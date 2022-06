Recenzia knihy: triler Neznáma žena od Mary Kubica

Mary Kubica rozhodne nie je neznáme meno na knižnej scéne. Jej debut, thriler Dobré dievča, sa tešil veľkej obľube u čitateľov, čoho dôkazom je fakt, že sa z neho predalo viac ako milión výtlačkov. Nie náhodou príbeh knihy pod názvom Good girl zaujal aj filmárov z americkej filmovej spoločnosti Netflix. Okrem svojej prvotiny vydala už viacero ďalších kníh, ktoré si našli cestu k rôznym čitateľom, no najmä jej fanúšikom. Táto americká autorka svetoznámych bestsellerov, potomok slovenských vysťahovalcov, žijúca neďaleko Chicaga, prichádza s knižnou novinkou, románom Neznáma žena, ktorá jej vychádza vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ.

Ťažké obdobie

Kniha Nezmáma žena nás prvými stranami víta príbehom ženy, Sadie Foustovej, ktorá zanecháva doterajší život v rušnom meste Chicago a s manželom a dvomi synmi odchádza do Maine, na malý ostrov, kde s rodinou hľadá nový, pokojnejší život a akýsi “životný reštart”. V predošlom bydlisku sa za poslednú dobu nakumulovalo veľa negatívnych a ťažkých okamihov, ktoré zatriasli rodinným životom Foustovcov od základov. Sadie a Will v škole nachádzajú svojho syna s putami na rukách v prítomnosti polície. Ďalšou ťažkou kapitolou rodiny je zistenie Sadie, že Will ju podvádza a už dlhší čas má milenku.

“A bolo to tu! Prvá trhlina v našom manželstve. Dovtedy vzťah medzi nami nič nenarúšalo, aspoň nič také, o čom by som vedela. Mala som pocit, že my dvaja s Willom sme ako diamanty, ktoré odolávajú všetkým nástrahám a tlakom rodinného života.”

Neposlednou ťažkosťou je fakt, že Sadie, ktorá pracuje ako lekárka na urgente, a momentálne sa nachádza v stave pracovnej vyťaženosti, zomiera pacient na stole pri rutinnom lekárskom zákroku, a ona sa len o vlások vyhne obvineniu zo zanedbania lekárskej starostlivosti. Zarážajúce na tom je, že jediné, čo si pamätá, je to, že vyšetrovala pacienta, a zrazu ho našla zakrytého plachtou, hoci úkon nedokončí a odíde, a kolegovia ju nájdu s hompáľajúcimi nohami na kraji strechy 13-poschodovej budovy.

V tom čase Willovi zomrie sestra Alice, a tá ponechá dom so svojou dcérou svojmu bratovi. V tejto neľahkej situácii, keď rodinou otriaslo toľko zlého, Will navrhuje, že na ostrove začnú nový život. Napriek tomu, že Sadie to neschvaľuje, odídu, stopy zanechajú za sebou.

Prerod sa nekoná

Napriek vízii cez ružové okuliare, ktorá mala zabezpečiť rodine pokojný nový život na ostrove, sa deje všetko akosi naopak. Dom ich privíta okrem svojich izieb aj Alicinou dcérou Imogen, stelesneným vzdorom, ktorá je veľmi nepríjemná pubertiačka dokazujúca každým svojím slovom a gestom, že z príchodu novej rodiny nie je nadšená, a spoločné spolunažívanie im strpčuje ako sa dá.

Ďalším spúšťačom novej vlny negatívneho diania je záhadná smrť ženy Morgan Bainesovej v susedstve len pár dní po ich príchode, pri ktorej sa odhalí, že išlo o vraždu. Nielenže táto správa otrasie celým ostrovom, strážmajster Berg zistí vo výpovedi susedov Nilssonovcov, že stopa vedie k samotnej Sadie. Sadie sa odhodlane rozhodne, že preto vraždu bude skúmať aj na vlastnú päsť. Táto cesta zisťovania čitateľa naozaj zaujme a v mnohom prekvapí.

Okrem toho sa Sadie dejú okolnosti, ktoré v čitateľovi naháňajú zimomriavky, na okne auta si nájde nápis “zgegni”, na povale nájde dočmárané výkresy s nepeknými výjavmi a mnoho ďalších.

