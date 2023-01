Recenzia: Kniha Volanie lesa o priateľstve medzi chlapcom a líškou

Recenzia knihy Volanie lesa: Martin je milovník prírody, lovec záberov a v lese trávi veľa času. Počas jednej prechádzky v lese začul popri zvukoch vtáčieho spevu, praskaniu konárov a bzučaniu hmyzu aj kvílenie. Zistil, že do ostružín sa zamotala malá líška. Líšku si potom zobral domov, aby ju zachránil. Líška, ktorú Martin nazve Lesana, sa však v cudzom prostredí mimo prírody necíti komfortne, nerozumie, prečo je zatvorená, znepokojujú ju nové pachy a pod., no postupne si Martina obľúbi. Napriek tomu, že Martin jej ponúkne pohodlie a priateľstvo, neustále cíti volanie lesa. Podarí sa Lesane nájsť jej slobodu?

Priateľstvo má svoje hranice

“Vezmem ťa k sebe. Možno ma jedného dňa naučíš jazyk lesa.”

“Si ako malý čriepok lesa. Máš jeho farbu a pôvab, nauč ma jeho tajomstvá.”

“Skrotil som ťa, Lesanka,” šepká jej človek hrdo.

“Si môj priateľ, ale les je moja rodina,” vzdychlo si zviera pri pohľade z okna.

Martin hneď od momentu, keď si zranenú Lesanu donesie domov, túži po tom, aby bola jeho najlepšou priateľkou a ostala s ním navždy. Medzi nimi sa rodí krásny vzťah, ktorý je však zároveň plný nedorozumení. Kniha učí malých čitateľov, že aj každé priateľstvo, ktoré s niekým majú, má svoje hranice a musíme rešpektovať aj slobodu iných. Lesana sa síce pri chlapcovi cíti dobre, ale vyhľadáva zvuky prírody, sníva o tom, ako sa vráti do svojho domova, ktorým je les. Martina si obľúbi a váži si ho, no nechápe, prečo ju zachránil a potom si ju chce prisvojiť, nedovolí jej vrátiť sa do prírody, ktorá ju volá domov. Kniha je „harmonickou reflexiou, ktorá vedie k porozumeniu, že milovať znamená aj nechať ísť.“

Byť súčasťou prírody

Kniha otvára veľmi vítanú tému pre deti, a tou je príroda. Je pravda, že v dnešnej dobe rodiny trávia v prírode čoraz menej času a kolobeh prírody deti sledujú len v knihách alebo v televízii. Kniha môže byť preto krásnou pozvánkou do prírody, kde rodina môže tráviť plnohodnotne prežitý čas.

V knihe sa často spomínajú lesné zvieratká, ich zvuky a zoznamujeme sa aj so životom líšky. V knihe autorka zobrazuje aj „pocity“ líšky, čo deťom pri čítaní môže pomôcť lepšie pochopitˇ zvieratká, chrániť ich, budovať si k nim pozitívny vzťah. Líška je súčasťou prírody, príroda je jej domovom a naopak, pre Martina to domov nie je, ale rád tam trávi všetok svoj voľný čas. Cez Martina deti môžu zároveň „navnímať“ prírodu očami človeka, ktorý si všíma aj maličkosti, ktoré ju robia krásnou a zachytáva to na svoj fotoaparát.

Príroda je poetická

Staršie deti a nepochybne aj dospelých na príbehu potešia aj metafory a personifikácie, ktoré text zjemňujú, vzbudzujú v nás lásku a obdiv k prírode.

“Martin bol milovník prírody. Túžil dobyť jej divoké srdce. Čriepky krajiny zachytával fotoaparátom, ktorý mal vždy zavesený na krku. (…)

Martin občas zišiel z cestičky do podrastu. Poznal skryté miesto, svoj tajný kútik. Rád si tam na pár minút oddýchol, zavrel oči a počúval. Mal dojem, že sa mu les prihováral. Čo hovoril? Aké mal tajomstvá?

Keby vedel hovoriť jeho jazykom, povedal by mu, ako veľmi ho má rád. “

Pre akú vekovú kategóriu je kniha vhodná?

Kniha je určite vhodná pre začínajúcich čitateľov, na jednotlivých stranách prevládajú ilustrácie nad textom, textu je málo, písmená sú pomerne veľké. Ilustrácie v knihe pekne dopĺňajú text, podporujú predstavivosť čitateľa, zaujmú aj malého poslucháča rozprávky, ktorý ešte čítať nevie. Kniha je odporúčaná pre deti od 5 rokov, určite však zaujme aj o čosi mladšie deti.

Na záver

Kniha Volanie lesa ponúka dojímavý príbeh o náhodne vzniknutom priateľstve medzi chlapcom a líškou. Priateľstvo sa rodí z bolesti a nezištnej ochote pomôcť, prerastá do oddanej starostlivosti. No zároveň nás príbeh chlapca a líšky cez knihu učí, že vždy musíme rešpektovať aj slobodu iných. Kniha ponúka nenáročné čítanie, príbeh s jednoduchou dejovou líniou, ktorý iste poteší mladších i starších čitateľov alebo poslucháčov.

Informácie o knihe Volanie lesa:

Autori: Marie Tibi a Rebecca Romeo

Počet strán: 32

Väzba: pevná

ISBN: 9788055185712

Rok vydania: 2022

Vekové odporúčanie: 5+

Jazyk: slovenčina

Vydavateľstvo: Stonožka

