Recenzia: Obeť bez tváre, severské krimi Stefana Ahnhema - ZN.SK

Vražda Jorgena Palssona nebola nijaká náhoda, ale až do najmenších detailov naplánovaný skutok. Aj táto veta mi zarezonovala v ušiach už pri prvých kapitolách a dychtivo som sa sústredila na pokračovanie kriminálnej knihy Obeť bez tváre. Dokonca som si povedala, že na dnes to bude posledná kapitola, je potrebné ísť spať, pretože ráno je ťažký deň. Odrazu ručičky hodiniek ukazovali jednu hodinu v noci.

Opisy prostredia zo severských krajín ma priamo vťahovali do Dánska a s autorom som spoznávala cudzinu. Na malý moment určite každý čitateľ pocíti závan páchnucich rýb a studené, chladné more. Opisy boli detailne popísané, takže ako čitateľka som nemala problém zasadiť hlavného hrdinu do deja.

Obsah z pohľadu tretej osoby, ktorá dokáže vidieť aj „za oponu“

Hrdina bol kriminálny policajt, ktorý má ženu a dve deti. Ako v každej rodine, aj oni mávajú problémy, avšak pri riešení jedného z nich usúdili, že je načase zmeniť prostredie. Už pri vybaľovaní vecí je zavolaný na obhliadku tela a tým sa začína séria vrážd, ktoré bude určite každý nadšenec kriminálok čítať bez toho, aby pri otočení strany žmurkol. Obhliadka tohto tela je však iba začiatok a tým sa začal triedny masaker. Postupne miznú spolužiaci z triedy a nik nevie, kto je vrahom.

“Ako čitateľku ma unavujú zdĺhavé opisy miest a nedočítané kapitoly”

Kriminálny seriál je zasadený do reálneho času s prvkami minulosti. Opisuje detaily mŕtvych tiel, priam som mala pocit, že obeť som videla pred očami. Za veľké plus oceňujem dĺžku kapitol. Boli kratšieho formátu a tak som nemala pocit, že zaspávam s nedočítanou kapitolou. Takisto som nemala problém s porozumením textu a väčšie nezrovnalosti som už vonkoncom nenašla. Najťažšie bolo pre mňa čítanie mien a miest, nakoľko ostali v pôvodnom znení.

Kávička, podvečer … A dobrá kniha

Knihu hodnotím veľmi pozitívne. Čítala sa mi s ľahkosťou, brala sme to ako oddychové čítanie pri káve. Stávalo sa mi, že počas dňa som uvažovali nad tým, kto je zodpovedný za celý masaker a kto bude ďalšia obeť. Počas celého deja som s určitosťou nevedela prísť na to, kto je vrahom a teda celý dej nebol prvoplánový, ba naopak, autor sa so zápletkou vyhral a zmiatol aj skúsenejšieho čitateľa.

O autorovi Stefanovi Ahnhemovi

Autor Stefan Ahnhem žije v Štokholme. Píše scenáre pre film a televíziu. Román obeť bez tváre vyniesol autora k výšinám, nakoľko dokonale opísal šikanovanie na základnej škole a prepojil to s vyvražďovaním psychologického charakteru. Autor sa so šikanou stotožnil až natoľko, že som v určitých pasážach uvažovala o tom, či sám autor nebol niekedy v minulosti šikanovaný.

Kniha v predaji na: https://www.bux.sk/knihy/384590-obet-bez-tvare.html