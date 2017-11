Knihy pre deti: akú knihu vybrať na Vianoce 2017 - ZN.SK

Nejeden rodič má pred Vianocami dilemu. Ak knihu pre dieťa, tak ktorú? Aké sú vlastne dnes knihy pre deti? V časoch slávy Harryho Pottera mali rodičia postarané o jasný tip. Harry Poter ako typický predstaviteľ detského knižného hrdinu rástol spolu s mnohými deťmi a tak sa postupne opäť dostali niektoré generácie do rovnakej dilemy, ako pred Harrym. Aká kniha je vhodná pre dieťa? A vlastne aké sú dnes populárne knihy pre deti?

Preto prinášame prehľad niekoľkých kníh, ktoré vychádzajú z reálnych skúseností z kníhkupectiev a z otázok detí od 8 do 15 rokov. Pre časť čitateľov stačí vybrať nejakú úžasnú encyklopédiu a všetko je vybavené. Čo však najviac letí u detí v rámci beletrie a rodičia nemusia mať strach z obsahu vo vnútri?

Pre chlapca:

Denník odvážneho bojka

Denník odvážneho Bojka je hit už niekoľko rokov. Úspešná knižná séria zaujala dievčatá aj chlapcov, no sú to najmä chlapci, ktorí s nadšením čítajú každé dobrodružstvá hlavného hrdinu, školáka, ktorý nepatrí medzi priebojných a predsa má o zábavu postarané. Knižka má zaujímavé ľahko čitateľné spracovanie plné grafických stvárnení situácií. Dodnes vyšlo už 10 dielov s slovenčine, čiže ak dosiaľ vaša ratolesť nemá žiaden z nich, možno má zmysel prvý diel. Teda len za predpokladu, že dosiaľ nemal od kamarátov požičaný čo i len jeden z nich.

Toto nie je denník odvážneho Bojka je špeciálne vydanie knihy v rovnakom formáte. Má to však jeden háčik. Dalo by sa povedať, že ide o jedenástu knihu, no v skutočnosti nepatrí do série. Jej obsah si tvoríte vy. Ide totiž o zápisník so zadaniami a zábavnými úlohami.

Život Adama

Pre piataka, alebo šiestaka na základnej škole je život ťažký. Presvedčí vás o tom aj Adam. Syn Petra Opeta, hudobníka zo skupiny Polemic, ktorý sa knihu o svojom synovi napísal. Vznikla však už dvojica diel, ktoré sú v prvom rade zábavnou beletriou pre deti najmä preto, že sa v Adamovi uvidia mnohí jeho rovesníci. Rovnaké problémy, rovnaké starosti, rovnaké povinnosti…

Traja pátrači

Od čias Alfreda Hitchocka po súčasnosť, kedy sa ich príbehom venujú iní autori, si Jupiter, Peter a bob získali mnohých priaznivcov. Hoci sa zdá, že ich základ položil práve slávny režisér, len prvé knihy niesli názov série spojenej s menom filmového génia. Prvotným autorom bol Robert Arthur a neskôr aj pod inými autormi vznikali stále nové dobrodružstvá. Je to svetovo jedna z najúspešnejších a najvytrvalejších sérií. Hlavní hrdinovia nestarnú, podobne ako Simpsonovci. Venujú sa objasňovaniu záhad a tajomstiev. Na Slovensku vychádzajú vo vydavateľstve Mladé Letá.

Grázlik Gabo

Úspešná detská séria Grázlik Gabo je sériou viacerých knižiek, ktoré vychádzajú v slovenčine vo vydavateľstve Slovart. Príbehov je viac a posledný vyšiel v roku 2016.

Tigrí tím

Tomáš Brezina toho napísal pre deti viac. Najúspešnejšia je ale jeho séria Tigrí tím, ktorý si našiel priaznivcov aj medzi slovenskými čitateľmi. Ide o partiu s dobrodružnou krvou a rovnako tak aj ich čitateľ musí byť malý dobrodruh.

Veľký frajer Nate

Keď deti hovoria rodičom, že chcú knihu „Veľký frajer Nejt“, spôsobia tým menší problém. Rodičia a starí rodičia totiž na internete budú hľadať práve Nejt. Ak majú šťastie, vyhľadávač ich už navedie správne. Jeden z najznámejších detských hrdinov vychádza ako knižná séria vo vydavateľstve CooBoo a najnovší diel pochádza z roku 2016.

Pre dievčatá

Denník mimoňky

Úspešná dievčenská séria si zakladá hlavne na zábave. Hlavnou hrdinkou je Nikki, ktorá musí čeliť úhlavnej nepriateľke MacKenzie Hollisterovej. Tá sa ju snaží zosmiešniť vždy keď na to nájde príležitosť, ale Nikki jej to len tak nedaruje. Prvé diely sú dnes už vypredané, no tie ďalšie sú v predaji ešte stále.

Spoveď vymysleného priateľa

Zaujímavý príbeh o chlapcovi, ktorého si nikto nevšíma, nevyvolávajú ho učitelia aj keď sa hlási, neodkývajú mu priatelia, keď im kýva… no keď zistí, že je neviditeľný, zmení sa mu absolútne všetko. Knižka, ktorá bude prevažne pre dievčatá, vyšla presne pred rokom vo vydavateľstve Ikar.

