Recenzia knihy: Kate Silvertonová – “Neposlušné” deti neexistujú

Rodičovstvo. Tá najkrajšia a zároveň najťažšia skúška, na ktorú vás vopred nik nepripraví. A nepochybne tá najdôležitejšia úloha. V knihe Kate Silvertonovej “Neposlušné” deti neexistujú čitateľ pochopí, že o deťoch do piatich rokov nemôžeme hovoriť ako o neposlušných, a ak to rodičia a vychovávatelia zvládnu do piatich rokov detí, ich deti môžu získať dobrý základ na celý život. Keď sa staneme rodičmi, počúvame mnoho rád a sami si hľadáme vlastnú cestu. Je však len prínosné, ak si necháme poradiť aj odbornou literatúrou.

Neľahká cesta k vytúženému dieťaťu a ťažké začiatky s novorodencom

Kate Silvertonová je matka dvoch detí. Matkou sa stala vo svojich 40-tich rokoch, po dlhom trápení, dvoch spontánnych potratoch, štyroch neúspešných pokusoch o umelé oplodnenie a totálnom emocionálnom vyčerpaní. Matkou svojho druhého dieťaťa sa stala ako 43-ročná. Ako vekovo starší rodičia a skúsenosťami obrúsení ľudia mali s manželom po narodení dieťaťa rôzne myšlienky: Katin manžel, bývalý príslušník kráľovského námorného komanda, skonštatoval, že: “Stať sa zeleným baretom je oproti tomuto malina” a tiež, že “Viac rád som dostal, keď som si kupoval psa!” Čitateľ sa vďaka týmto priznaniam bude cítiť, že autorka s jej manželom sú tiež len obyčajní ľudia, ktorí sa borili s rovnakými problémami ako väčšina rodičov a aj oni si pripadali bezmocní a našli cestu, ktorou chcú pomôcť aj ostatným.

Revolučný sprievodca

Kniha predstavuje revolučného sprievodcu pre rodičov detí do 5 rokov. Je pravda, že na rodičov, hlavne tých prvorodičov, sú kladené vysoké požiadavky a ich cesta je pomerne náročná. Kniha je výborným pomocníkom a akousi metodikou (nielen) pre rodičov, ale pre každého, kto trávi čas s deťmi a chce ho tráviť plnohodnotne. V spoločnosti to mnohokrát funguje tak, že sa akosi zatvárajú oči pred náročnejšími aspektami rodičovstva, nielen medzi priateľmi, ale vo všeobecnosti vôbec. Každý by chcel mať navonok deti dokonalé, poslušné, pôsobiť ako idylická rodina. Ale nie vždy sa to dá. Alebo nám táto kniha odhalí, že sa to naozaj dá a každé dieťa môže byť poslušné?

Kniha ukáže uistenie, že sa to dá robiť správne, že deti rastú s pocitom vlastnej hodnoty, bezpečia a s vedomím, že sú milované. Autorka sa snaží svojou koncepciou nabádať rodičov k tomu, že sa pri výchove dajú skĺbiť dve veci: to najlepšie z tradičnej výchovy a podložiť to poznatkami z modernej vedy, a to tak, aby to neprospelo len rodičom, ale aj ich deťom. Autorka naráža v knihe aj na to, že stojíme v dobe krízy detského duševného zdravia, a preto je o to dôležitejšie vedieť, ako vychovať súcitné, ohľaduplné a láskavé deti, z ktorých sa v dospelosti stanú “emocionálni dobrodruhovia, schopní prekonávať nepriazeň osudu a žiť život v jeho nádhernej rôznofarebnosti”.

Vlastné skúsenosti

Autorka pôsobila ako žurnalistka a po narodení detí sa vedela skontaktovať so svetovo uznávanými klinickými psychoanalytikmi, lekármi a psychoterapeutmi, neurológmi a psychiatrami, ktorí ju viedli na jej ceste za správnou výchovou, a ktorých odborné rady sa prelínali s jej vlastnými skúsenosťami pri výchove jej dvoch detí, a z čoho čerpá aj pre základ knihy, ktorá spod pera jej rúk vzišla. Jej základným skúmaním bolo, aby pochopila ako rodič, prečo sa jej deti správajú tak, ako sa správajú, ale hlavne to, ako na to má, ona, ako rodič, reagovať. Okrem toho autorka študovala detskú psychológiu a má vlastnú psychoterapeutickú prax, čo je pre knihu a jej kvalitu len prínosom.

Výchova zdravého mozgu

Túto výchovu vedci poznajú už desaťročia. Autorka sa tejto koncepcie chopila pevnou rukou, pretože tieto poznatky napriek svojej pomerne dlhej existencii neprenikli do uší bežných rodičov. Preto sa autorka rozhodla túto odbornú oblasť vysvetliť ako príbeh, vyrozprávať to jednoducho. Veľmi zložité časti mozgu premenovala a vymyslela si veľmi jednoduchý koncept troch zvierat a stromu (jašterice, paviána, múdrej sovy a baobabu), pomocou ktorého vysvetľuje, ako vyvíjajúci sa mozog detí ovplyvňuje ich správanie.

Pri čítaní knihy budete mať niekedy pocit, že si popíjate kávu s dobrou kamarátkou u vás v obývačke, že vám rozpráva presne o vašich problémoch, a to nie vnucovane, ale s ľahkosťou a hlavne jednoduchým jazykom, no zároveň si zachováva ráz odbornosti. Na knihe je ozvláštňujúce, že sa v nej dočítate o reálnych skúsenostiach iných rodičov, ktoré v mnohej odbornej literatúre chýbajú.

Kniha po dočítaní určite naštartuje čitateľa, aby sa stal rodičom, akým chcel byť, ba dokonca mu k tomu pomôže. Bude oporou na životnej ceste výchovy vašich detí a pomôže im prežiť šťastné a zábavné detstvo.

Informácie o knihe: