, prečo si imidž mnohí radšej nechcú kaziť touto značkou a nebyť nesprávne pochopení. Na trhu existuje niekoľko platforiem, ktoré umožňujú monetizovať vlastný obsah prostredníctvom predplatného, darov či priamych platieb, pričom dôsledne oddeľujú svoju značku od erotického priemyslu. Iný dôvod je, že aj keby úspešný kuchár stále prezentoval nejaké recepty a postupy na varenie, lákať môže aj ľudí, ktorí budú očakávať, že to bude robiť vyzlečený. Taktiež pri jeho profile bude odporúčanie na ďalší obsah s nie gastronomickým zameraním.

Alternatívy, kam sa uniklo pred OF hlavnou témou

Patreon

Najznámejšou a zároveň najvyužívanejšou alternatívou je Patreon, ktorý vznikol už v roku 2013. Založil ho hudobník Jack Conte ako spôsob, ako umožniť fanúšikom podporovať tvorcov priamo a opakovane. Patreon má silnú pozíciu najmä medzi hudobníkmi, podcastermi, výtvarníkmi, komikmi, spisovateľmi a vzdelávacími autormi. Platforma má prísne pravidlá týkajúce sa obsahu a erotika je síce povolená v obmedzenej forme, no je výrazne regulovaná a nesmie byť dominantným charakterom účtu.

Patreon ponúka rôzne úrovne predplatného, umožňuje tvorcom komunikovať so svojimi fanúšikmi a distribuovať digitálny obsah ako PDF, videá, zvukové súbory či živé prenosy. Značka má profesionálny imidž a je často odporúčaná umelcami, ktorí chcú udržať svoju tvorbu v serióznom kontexte.

Ko-fi

Ďalšou populárnou platformou je Ko-fi (vyslovuje sa ako „coffee“), ktorá vznikla v roku 2017. Tvorcovia na nej môžu prijímať jednorazové „kávy“ – teda malé dobrovoľné dary od fanúšikov – ale aj ponúkať predplatné. Platforma je veľmi populárna medzi blogermi, ilustrátormi, digitálnymi umelcami, hernými vývojármi a nezávislými novinármi.

Ko-fi je výnimočný tým, že na rozdiel od Patreonu neberie províziu z jednorazových darov a je jednoducho integrovaný do osobných webov. Užívatelia si ho cenia pre minimalistický dizajn, transparentnosť a dôsledné odmietanie sexuálneho obsahu ako hlavného produktu.

Buy Me a Coffee

Podobne ako Ko-fi funguje aj Buy Me a Coffee, americká platforma zameraná na jednorazové aj pravidelné príspevky. Je obľúbená medzi kreatívcami, vývojármi softvéru, učiteľmi jazykov, grafickými dizajnérmi a nezávislými pracovníkmi, ktorí chcú prijímať podporu bez nutnosti spravovať celý predplatiteľský systém. Platforma umožňuje predaj digitálnych produktov, online konzultácie a členské programy.

Buy Me a Coffee neakceptuje žiadny pornografický alebo erotický obsah, čo bolo pre mnohých tvorcov dôležité pri výbere „čistejšej“ alternatívy k OnlyFans.

Substack

Pre spisovateľov, publicistov, komentátorov a odborníkov na rôzne spoločenské témy sa ako veľmi vhodná alternatíva ukázal Substack. Táto platforma umožňuje publikovať články, eseje, správy či newslettery priamo do e-mailových schránok predplatiteľov. Tvorcovia si môžu nastaviť bezplatné aj platené predplatné a obsah je plne pod ich kontrolou.

Substack sa stáva čoraz populárnejší najmä v USA, kde slúži ako médium pre nezávislých novinárov, odborníkov na technológie, politických komentátorov a autorov, ktorí chcú pracovať mimo tradičných médií. Platforma kladie dôraz na slobodu prejavu, ale zároveň striktné podmienky voči explicitnému obsahu.

Bandcamp a SoundCloud pre hudobníkov

Hudobníci a producenti, ktorí pôvodne skúšali OnlyFans ako spôsob podpory fanúšikmi, často prešli na Bandcamp alebo SoundCloud, kde môžu predávať hudbu priamo, organizovať livestreamy alebo prijímať dary. Bandcamp podporuje predaj digitálnych aj fyzických produktov, vrátane vinylov, tričiek alebo vstupeniek na koncerty.

Tieto platformy sa venujú výlučne hudbe a zachovávajú si čistý imidž bez spojenia s kontroverznými témami.

Vimeo OTT a Uscreen pre video tvorcov

Pre tvorcov video obsahu existujú profesionálnejšie alternatívy ako Vimeo OTT alebo Uscreen, ktoré umožňujú predaj a streamovanie videí na vlastných podmienkach, bez reklám a bez závislosti od YouTube. Tieto platformy využívajú tréneri, lektori, kouči, divadelníci a herci, ktorí potrebujú platformu na poskytovanie uzavretého, plateného videoobsahu.

Vimeo OTT ponúka komplexný ekosystém pre správu predplatiteľov, vlastný branding a distribúciu obsahu pod vlastnou doménou. Uscreen je populárny v oblasti fitness, výučby jogy, motivácie a vzdelávania.