Expert na kávu: aké druhy kávy poznáme a ako ich rozoznať? - ZN.SK

Máte radi kávu, ale robí vám trochu problém vyznať sa v rôznych druhoch tohto aromatického nápoja? Dali by ste si občas aj niečo iné než „presso“, ale neviete, čo od ďalšieho nápoja čakať? S našim manuálom kávového experta sa už faux pas nedopustíte.

Espresso (vyslovujte „espreso“)

Nápoj v objeme zhruba 30 ml vyrobený pod tlakom približne 9 barov s odporučeným časom extrakcie 20 až 30 sekúnd – to je espresso. „Ak chceme pripraviť dokonalé espresso, potom musíme použiť 14 g kávy. Prvým a základným kritériom hodnotenia kvality extrakcie je kávová pena na povrchu – crema – ktorá sa počas nej vytvára. Espresso je len jedno. Neexistuje žiadne malé či veľké espresso a už vôbec nie piccolo,“ vysvetluje Eva Jeřábková z kaviarenského reťazca Costa Coffee.

Ristretto (vyslovujte „ristreto“)

Ristretto je kratšie, teda menšie espresso v objeme zhruba 20 ml. Silnejší „kick“, hovorovo kávové nakopnutie, je bohaté v chuti, avšak nie v objeme kofeínu. Čo znamená, že čím kratšia je extrakcia, tým menej obsahuje káva kofeínu. Je teda zdravšia.

Espresso macchiato (vyslovuje sa „makjáto“)

Klasické espresso macchiato je espresso s kvapkou mliečnej peny pridanej do cremy. Moderná verzia nápoja je miniatúrne cappuccino – šálka v objeme 80 ml obsahuje espresso a je doplnená až po okraj mikropenou.

Cappucino (vyslovujte „kapučíno“)

Cappucino je silnejší nápoj s mliečnou penou. Základom je espresso a teplé mlieko. Podľa klasickej talianskej receptúry ide o tento pomer – 1/3 espressa, 1/3 mlieka a 1/3 mliečnej peny. Cappucino môže byť dozdobené čokoládovým či škoricovým posypom.

Caffè latte (vyslovujte „kafé late“)

Caffè latte, z talianského »caffè latte« – káva a mlieko – je najslabším kávovým nápojom s nízkym obsahom kofeínu. Pripravuje sa z espressa a krémového mlieka. Nápoj má jednoliatu farbu s mliečnou penou vo výške 1 cm na povrchu a kávovou bodkou v strede. Primo a medio veľkosť si môžete vychutnať z pohárov, massimo veľkosť potom zo šálky v objeme 500 ml. Najskôr nalejeme do pohára určitý pomer mlieka, potom rýchlym preliatím espressa docielime jednoliatu hnedú farbu tohto nápoja. Do prima nalievame 30 ml kávy, do media 60 ml kávy a do massima 80 ml kávy.

Latte macchiato (vyslovujte „latemakjáto“)

Je nápoj rovnako veľmi mliečny. Iba s väčším pomerom peny, ako u Caffè latte. Líši sa aj vzhľadovo. Vyznačuje sa troma vrstvami farieb – pena/káva/pena. Barista tento efekt docieli pomalým preliatím espressa cez penu.

CortoClassic (vyslovujte „korto klasik“)

Tento kávový nápoj je pripravený z dvoch shotov zmesi Mocha Italia s mliečnou penou a ozdobený technikou latté art na vrchu. Veľmi krátka extrakcia dvoch dávok espressa (14 g kávy – doppio) s výsledkom 10 ml kávy zaručuje, že dostanete naozaj len to najlepšie. Silná a intenzívna, ale zároveň jemná a krémová – to je Caffe Corto. Servíruje sa v pohári v objeme 130 ml.

Flatwhite (vyslovujte „fletvajt“)

Základom je trojitá dávka espressa (21 g kávy) extrahovaného rovnako dlho ako ristretto. Dolieva sa teplým mliekom s mikropenou, ktorá vytvorí na povrchu približne 0,5 cm až 1 cm vrstvu.

Americano (vyslovujte „amerikáno“)

„Americano je espresso doplnené pre zvýšenie objemu horúcou vodou, a to najčastejšie v pomere 1:5,“ dodáva Eva Jeřábková z Costa Coffee.

Cukor alebo mlieko?

Pokiaľ je káva správne upražená a následne dokonale pripravená baristom, spĺňa základné chuťové profily (sladkosť, slanosť, kyslosť a horkosť). Preto si už nemusíme kávu dosladiť. Pokiaľ však chceme predsa len našu kávu niečím dochutiť, potom namiesto mlieka siahnite radšej po cukre. Ten by mal podtrhnúť chuť kávy a espresso by tak malo chutiť ako kávový bonbónik.