Nájdu Foustovci napokon naozaj šťastný život na ostrove? Podarí sa im prekonať ťažké začiatky a začať odznova?

Kapitoly

Autorka jednotlivé kapitoly označila menami postáv knihy, ktorých výpovede, či isté formy denníkových záznamov, vnútorných pochodov a myšlienok, ako i útržkov deja, ponúka. Postupne sa s týmito protagonistami zoznamujeme a jednotlivé kapitoly nám odkrývajú aj ďalšie postavy.

Záhadnou je iste postava malej Myšky, dievčatka, ktoré tak volá jej ocko. Tieto časti knihy na čitateľa pôsobia milo, no veľmi záhadne, miestami až hororovo. Keďže v knihe vystupuje viacero ženských hrdiniek, čitateľ sa len domnieva, či je tou malou Myškou niektorá z nich. Odkrývajú sa tu okamihy z detského sveta, ktorý je síce dospelákmi braný ako jednoduchý, no Myška nás presvedčí, aké majú deti vycibrené pozorovacie schopnosti a hlavne bohatý vnútorný citový život, ktorý v sebe často musia dusiť.

Ďalšou záhadnou postavou je Camille, Willova milenka, ktorá jednoznačne predstavuje človeka, ktorý je istým spôsobom psychopat a čitateľa jej správanie na mnohých miestach až desí. Hoci ich chvíle s Willom boli rýchle a útržkovité, a ich vzťah ako príliv a odliv, je ním posadnutá, sleduje jeho život, manipuluje s ním. Podarí sa jej zabudnúť na Willa, keď odíde z Chicaga? Čitateľ pri čítaní vždy očakáva, čoho všetkého je táto žena ešte schopná. Camille veľmi udivuje, autorka ju do knihy zaradila ako naozaj prepracovanú postavu. V deji neraz poriadne zamieša karty.

Neznáma žena

Kto je neznámou ženou v knihe? Je pravdou, že možno sa niektorým prezieravejším čitateľom stane, že túto otázku odhalia. Je však možné, že za nezmámu ženu budú v knihe pokladať viacero hrdniek a svoje pôvodné rozhodnutie prehodnotia. Avšak týmto to určite nekončí. Kniha prinúti dosť rozmýšľať, v čitateľovej mysli sa budú spájať jednotlivé odhalenia a bude sa nad jednotlivými situáciami z knihy hlbšie zamýšľať. Mnohé veci si čitateľ potrebuje dovysvetliť, bez ohľadu na to, či si niektoré odhalenia “rozlúskne” vopred alebo nie. Faktom však je, že väčšina čitateľov sa to, kto je neznámou ženou, dozvie až v prekvapivom závere knihy. Aj keď si čitateľ počas čítania knihy miestami myslí, že už všetko vie, prinajmenšom to tusí, tak nás Kubica prekvapí nečakaným zvratom.

Psychologický thriler

Kniha Neznáma žena sa môže zaraditˇ k žánru psychologický thriler. Je písaná akosi jednoducho, už od prvých strán pôsobí záhadne, dej akosi ľahko plynie, vzbudzuje u čitateľa dychtivosť po ďalších stranách a núti ho zamýšľať sa nad ňou aj mimo čítania. Napätie Kubica vyvoláva aj tým, že v opisovaní situácií, kde sú významné dialógy, čitateľ čaká pointu a vysvetlenie, či akési rozuzlenie, tak na tých miestach sa dej vracia často retrospektívne k inej udalosti z minulosti. Čitateľ má doslova niekedy chuť preskočiť tie riadky, no zároveň si ho svojimi slovami Kubica akosi omotáva okolo prsta a navnadí ho aj na retrospektívne odbočenia, ktoré v konečnom dôsledku veľa vecí odhalia a postupne nám všetko do seba zapadá ako mozaika.

Kubica v knihe vyniká zmyslom pre detail, ponúka čitateľovi miestami aj emotívny zážitok. Autorka nastoľuje v celej knihe tajomnú atmosféru a napätie a napriek pomalšiemu napredovaniu deja sa od nej čitateľ tak ľahko neodtrhne. Thriler je skvele situovaný na ostrove, ktorý ponúka ponurú atmosféru a napriek tomu, že je malý a každý s každým sa tu pozná, je akýmsi spôsobom odrezaný od sveta, čo mu dodáva strašidelnejší a záhadnejší ráz.