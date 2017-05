Top 5 romantických filmov, ktoré nás ešte v roku 2017 čakajú - ZN.SK

Romantika. Pre niekoho neznámy pojem, pre iného základ v každom vzťahu. Milovníci práve tohto filmového žánru si v tomto roku prišli na svoje. Od dlho očakávanej druhej časti filmu 50 odtieňov temnoty, ktorý mal premiéru naplánovanú rafinovane, na Valentína, až po romantickú rozprávku Kráska a zviera, kde si v hlavnej úlohe zahrala Emma Watson. A to rok 2017 ešte zďaleka neskončil. Filmový romantici sa môžu tešiť na ďalšie novinky.

Prinášame výber TOP 5 romantických filmov, ktoré sa oplatí vidieť.

5. My Cousin Rachel

My Cousin Rachel je blížiaci sa americko-britský film, scenár a réžia pochádza od Rogera Michella. Je založený na románe z roku 1951 s rovnakým menom od Daphne du Maurier. Základom románu je napätie nastavené do svojho mladého hrdinu, keď sa Philip zamiluje do jeho sesternice, následne odhalí, ale snaží sa poprieť dôkaz, že ona starostlivosť o neho iba predstiera, zatiaľ čo Rachel pozerá len na svoje vlastné záujmy. V kinách je premiéra naplánovaná v 14. júla 2017.

4. The Big Sick

The Big Sick je americká romantická komédia režírovaná Michaelom Showalterom, podľa scenára Kumail Nanjiani a Emily V. Gordon. Snímka je založená na skutočných pytačkách Kumail Nanjiani a jeho dnes už manželky Emily Gordon. Kumail pochádza z tradičnej moslimskej rodiny, ktorá nie je nespokojná s jeho vzťahom s Američankou Emily. Keď sa Emily objaví tajomná choroba, musí sa Kumail postarať aj o krízu s jej rodičmi Beth a Terry. V USA má film premiéru 23. júna 2017.

3.Everything, Everything

Keď Olly sa stretne s jeho novou susedou Maddy, začne k nej niečo cítiť. Avšak, on schopný s ňou komunikovať iba prostredníctvom textových správ. Teenagerka, však žije chránený život, pretože ona je alergická na všetko. Zamiluje do chlapca, ktorý býva hneď vedľa. To všetko dodáva filmu napínavé a šokujúce situácie. Romantický film sa dostane do kín v USA 19. mája 2017.

2. The Lovers

Debra Winger a Tracy Letts si zahrajú dlho ženatý, vecný pár, v ktorom sú obaja uprostred vážnych vecí. Ich vzťah je na pokraji zrútenia,ale iskra medzi nimi náhle vzplanie, čo je vyvolá impulz romantiky. Film má v USA premiéru 5.mája 2017.

1.Tulip Fever

Príbeh romantickej drámy odohrávajúcej sa na počiatku 17. storočia je založený na rovnomennom románe od Deborah Maggoach a uvidíme v ňom umelca menom Jan Van Loos (Dane DeHaan), ktorý sa zamiluje do vydatej Sophie (Alicia Vikander), zatiaľ čo je jej manželom (Christoph Waltz) poverený namaľovať ju. Párik následne investuje do rizikového trhu tulipánov v nádeji, že vybuduje spoločnú budúcnosť. Romantická snímka sa k nám dostane 30. marca 2017.