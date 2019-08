Recenzia: automatický kávovar Krups Evidence Plus EA894T10 Titan

Sú kávovary, ktoré spravia kávu. Sú také, ktoré spravia viac druhov káv a sú aj také, ktoré vedia pri tom všetkom byť pohodlné a precízne. Ešte donedávna sme sa kávou a prístrojmi k jej príprave veľmi nezaoberali, ale ani tejto téme sa nedá vyhýbať donekonečna. V rámci minulej profesie sme si vyskúšali viacero prístrojov a v rámci kancelárskych riešení, ktoré bývajú poriadne vyťažené, sú za klasiku považované automatické kávovary. Nie tie na kapsule, ktoré sú o pohodlnosti a tiež zbytočne vysokých nákladoch obmedzených na jedného výrobcu a jeden rozmer.

Hovorme o tých, ktoré majú svoju kávu v podobe zŕn a melie sa až priamo pred samotným vznikom nápoja. Pre čerstvosť a arómu je to nevyhnutnosť. Až teraz však priamo v redakcii objavujeme prístroj, ktorý pri porovnaní s inými používanými kúskami patrí medzi lepšie. Výbavou, spoľahlivosťou, vzhľadom, ale povedzme aj ľahkosťou používania.

KRUPS EVIDENCE PLUS EA894T10 titán

Už samotný výrobca hovorí o zážitku vo svojich oficiálnych textoch, no zážitok naberá jasné kontúry aj pri reálnom používaní. Možno ako prvé nadchne automatika s ktorou prebehne všetko ladenie a nastavenie po prvom spustení. Možno nadchne jednoduchosť s akou sa dejú všetky nastavenia a ovládania, alebo nadchne široký displej po celej hornej dĺžke prístroja. Žiadne malé LED obrazovky, alebo mechanické tlačidlá, ktoré je nutné stláčať donekonečna. Reálne používateľ vidí, čo si zvolil, k čomu všetkému je prístroj schopný a dostáva aj informáciu, ak je niečoho nedostatok. Používateľa jednoducho musí tešiť aj spôsob fungovania.

foto: náhľad na displej v bežnom (neprepnutom do úsporného režimu) režime s farebným zobrazením káv, aj typov šálok / pohárov pre daný typ kávy. Nápis “MORE” znamenajúci ďalšie voľby je jedno z mála slov, ktoré nemajú preklad. Inak je všetko v slovenčine.

Prvé dojmy z EVIDENCE PLUS

Oproti mnohým iným drahší, no stále zaujímavejší, tak sa javí Evidence Plus v jeho titánovej verzii. EA894T10 je model, ktorý sa svojimi rozmermi nijako zásadne nelíši od mnohých iných kávovarov, nepredstavuje tak žiadnu zásadnú inováciu oproti iným známym modelom KRUPS, ktorá by nadchla dizajnom. Lenže to platí pri povrchnom prvom pohľade. Vyniká eleganciou, zvolenými farbami a teší hlavne ovládacím panelom. Len jediné tlačidlo je mechanické. To, ktoré prístroj oživuje v čase spánku a je neustále viditeľné. Po jeho aktivovaní začína prístroj žiť plnohodnotným životom kávovaru, ktorý je stále pripravený… teda ak ste pripravení aj vy.

oficiálna foto: zachytáva reálny komplet. Nádobku na mlieko zapojenú k prístroju, ktorý reálne vyzerá tak, ako ho prezentuje oficiálna fotografia. Súčasťou balenia nie je sklo (poháre a šálky). Na snímke však vidieť z boku vyberateľný diel na odpad. Rozpoznať ho podľa dvoch do vnútra vsadených úchytných miest, do ktorých sa vkladajú prsty. Vyberanie a nasadzovanie je jednoduché.

Inštalácia:

Toho, čoho sa bude báť asi každý, čo si zadováži svoj prvý poriadny kávovar, je obava z inštalácie, potrebných nastavení a pochopení oblasti ako sú filtre na vodu, nastavenie hrúbky mletia a podobne. Nakoniec, akoby KRUPS aj počítal s tým, že sa ich výrobok dostane k širšiemu spektru ľudí s rôznymi skúsenosťami a bol na to celkom pripravený. Celé balenie poteší svojou pripravenosťou. Pre tých, čo majú tvrdú vodu, je použiteľný filter do vodnej nádržky. Súčasťou balíčka je aj prúžok, ktorým si overíte tvrdosť vody. Inštalácia je na pár sekúnd a v podstate si prístroj nežiada nič viac, ako odstránenie ochranných nálepiek a postavenie na vhodné miesto.

foto: v zásobníku na zrnkovú kávu je viditeľný oranžový ukazovateľ hrúbky mletia. Otáčať ním je ľahké. Celý zásobník je tvarovaný tak, aby zrnká kávy prepadali do mlynčeka a nič nezostávalo nepovšimnuté.

