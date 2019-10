Čo je to ten merch? Dobrovoľná reklama zo strany fanúšikov

Čoraz viac sa dostáva do povedomia slovo, ktoré už na prvé počutie neznie slovensky. Je trendy vyslovovať v marketingovej brandži a aj medzi fanúšikmi svojich idolov merch ako „me-(r)-č“, čím sa ešte viac strácajú tí, čo slovo nepoznajú. Čo to vlastne je a neexistuje pre to slovenský názov?

Slovenský výraz existuje – reklamné predmety

Slovenský názov to malo vždy. Trendy je však dnes niečo iné, ako to, čo používajú ľudia masovo. „Me-(r)-č“ ale znie kratšie a lepšie. Podľa mnohých. Merch, ako pojem pomenúva reklamné predmety, ktoré nesú logo hudobnej skupiny, filmu, počítačovej hry, automobilky, alebo nejakej spoločnosti. Tieto produkty sú však také, ktoré reálne používame.

Oblečenie, šiltovky, tričká, ruksaky, predmety dennej potreby, hrnčeky, ale povedzme aj nálepky, či hračky. Je toho mnoho, čo môže niesť vyobrazenie vášho obľúbeného seriálu, kapely, či výrobcu áut. Áno, je síce pravda, že kým bežné reklamné predmety sú kľúčenky a lacné perá, ktoré sa nevyznačujú kvalitou, no táto zaužívaná predstava je dnes skôr minulosťou. Alebo vecou prílišného šetrenia niektorých firiem u nás. Reklamné predmety dnes dokážu prekvapiť svojou kvalitou. Dalo by sa povedať, že vo svete marketingu sa pojmom merch oddeľuje jednoznačná kvalita od bežného reklamného produktu.

Merch stojí peniaze, respektíve existuje cenník

Pri „merchandise products“, čiže pri obchodných produktoch, vo väčšine prípadov existuje cenník a príležitosť zakúpiť si tento „merch“. To znamená, že automobilka má ponuku búnd a šiltoviek. Tie si je možné kúpiť v špeciálnom obchode automobilky, alebo u partnerov. Prípadne sú tieto predmety určené pre zákazníkov, čo opäť znamená, že stoja peniaze, keďže len tak bezplatne ich nikto nezíska.

Merch je najvýraznejší v spojitosti s obľúbenými futbalovými klubmi a hudobnými kapelami. Dobrovoľne robíme reklamu značkám, ktoré máme radi. Zaplatili sme si kvalitnejší tovar, no zároveň s ním robíme reklamu tomu, čo máme radi, máme k tomu vzťah. Alebo tým sami chceme dávať najavo to, čo uznávame. Na koncertoch Kabátov má každý piaty tričko s Kabátmi.

Na koncertoch kapely Slipknot je percento majiteľov tričiek a búnd ešte väčšie. Pri futbalových kluboch sa už najmenší hráči s loptou chcú podobať na obľúbených hráčov, nesú jeho meno aj logá tak, ako originál. Čo na tom, že dres pre dospeláka stojí aj 60 EUR. Nosením takéhoto dresu však vzniká aj reklama. Jeho nositeľ je nositeľom reklamy a tak je súčasťou marketingu a šírenia informácie.

Zberateľstvo aj v tomto segmente

Mnoho merch produktov je cenným artiklom medzi zberateľmi. Napríklad v prípade počítačových hier, komixových postavičiek a filmov, ide o rozsiahlu ponuku rôznych postavičiek, hrnčekov, hračiek a oblečenia. Najmä prípady, kedy sa do Európy dostáva k jednej počítačovej hre len obmedzený počet figúrok, plyšákov, alebo k filmu prichádza zopár číslovaných produktov, vzniká príležitosť pre zberateľov. O to viac, ak je produkt v sérii a nie ako prvý. Merchandise k starým počítačovým hrám má dnes niekoľko násobne väčšiu cenu, než za akú si ho mohli majitelia kúpiť. Najmä ak boli uložené a nepoškodené.

V každom prípade, merch je niečo, čo dobrovoľne obliekame, používame a nosíme. Nie vždy značkové po stránke výrobcu, ale značkové po stránke vizuálnej. Propagujeme ním to, čo máme radi a čo vlastne aj nákupom podporujeme. Nakoniec, ak sa nám páčia Simpsonovci, tak nie je nič zlé mať na sebe viac ako len jedno tričko. Len kiež by nebolo „merch“ používané aj na miestach, kde si ho bežný človek nevie preložiť a stáva sa kódovým označením pre tých, čo sú trendy, cool a robia v marketingu.

Foto: http://www.simpsoncrazy.com/movie/products, https://www.minecraft.net/en-us/minecon/, https://www.sportindustry.biz/news/fanatics-new-chelsea-deal