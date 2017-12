Recenzia: Dievča v ľade, romantický thriller s nečakanou zápletkou - ZN.SK

Kniha, ktorej sa predalo cez milión výtlačkov a bola označená ako The Wall Street Journal a USA Today bestseller stojí za pozornosť. Okrem toho pri vyslovení mena autora sa nám automaticky vybaví Slovensko. Robert Bryndza je však britský autor žijúci časť života na Slovensku. Momenálne býva v Londýne so svojím manželom Jánom. Dievča v ľade je prvým dielom zo série s vyšetrovateľkou šéfinšpektorom Erikou Fosterovou, ktorá má nie náhodne slovenské korene, ale už roky žije v Anglicku.

Ilustračná fotografia: skutočná kniha je ešte o niečo hrubšia.

Dievča v ľade…

Potom, čo je v parku v južnom Londýne pod vrstvou ľadu nájdené telo mladej ženy, na miesto prichádza detektív šéfinšpektor Erika Fosterová so svojim tímom. Obeť Andrea Douglas – Brownova bola krásna dievčina z vplyvnej a bohatej rodiny, ktorá mala podľa všetkého dokonalý život. Keď Erika začne pátrať hlbšie, vynoria sa súvislosti medzi vraždou a smrťou troch prostitútok, ktoré niekto uškrtil, zviazal im ruky a hodil do vodných plôch po Londýne. Medzi podozrivých sa zapletú členovia jej najbližšej rodiny, snúbenec, či bývalý milenec Igor Kučerov. Čím viac sa Erika približuje k odhaleniu pravdy, tým viac sa vrah blíži k Erike. Posledný prípad detektíva šéfinšpektora Fosterovej sa skončil katastrofou a smrťou piatich policajtov vrátane jej manžela. Erikina kariéra visí na vlásku a pre úspešné vyriešenie prípadu musí o svojej pravde presvedčiť okolie.

Napínavá detektívka uľahčená humorom

Humorne ladený romantický thriller, ktorý je písaný štýlom ako väčšina klasických detektívok. Nájdu telo zväčša mladého človeka. Na prípad je nasadený vyšetrovateľ, ktorý má zvláštne metódy a nemá dobre vzťahy s kolegami, ale je dostatočne inteligentný a šikovný, takže nakoniec všetko vyrieši. Takto podobne je to aj v knihe Dievča v ľade. Do deja sú zapracované humorné scény, ktoré vhodne uvoľňujú napätú atmosféru. Jednotlivé kapitoly sú ukončené v napínavej časti a teda v dramatickom okamihu je časť príbehu useknutá. Čitateľa to preto láka, aby knižku neodkladal a v čítaní pokračoval. Počas čítania si však môžete sami v hlave vytvoriť príbeh a uvažovať na základe dôkazov, kto by tým vrahom mohol nakoniec byť. Dej knihy sa točí okolo vyšetrovania prípadu z pohľadu autora, ale medzi jednotlivými riadkami sú v závere knihy doplnené myšlienkové pochody vraha a to môže čitateľa najprv zmiasť. Podľa môjho názoru román neprináša výnimočné postavy. Záver nie je šokom, prekvapí skôr nečakaná zápletka uprostred románu a vtedy začína dostávať všetko jednoznačný zmysel. Negatívom je možno nie veľmi vydarený preklad z českého jazyka, ale neprekáža to.

Vzhľad knihy

Kniha je na dotyk príjemná. Chráni ju odnímateľná papierová obálka vyhotovená z naozaj neobvyklého papiera. Pôsobí matne, mäkko, hoci ide len tenký papier. Príjemná na dotyk pôsobí, ba priam láka na to, aby ste po knihe siahli. V porovnaní s inými knižkami je hrubšia a teda objemovo väčšia. Obálka je totožná so zahraničným originálom, čím sa medzi sebou čitatelia spoznajú aj v zahraničí. Španielská, nemecká a mnoho ďalších sa stále drží vizuálu, čo nie je, priznajme si, celkom bežné. Ale aspoň je každému jasné aj bez prekladu, o čo ide. Trochu sa líšia len obálky v Srbsku a Litve.

Ak máte radi napínavé detektívky kniha za prečítanie určite stojí. V predaji sú aj ďalšie diely zo série Eriky Fosterovej a to Nočný lov a Temné hlbiny.