Recenzia: Kniha Nočný expres o ceste tajuplným vlakom za...

Danja, 11-ročná protagonistka knihy, sa so svojou staršou sestrou a rodičmi tak ako každý rok pár dní pred Vianocami vyberie na dlhšiu návštevu k ich babičke. Babička býva na starej, dnes už bývalej, železničnej stanici, keďže dedko bol kedysi železničný výpravca. Babička ich však víta zmenená, kladie im zvláštne otázky, rozpráva nesúvisle a badať na nej zábudlivosť a v mnohých smeroch aj stratu pamäte. Veľmi často spomína nejaký kľúč, no nikto si babičkine strohé informácie nevie spojiť do širšej súvislosti. Všetko sa zamotá v jeden večer, keď rodičia tradične organizujú večierok pre svojich priateľov a počas neho babička zmizne.

Celá rodina i polícia ju usilovne hľadajú, no jej vnučka Danja začne svoje pátranie sama. Danja sa náhodne ocitne v nočnom exprese, vlaku, do ktorého nastúpi v deň zmiznutia babičky, hoci na stanicu už žiadne vlaky roky nechodia. Nočný expres vodí stopárov k ich zmiznutým príbuzným. Danju a jej kamaráta Konrada však čaká počas ich večerných jázd vlakom ťažká úloha, a to vyriešenie niekoľkých záhad ohľadom premávania vlaku. Uveria rodičia aj Danjina sestra v existenciu nočného expresu? Nájde Danja svoju babičku? Ako súvisia babičkine odkazy na kľúč s nočným expresom?

22 staníc v knihe Nočný expres



Kniha fínskej autorky Karin Erlandssonovej Nočný expres pozýva svojich čitateľov nasadnúť spolu s hlavnými hrdinami do nočného vlaku a prejsť si s nimi všetky zaujímavé stanice s ešte zaujímavejšími ľuďmi. Vítať vás pri čítaní budú stanice plné koláčov, zvláštnych predmetov, stanica plná zvierat, stanica pod vodou a iné. Čitatelia nespoznávajú len nevšedné stanice, ale i ľudí a ich životné príbehy, ktoré vyvolávajú mnohé emócie, o ktorých sa počas čítania môžu rodičia s deťmi rozprávať.

Strany, na ktorých sú opísané stanice, vás pri čítaní určite nespomalia, opisy sa vám nebudú zdať zdĺhavé, ani nezaujímavé, naopak, autorka vytvorila naozaj originálne a zaujímavé miesta, ktoré (nielen) malých čitateľov pohltia do ich fantazijného sveta.

Keď niekto (z)mizne

„Hoci vlaky už tadiaľ nechodili a dedko zomrel pred pár rokmi, babička ďalej piekla buchty. Ale kedˇ ju navštívili vlani v decembri, zabudla do nich pridať droždie a cesto bolo ako cement. Mamička hovorila, že to sa niekedy stáva, keď človek zostarne. Začína byť roztržitý a zabúda na všetko, čo predtým vedel.

Danja si pomyslela, že jej niekdajšia babička predsa nemôže len tak zmiznúť. Možno na všeličo zabúda, na recepty a iné veci, ale to, čím babička bola, sa predsa musí stále niekde nachádzať. Tá, ktorá sa s Danjou hrávala na prestrojovanie a vyberala zo sekretára jednu vec za druhou. Tá babička, ktorá jej zvykla rozprávať o cestujúcich, čo zostávali, a tých, čo cestovali ďalej. Babička, ktorá poznala recept na najlepšie buchty na svete.“

Vysvetlené deťom

Kniha Nočný expres krásnym spôsobom vysvetľuje deťom, že v živote sa stáva, že sa niekto zmení, obsah knihy pritom naráža na zmenu staršieho človeka, babičky, ktorá viac zabúda, nesúvisle rozpráva, nie je taká, aká bývala. Deti kniha učí, že je to normálna súčasť života a že nemáme začať s odcudzovaním, ale že títo ľudia ešte viac potrebujú našu pozornosť. Posolstvo knihy odkazuje na ľudí, ktorí ešte sú medzi nami a napriek tomu akoby zmizli, lebo sú uväznení vo svojich myšlienkach alebo ich pamäť už unáša čas.

Na druhej strane kniha poukazuje na naozajstnú stratu ľudí, v knihe ide o zmiznutie babičky, no rovnako by mohla predstavovať aj smrť človeka, keď niekoho navždy odveje čas. Kapitoly knihy deťom ukazujú kam sa mohli stratiť zmiznuté osoby z ich okolia. Príbeh rozdúchava nádej, že možno sú len unášaní časom na trati nočného expresu a že možno sa raz vrátia, alebo ich čas na trati nočného expresu navždy odvlečie preč.

Nočný expres je vlastne symbolom straty a viery v nájdenie, hoci len symbolické: ponúka nádej tým, čo stratili milovanú osobu a veria, že raz sa s ňou ešte stretnú. Nočný expres nás pri čítaní knihy učí, že v našich spomienkach ľudia neodchádzajú a nezomierajú, naopak, môžu ostať s nami a pomyselným nočným expresom sa s nimi dokážeme stretávať v našich myšlienkach aj každý deň. Čo je však dôležité, cestovať ním môžu len tí, čo v neho skutočne veria.

Knižný adventný kalendár

Príbeh je rozdelený do symbolických 24 kapitol, ktoré nám ako adventný kalendár môžu krásne pomôcť denným čítaním kapitol odrátavať dni blížiacich sa Vianoc. Okrem napínavého čítania prinesú kapitoly aj moderné ilustrácie a iste aj mnoho námetov na diskusiu s rodičmi alebo zamyslenia sa.

Kniha je naozaj dobrodružná, ponúka napínavý dej, otvára v čitateľovej mysli spolucítenie s protagonistami a vzbudzuje v ňom veľa emócií. Erlandsson poukazuje na silné väzby blízkych ľudí, ktoré si musíme vážiť a pre ktoré sa oplatí bojovať. Autorka vyzdvihuje odvahu a vytrvalosť, snahu bojovať o dobro iného, nevzdať sa pri prekážkach.

Kniha je určená pre čitateľov od 7 rokov. Vďaka svojmu dobrodružnému deju však iste zaujme aj oveľa starších čitateľov. Dušu príbeh iste pohladí aj dospelým čitateľom.

Informácie o knihe Nočný expres:

Autor: Karin Erlandsson

Ilustrácie: Peter Bergting

Počet strán: 224

Väzba: pevná

ISBN: 9788055185767

Rok vydania: 2022

Vekové odporúčanie:7 +

Jazyk: slovenčina

Vydavateľstvo: Stonožka

Formát, hmotnosť: 175 × 247 mm, 740 g