Prvé zapnutie ešte nerozžiari celý ovládací panel v plnej kráse, no zobrazí malú ochutnávku s dobre čitateľným výrazným písmom. Z počiatku sa nám zapla čeština, no v nastaveniach nechýba množstvo jazykov, vrátane slovenčiny. Už prvé zapnutie poteší tým, že prístroj chce poznať konkrétny deň, čas, aj prípadný záujem o spustenie kávovaru v konkrétny čas a konkrétne dni. Viete si tak nastaviť pripravenosť kávovaru v časoch, kedy viete, že vás z postele vyťahuje budík. Po príchode do kuchyne je už kávovar pripravený variť. Celý prístroj je veľmi rýchlo nastavený. Žiadať si bude len naplniť nádobu na vodu, aby ňou prečistil všetky cesty a samozrejme odtokovú nádobu. Použiť na tento prípad môžete zaváraninovú fľašu či pohár s objemom minimálne 600 ml. Celý prístroj sa prečistí a je pripravený na použitie.

Používanie:

Súčasťou celého balenia, ktoré je pevne zabalené a pri vyberaní budú ideálni možno dvaja vyberači, je aj nádoba na mlieko s hadičkou do prístroja. Jej funkciu ani azda nie je nutné popisovať. Nerezové vyhotovenie sa dobre umýva a udržiava, prípadne skladuje so zmotanou hadičkou v chladničke. Je k nej aj záslepka, nech sa v prípade nehody z hadičky nedostane mlieko mimo.

Už prvé používanie musí svojho používateľa potešiť. Nepredstavuje totiž žiadnu komplikáciu. Nech už robenie kávy po starom nenávidíte akokoľvek, pre seba, pre návštevy, či pre svoju polovičku, robenie kávy s týmto tu sa môže stať obľúbenou činnosťou. Možno preto, že farebný displej zobrazuje viacero druhov káv a stačí jediný klik na výber. Výsledok má pritom všetkom svoju úroveň. Samozrejme, mnohé záleží od výber samotnej zrnkovej kávy. Takže ak máte šťastnú ruku v tomto smere, pri Evidence Plus sa zrejme asi ani nedá pochybiť.

Prístroj používa zrnkovú kávu, ktorú si sám melie kvalitný oceľový mlynček. Ten má vo vnútornom zásobníku mechanický prepínač hrúbky mletia. Každý si tak pomocou neho vie navoliť to, čo mu vo výsledku prinesie lepší zážitok. Nedá sa prehliadnuť, takže ak o ňom niekde čítate a až následne ho hľadáte, stačí odkryť viečko pre zásobník kávy. Zásobník na vodu je v podstate celá zadná časť automatického kávovaru. Vrchný diel priehľadnej nádoby sa dá zatlačením ako transformer zmeniť na rúčku cez celú šírku nádoby.

foto: pomocou jedného pohybu sa z vrchnáka stane rúčka. Pritom ide o celoplastové diely, ktoré sa len šikovne transformujú do inej podoby.

Nádobou na odpad je vyklápateľný a odnímateľný bočný diel, kam si kávovar odkladá spotrebovanú kávu. Prekvapivo je to v podobe vysušených kávových žetónov, ktoré držia svoj tvar. Spodok prístroja tvorí mriežka na prebytočné tekutiny a nečistoty. Využíva ju aj kanál vedúci priamo z pod prístroja. Poteší, že keď je zásobník plný, upozorňuje na to samotný prístroj. Pri prvom použití sme pozabudli, že nejaký zásobník vody vôbec je a tak sme na upozornenie chvíľu pozerali. Prístroj nie je hlúpy a má riešenie na všetko, čo môže pri používaní nastať. Aspoň naše týždňové testovanie prinieslo takýto dojem.

