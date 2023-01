Geekovia, tešte sa! Vo februári vychádza kniha Ready Player Two

Nadšenci sci-fi, počítačových hier, tematiky 80-tych rokov a všetkého, pre čo priaznivci dostali nálepku “nerd” alebo “geek” sa môžu tešiť. Úspešná kniha Ready Player One, ktorá sa dočkala sfilmovania aj vďaka zásahu slávneho Stephena Spielberga, má pokračovanie. Knižný príbeh Ready Player Two je už nejaký čas dostupný v Českej republike a čoskoro sa objaví aj v slovenskom znení na Slovensku. Pôvodnú knihu vydalo vydavateľstvo IKAR, a.s., ktoré vydáva aj diel druhý. Jej autor Ernest Cline, vlastník pojazdného DeLoreana z Návratu do budúcnosti, ktorý však v skutočnosti cestuje časom len svojim vzhľadom a veľký nadšenec hier, popkultúry, hudby a komiksov, oživuje Wadea Wattsa.

redakčná grafika: obálka Ready Player Two v kombinácii s Wadeom Wattsom z filmovej podoby Ready Player One.

Kým predošlá kniha mala podtitul “Hra sa začína”, druhá začína podtitulom “Hra sa nekončí”. Hoci filmová podoba knižného príbehu mala spoločné s knižnou predlohou málo, výsledok je rovnaký. Výhra a prístup do celého systému OASIS pre hlavného hrdinu. Ako anotácia napovedá, príbeh naozaj pokračuje a zdá sa byť ešte drsnejší, než ten prvý. Prvá kniha však navždy zostane výnimočná tým, čo všetko oživila a čitateľovi ponúkla. Šlo o výnimočný zážitok pre všetkých, ktorí sa narodili v 80-tych rokoch a zažili to, čo sa spomína ako kultúra. Paradoxom pritom je, že celý dej knihy aj filmu sa odohráva v budúcnosti – o 20 rokov neskôr oproti súčasnosti.

Anotácia knihy Ready Player Two

Niekoľko dní po víťazstve v súťaži Jamesa Hallidaya urobí Wade Watts objav, ktorý nanovo zmení celý svet. V trezore čaká na dediča miliardárovho majetku vynález snov, vďaka ktorému sa OASIS stane ešte tisíckrát úžasnejší a návykovejší, ako si Wade dokázal predstaviť. Zároveň sa dostane k novej hádanke a znova sa púšťa do pátrania, lebo Hallidayovo posledné zlaté vajce sľubuje tajuplnú odmenu. Proti Wadovi sa však postaví nebezpečný a nečakane silný rival, ktorý na dosiahnutie svojho cieľa neváha obetovať mi¬lióny ľudí. Wadovi ide o život a v hre nie je len budúcnosť OASIS-u, ale tentoraz na vlásku visí aj osud celého ľudstva.

Láskyplne nostalgický a originálny príbeh stvorený jedinečnou fantáziou Ernesta Clina pozýva čitateľov na ďalšie nápadité a zábavné dobrodružstvo vo virtuálnom vesmíre nabité akciou, ktoré ich opäť vtiahne do strhujúceho sveta budúcnosti.

Informácie o knihe:

Dátum vydania: koniec februára (28.2.2023)

Autor: Ernest Cline

ISBN: 978-80-551-8747-1

Počet strán: 376

Väzba: Knihy viazané

Formát: 145 × 227 mm

V predpredaji na BUX.sk alebo MARTINUS