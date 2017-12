Recenzia Star Wars: Posledný Jedi: diváci čakali viac, dostali viac - ZN.SK

Star Wars (Hviezdne vojny): Posledný Jedi sa včera konečne verejnosti ukázalo vo svojej premiére v plnej kráse. Teda mimo bonusy, ktoré o pár mesiacov obohatia DVD a BD. Vynorilo sa mnoho skeptikov, ktorí neočakávali jeden z tých lepších dielov kultovej série. Nakoniec si filmoví tvorcovia pripravili originálny príbeh od začiatku nabitý šialeným tempom, dejom, bojom vojnovým aj tým vnútorným. Divák nemá šancu ani pri jednom zo súbojov predpokladať ďalší priebeh a práve tým si drží v napätí azda každého.

Posledný Jedi, ako názov napovedá, je o konci Jediov…? Avšak zároveň aj o novom začiatku. Pre vysvetlenie je nutné prísť do kina. Definitívna porážka jednej z bojujúcich dvoch strán sa nekoná tak, ako by sme čakali, no vytvára obrovskú prevahu jednej z nich. Záver je tak celkom nečakaný. Celkom záverečná symbolika novej generácie odboja dáva otvorený priestor možnému ďalšiemu pokračovaniu, hoci aj keby malo prísť o desať rokov.

Mnoho nového aj nečakaného

Už v starých dieloch, čomu treba rozumieť ako pôvodných IV, V a VI, nechýbal humor a často komické mimozemské bytosti. Ešte viac humoru a neznámych bytostí máme možnosť vidieť v najnovšom Star Wars. Rôznych rás aj postáv je bez násilného tlačenia do obrazovky presne toľko, aby toho nebolo príliš. Planéta predstavujúca obdobu pozemského Monte Carla bude ozvláštnenie diela mierne podobným ako návšteva baru v najstaršom filme na Tatooine. Opäť ani tu divák nemá šancu vedieť, či sa podarí cieľ, pre ktorý sem dvaja povstalci dorazili. Tak ako v bežnom svete sa nedeje všetko podľa plánu, aj v tomto prípade sa menia očakávania na náhody.

Posledný Jedi a finálny súboj

Je to zvláštne, no keď netušíte ako dlhý film je, čakáte záver už skôr. Zásadný súboj tak považujete za vyvrcholenie deja, lenže aký je to omyl, keď zistíte, že to hlavné má ešte prísť? Dlho očakávaný stret osobne so Snokeom, či celkom nečakane nečakaný návrat jednej z dôležitých postáv doterajšieho deja, sú akcie, pri ktorých sa divák nebude vedieť rozhodnúť, čo je finálnym súbojom. Zrejme aj preto, že celé Star Wars Epizóda 8 Posledný Jedi je v konečnom dôsledku jeden mimoriadny súboj. Už bolo na čase. Svetelné meče, aj ostré či elektrické čepele s kanónmi hneď niekoľkých druhov tentoraz pripravia absolútnu nerovnováhu síl a prinesú vskutku bohatý diel na dej s presne tým, čo fanúšik Hviezdnych vojen chce vidieť a zároveň by vidieť mal.

Ako veľmi ovplyvnila smrť herečky jednej z hlavných postáv, Carrie Fisher, predstaviteľku generála Leiu Organzu, samotný film? Zdá sa, že nijak zásadne pre výsledné dielo. Má film veľa chýb? Pár by sme ich našli, avšak strácajú sa vo všetkom ostatnom. Objavíte ich pri opakovanom pozeraní. Bude na čo pozerať? Bude. Objaví sa aj nejaká zásadná pôvodná postava? Nechajte sa prekvapiť.

A long time ago in a galaxy far, far away….

Pri pozeraní tohto dielu si musí divák uvedomiť, že svet Star Wars celý nepoznáme a nikdy poznať nebudeme. Je to fikcia, áno, som duševne aj mentálne v poriadku. Pochopiteľne, že o všetkom čo sa týka Star Wars, môžeme hovoriť len ako o neexistujúcom svete fantázie. No ten svet existuje. Získal si milióny fanúšikov a získa si ich aj tento diel. Môže byť veľa tých, čo jeho dej neprijmú. Možno pre niektoré nové technológie, nové svety, tváre, možno pre silové natlačenie pestrých (pozemských) rás, keďže aj toto dnes už niektorým divákom prekáža. Star Wars majú ale voľnú ruku v tom, čo prinesú. Sú totiž nevyčerpateľné. Pre akéhokoľvek nadšenca Hviezdnych vojen predstavuje akýkoľvek diel mnoho nového. Každý jeden znamená pre diváka niečo iné a možno práve tento sa vám bude zdať len priemerný. Možno ten najlepší. Tento názor odmietne každý, kto si pozrel Epizódu 6 na premiére v kine, či dokonca IV pri jej premiére v čase, kedy nič podobné neexistovalo. Mladý divák môže pokojne označiť práve osmičku za ten najlepší. Skúste si však vytvoriť maratón Hviezdnych vojen a sledujte myšlienkové procesy, keď dorazíte na koniec od prvej epizódy po záver ôsmej. Epizóda osem je totiž presne tá poleva na torte, ktorá ju uzatvára, hoci stále neodmieta nejaké to ďalšie poschodie. Veľmi sladká poleva s bohatým zdobením.

Neplánovane patrí poďakovanie operátorovi 4ka, keďže zhodou okolností len vďaka nemu sme sa mohli pozrieť na film skôr. Článok písal dlhoročný fanúšik Star Wars, ktorý sa na premiére 14. Decembra 2017 bavil na vizuálnej aj príbehovej stránke celého filmu. Ľutovať návštevu kina nepochybne nebude ktokoľvek ako ja. V ukážkach pred filmom presne rovnakého filmového fanúšika poteší Ready Player One. Aj ten sa objaví už čoskoro.