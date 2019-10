7 faktov o jazdených vozidlách, ktoré vás prekvapia - ZN.SK

Pri nákupe už predtým jazdeného auta premýšľame nad množstvom vecí. Chceme čo najlepšie auto za čo najnižšiu cenu, no hlavne očakávame, že vozidlo bude šľapať spoľahlivo a bez problémov. Existuje však množstvo vecí, ktoré nás stále môžu prekvapiť. Zamysleli ste sa preto niekedy nad odvetvím jazdených automobilov všeobecnejšie? Tu je niekoľko zaujímavostí o jazdených vozidlách, o ktorých ste zrejme nikdy nepočuli.

Strieborné autá sú pri kúpe číslom jedna

Pokiaľ ide o jazdené vozidlá, ľudia najčastejšie siahajú po striebornom prevedení. Tesne za ním sa drží biela či čierna farba, preto sa nemožno čudovať, že práve tieto minimalistické farby stretávame na cestách najčastejšie. Široká ponuka ojazdených automobilov ale zaručuje, že každý si môže vybrať tú svoju.

Zdroj: flickr.com

Stáčanie kilometrov je stále využívaná praktika

Na Slovensku je síce podľa zákonov tento krok protiprávny, ale ani to vám ešte nezaručí, že nikto tieto praktiky už nepoužíva. Stretneme sa s ňou najmä u bezohľadných predajcov, ktorí sa svoje automobily snažia predať za čo najlepšiu cenu. Na samotnú kúpu vyhliadnutého vozidla si preto radšej vezmite šikovného automechanika.

Automaty vedú nad manuálmi

Niet sa čo čudovať, že v súčasnom automatickom svete siahajú ľudia častejšie aj po automatických prevodovkách. Stále sa síce nájdu takí, ktorí by na tie manuálne nedali dopustiť, no ich počet sa z roka na rok znižuje, a počet nových áut s automatom na trhu sa, pochopiteľne, zvyšuje.

Zdroj: flickr.com

Trh s jazdenými automobilmi zatieňuje trh s novými vozidlami

Na jednej strane vidíme oveľa viac reklamy na automobilový priemysel ponúkajúci úplne novučičké autá z továrne, na druhej strane je ten s jazdenými vozidlami väčší. Oveľa väčší. Tento fakt je pre väčšinu ľudí jedným z najviac prekvapujúcich na zozname.

Problémom môžu byť niekedy airbagy

Airbagy sú jednou z vecí, na ktoré sa pri kúpe jazdenky potencionálni majitelia až tak nesústreďujú. Je to však obrovská chyba. Niektorým autám bolo v minulosti potrebné správne vymeniť airbagy, čo sa vždy tak úplne nepodarí na 100%. Vždy si ich preto poriadne skontroľujte. Netreba snáď nikomu vysvetľovať, ako nesprávne osadenie bezpečnostných prvkov značne znižuje bezpečnosť.

Zdroj: pxhere.com

Nikdy sa nedozviete celú históriu auta

Každý si uvedomuje, že história auta značne vypovedá o súčasnom stave vozidla. To, ako s ním predchádzajúci majitelia zaobchádzali, ale aj to, ako dôsledne sa o neho starali. Aj keď existuje nejeden materiál, z ktorého sa tieto skutočnosti dozviete, stále sa nájde niečo, o čom vám pôvodný vlastník povedal nechcel alebo už na to dávno zabudol.

Aj 10-ročné autá sa stále predávajú

Trh s jazdenými vozidlami ani zďaleka nezapĺňajú len tie, ktorým leasing skončil len nedávno. Nie je prekvapivé, keď narazíte aj na desať rokov staré auto, prípadne ešte staršie. Pokiaľ sú však stále vo výbornom stave, boli zodpovedne servisované a predchádzajúci majiteľ ich nezanedbával, svojmu budúcemu majú stále čo ponúknuť.

Predvádzacie vozidlá sú stávkou na istotu

Pokiaľ sa pri kúpe od neznámeho predajcu nechcete popáliť, vybrať by ste si mali napríklad jedno z predvádzacích vozidiel. Ide o jazdené vozidlá, ktoré ponúkajú práve oficiálni predajcovia značiek. Takto sa v novom aute môžete voziť prakticky okamžite, bez zdĺhavých vybavovačiek a často s niekoľkonásobnou zľavou. Výhodou v porovnaní s ostatnými jazdenými vozidlami je napríklad aj fakt, že niektoré zoženiete aj so zárukou.