Džínsový denník

Staršie dievčatá v puberte s vášňou pre čítanie kníh sú ideálnou cieľovou skupinou známej slovenskej série Džínsový denník slovenskej autorky Zuzky Šulajovej. Vychádza vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a pre úspech sa autorke podarilo vydať aj Džínsový denník Lukášovými očami.

Šprtka – Rebelka – Modelka

Trilógia Holly Smalovej začínajúca prvým dielom Šprtka, pokračujúca Rebelkou a končiaca Modelkou jepríbehom o mladom dievčati a jeho živote od čias školských po časy, keď sa pre svoj vzhľad dostane až na modelingové móla. No nie, že by o tom snívala, skôr to prišlo náhodou. Čítanie pre mladých v tínedžerskom veku vychádza v edícii yoli vo vydavateľstve Ikar.

Knihy pre všetky deti

Lišiak Pax

Lišiak Pax je o sile priateľstva medzi lišiakom Paxom a chlapcom. Chlapec ho musí opustiť a presťahovať, no lišiak sa rozhodne prejsť obrovskú vzdialenosť a nájsť svojho priateľa. V prírode pritom zažíva rôzne dobrodružstvá. Príbeh vhodný pre dievčatá aj chlapcov je zahraničným hitom.

Harry Potter v špeciálnej ilustrovanej edícii

Harry Potter je stále živý. Nemusí to byť však klasický Harry Potter, ale dnes aj v niečom celkom výnimočný. Každý rok vychádza jeden diel špeciálne ilustrovaných príbehov Harryho Pottera. Je to presne ten istý príbeh ako je sedem dielna základná séria (mimo Prekliate dieťa), no s rozdielom, že jednotlivé strany zapĺňajú grafické ilustrácie Jima Kaya. Jim Kay je ich autorom, robia celú sériu jedinečnou a niet sa teda čomu diviť, že sú na celom svete zberatelia, ktorí každý rok čakajú to svoje jazykové vydanie, aby mohli opäť rozšíriť svoju zbierku. Sú medzi nimi deti, aj dospelí. Dodnes boli vydané už tri diely, najnovší len pred pár dňami.

Fantastické zvery a ich výskyt – pôvodný scenár

Milovníci Harryho Pottera už dávno postrehli rozšírenie čarodejníckeho sveta na oblasť vysvetlenia pozadia niektorých vecí, ktoré sa v pôvodnej filmovej sérií objavili len okrajovo. Napríklad učebnica fantastických zverov vytvorená konkrétnym človekom, z ktorej sa učil Harry Potter, Hermiona aj Ron. Nuž a práve pozadie výroby tejto učebnice sa dostalo na plátna kín. Scenár k tomuto úspešnému filmu sa dostal do knižnej podoby. Má unikátnu zamatovú obálku, príjemnú na dotyk. Krásny darček pre toho, komu je téma blízka.

Rozprávky Barda Beedla

Opäť sme pri Harrym Potterovi. Spomínate si rozprávkovú knihu, ktorá sa často spomínala v Harry Potterovi? Rozprávky Barda Beedla zazneli niekoľko krát. Nakoniec sa samotní ľudia pýtali, o čom tá rozprávka je a či predsa len nemôže vzniknúť aj kniha. Vznikla už pred časom, no veľmi rýchlo sa vypredala. Súčasná kniha je už druhým vydaním.

Detektívi v čase

Cestovanie v čase bude baviť každú generáciu. Ponúka totiž neuveriteľné možnosti fantázie a premýšľania, napríklad nad dôsledkami toho, čo v minulosti pri svojich cestách časom vykonáte. Detektívi v čase sú zábavnou sériou, ktorá cestuje do minulosti, aby vyriešila niektoré záhady. Čítanie pre všetky deti ako stvorené pochádza od vydavateľstva Verbarium.

Terry Pratchett

Nedá sa povedať, že by knihy Terryho Pratcheta boli vyslovene chlapčenskou, alebo dievčenskou záležitosťou. Predsa len, sú to obe pohlavia, ktoré si dokážu prísť na svoje v príbehoch plných zábavy, kúziel a napätia. V Slovenskom jazyku vychádzajú knihy vo vydavateľstve Slovart. Všetko z tvorby Terryho Pratcheta si viete nájsť na odkaze nižšie.

Slovenské povesti

Krásna kniha, ktorá je venovaná slovenským povestiam, má mnoho vlastných predností, pre ktoré po nej siahnuť. Napríklad preto, aby ste mali vo svojej knižnici knihu, ktorú si prečíta ktokoľvek. Nie len dieťa, ale aj dospelí.

Najkrajšie rozprávky

Táto kniha je výnimočná, pretože ide o poriadne hrubú publikáciu. Má zlatú obálku, ktorá na internete nedokáže vyniknúť tak, ako vynikne originál. Ukrýva v sebe množstvo rozprávok. Až 428 ilustrovaných strán s textom prináša množstvo príbehov. Kniha doslova pokladom v každej detskej knižnici, kde má mať výsadné miesto práve tradičná rozprávka.

Edície a knihy pre deti a mládež

Edícia Stonožka je edícia venovaná deťom v predškolskom veku a deťom na 1. stupni základných škôl

Edícia yoli (young adult literature) je literatúra pre mládež.