Počas druhého augustového dňa nám pripravil 44 káv za sebou. Bez spomalenia, opotrebovania. Chýbajúcu kávu indikuje jasná informácia a používateľ presne vie, čo musí spraviť. Výroba dvoch káv je záležitosťou jednej minúty, niktoré druhy si žiadajú aj o niečo viac. Stále menej ako pri ručnej práci a manipulácií vôbec. Ohrievanie funguje veľmi rýchlo, zväčša na to pri menej náročnej receptúre stačí 30 sekúnd, čo je úctyhodné. Je tak svojim spôsobom aj dôvodom, prečo už nejaký čas nezapíname rýchlovarnú kanvicu, ktorá slúžila na teplú vodu pre čaj. EVIDENCE PLUS totiž medzi nápoje vo svojom portfóliu považuje aj čaj – horúcu vodu, ktorú možno použiť už rôzne.

Pár tipov a postrehov:

Poteší nastaviteľná výška hlavy s tryskami. Pre vysoké alebo nízke poháre.

Aby ste si viac overili precíznosť farebných vrstiev a vzhľad kávy, je dobré používať priehľadné šálky a poháre. Vidíte v nich viac, ako v keramických neprehliadnych.

Vodu z umývadla je do podobných prístrojov lepšie nahradiť „bábätkovskou“, ktorá menej za

Ovládanie je veľmi jednoduché. Pre tých, pre koho je robenie kávy utrpenie (deti rodičov, asistentky riaditeľov a pre účely porád, nekávičkárov a pod.)

Funkcia +extra na jedno tlačidlo poslúži najmä pri dvoch kávach a polovične naplnených šálkach, alebo extra väčších pohároch.

na jedno tlačidlo poslúži najmä pri dvoch kávach a polovične naplnených šálkach, alebo extra väčších pohároch. Nemá svoj akumulátor, takže po vyhodení z elektrickej zásuvky si nepamätá uložený nastavený čas a dátum.

Kapučíno na jediné tlačidlo, čo nie je úplne štandard na hociktorom kávovom automate.

Súčasťou balenia je nerezová nádobka na mlieko s hadičkou. Tzv. penič mlieka sa stará o všetky mliečne druhy kávy, rovnaký je dokúpiteľný aj samostatne.

Spolu zvláda 19 rôznych kávových receptov. Najčastejšie a vo všeobecnosti najbežnejšie sú zobrazené ako ikonka aj s farebným odlíšením vzhľadu a naznačením typu pohára.

Čistenie nepredstavuje zatiaľ žiaden problém. Kovové a plastové vyhotovenie pôsobí veľmi pevne a kvalitne.

Hlučnosť je porovnateľná s akýmokoľvek podobným prístrojom v kategórii cenovej aj funkčnej.

Súčasťou balenia je aj balenie čistiacich tabliet. Na fotografii aj s miestom, kde sa vkladajú.

Technické informácie

Výrobca: Krups

Model: Krups EA894T10 Evidence Plus Titan

Typ výrobku: automatický kávovar

príkon: 1450 w,

tlak: 15 barov,

Systém Quattro Force,

Rovnomerné natlačenie kávy zaisťuje hydraulická sila až 30 kg

Funkcia: Thermoblock pre rýchly ohrev vody

objem nádržky na vodu: 2,3 litra,

zásobník na zrnkovú kávu: 260 gramov,

kovový kónický mlynček,

technológia zobrazenia a ovládania: OLED dotykový displej,

detektor prázdnej nádoby na vodu,

detektor plného odtoku,

odnímateľná nádobka na mlieko súčasťou balenia

automaticky samočistiaci systém

celková hmotnosť: 8,4 kg

Pri používaní robí radosť tým, že sa dá naň spoľahnúť. Vizuálne vidíte, čo máte na výber a v prípade akejkoľvek potreby, nedostatku, alebo aj samotný priebeh .- to všetko vidíte na displeji. Ovládanie je veľmi ľahké a v podstate si vyžaduje len položenie šálky a stlačenie nápoja, ktorý chcete. Chce to len mať dostatok vody, kávy, mlieka a vyprázdnenú nádobku na odpad, ktorá pojme kávu z deviatich vytvorených šálok. O tom, že sa kávy využije všetko, svedčí aj suchý odpad vylisovaný do žetónov, ktorý sa ľahko odstraňuje.

Stane sa presne tým spotrebičom, ktorý bude dôležitou súčasťou domácnosti, v ktorej si potrpia na kávu. Prípadne v takej, kde sa ponúka káva návštevám a priateľom. Nemusíte pritom ovládať jednotlivé recepty, ak ich zvláda jeden prístroj.

Evidence Plus sa v nemenovanom online obchode javí aj napriek svojej cene ako mimoriadne žiadaný. Za predpokladu, že ich čísla a informácie o nákupe zákazníkov sú reálne. Nemožno sa diviť. Vyšší level znamená aj vyššie pohodlie a nepochybne aj výkon.