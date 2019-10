Farming Simulator 19 Platinum: hra na farmára, ktorá nadchne - ZN.SK

Obľúbená a úspešná predávaná herná séria, o ktorej sa prekvapivo na hernej scéne vždy len trochu, je každým rokom lepšia a lepšia. Sledujeme jej vývoj a pri poslednej verzii je tak čo porovnávať. Farming Simulator 19 sa dostal na trh len pred pár dňami a za ten čas nás stihol nadchnúť tým, čo všetko doň dokázali dostať a obohatiť už i tak dosť rozsiahlu hru. Áno, určite ide čiastočne o prerábku pôvodnej, no novinky, vylepšenia a zmeny sú výrazné. Neexistuje nič, čo by dokázalo zážitok z farmárčenia docieliť tak, ako Farming Simulator. S devätnástkou na konci a celou svojou hernou ponukou.

Že vám farmárčenie nevonia? Už ste skúsili hrať?

Bežne sa pri predstave počítačovej hry ocitneme niekde na poli bezhlavej Quake, či Counter Strike, akčnej Call of Duty, GTA, arkádovej Super Mario, pri niektorých generáciách zostaneme pri Tetrise. Farming Simulator nie je zástupcom ničoho z menovaných a predsa je úspešným. Dokáže totiž totálne neznalého človeka uviesť do sveta traktorov, vlečiek, prívesov.



Je celkom jedno, či vás to niekedy bavilo, lákalo, alebo ste vôbec uvažovali siahnuť po volante posadenom niekde dva metre nad zemou a obrábať jedno veľké pole. Vlastne, ani tu nemusíte obrábať, ak vyslovene nechcete. Vždy sa dajú najať ľudia a vy sa môžete venovať niečomu inému. Farming Simulator 19 toho ponúka že ale šialene veľa a je na hráčovi, čo si vyberie.

Farming Simulator 19 nie je chvíľková záležitosť

Ak si chcete hru skúsiť na pár minút denne, skúste hadíka v mobile, či misiu v nejakej akčnej novinke. Farming Simulator 19 je pre človeka, ktorý používa hlavu. Ten v hre dosiahne veľa. Alebo pre človeka, ktorý si prišiel odpočinúť a pobaviť. Dostane sa do straty, stretne sa s problémami, meškaním žatvy, či kŕmením zvierat. No vždy pôjde o zábavu.

Hráč v hre prakticky môže:

Rozhodnúť, či začne s malým kapitálom a rozbehnutou farmou, či väčším kapitálom a s možnosťou rozhodovať sa podľa svojho.

Nakupovať (prenajať si) techniku, doplnky, nehnuteľnosti

Reálne sa pohybovať v poľnohospodárskej krajine, na pobreží, medzi poľami.

Prechádzať od jednotlivých strojov

Nakupovať nové pozemky (tentoraz je ovládanie cez mapu pomocou tlačidla X)

„Vyzbrojovať“ techniku vlečkami, sejačkami, hnojičkami

Vydať len tak spoznávať krajinu, mosty, diaľnice, alebo nasadnúť na vlak a nechať sa previesť krajinou.

Plniť úlohy a misie, ktorú ponúkajú iní farmári

Žať, sadiť, hnojiť, vápniť polia s obilninami, slnečnicou, kukuricou, repkou. Pestovať sa dá aj cukrová trstina či sója. Zaujímavosťou je bavlna a jej spracovanie.

Venovať sa drevu a jeho ťažbe

Venovať sa spracovaniu sena

Venovať sa chovu koní, kráv, prasiat, sliepok

Robiť neobmedzene veľa hlúpostí, trikov, komických situácií o ktorých sa oficiálne síce nehovorí, ale napadnú vám, keď si kúpite bager či buldozér a nad útesom necháte povedzme štvorkolku. Nie, táto hra nie je o hlúpostiach, ale akoby počítala s tým, že hráč pustí uzdu fantázii. Lebo môže.

To všetko sa dá pritom aj online

foto: aj ošípané “ťahajú” nočnú, ako každý správny poľnohospodár

Hra, ktorá bude baviť

Zorientovať sa v hre niekomu, kto nemá skúsenosti, môže byť ťažké. Preto je k dispozícií výučba. Rovnako tak úvod a vysvetlivky v nápovede, kde je v podstate všetko. Ovládania sú prakticky dve. Jedno cez „pauzu“ počas hry. Čiže stlačený ESC a horná ponuka. Tam nájdete napríklad aj dôležitú mapu. V nej je zásadná zmena oproti minulým dielom práve v spôsobe nakupovania pozemkov.

foto: nápoveda vždy napovie, ak si nebudete istí

Nekupujete len pozemky, ale polia aj s priľahlým územím. To je viac reálnejšie a hlavne, ak chcete budovať usadlosť, sklady, silá, silážne jamy a celé to svoje farmárske zázemie, tak voľný pozemok potrebovať budete. Kúpiť nemusíte len polia, ale aj hotové fungujúce zariadenia. Pre nákup už nepotrebujete vyraziť na pole do jeho stredu k ikonke a potvrdiť zámer nákupu. Stačí vojsť do mapy a stlačiť X. Zakúpené pozemky sú ľahko odlíšiteľné. Aj pri vstupe na pozemok samotný sa zobrazuje panel s informáciami. Ten ocenia ľudia, ktorí majú radi poriadok vo veciach.

Informácie zobrazujú pole, stav hnojenia, potreby poľa, surovinu, aj majiteľa. Samozrejme, v hre je tých informácií v každom smere dostatok. Všetko je pritom v kompletnej češtine, čiže žiadna nemčina alebo angličtina na hráča nečaká. Teda, za predpokladu, že si ju sám nenastaví ako predvolený jazyk.

Druhý ovládací panel sa zobrazuje priamo v hre cez klávesnicu. V ňom si viete vybrať stroje, techniku, budovy a podobne. Tie sa následne objavia v obchode, kam sa dá hravo prepínať tak, ako sme zvyknutí. Buď priamo cez mapu, alebo cez TAB (na PC) nasadnete do stroja, ktorý je v poradí.

foto: kombajn na poli a v dolnom rohu viditeľný panel s informáciami, ktorý sa zobrazí po vstupe na pole. Obsahuje informácie o plodine, miere údržby poľa, info o majiteľovi a pod.

Oproti minulým verziám sa v hre zmenila ponuka niektorých strojov, výraznejšie sa rozšírila ponuka možností pri chove zvierat. Prekvapením bude, keď budete s tlačidlom TAB prepínať medzi vozidlami a náhle sa ocitnete vo vlaku, ktorý bude spomaľovať. To preto, že vám možno ani sprvu nenapadne, že ste odrazu rušňovodičom a je potrebné sa jazde vlakom aj venovať. Dá sa len tak zajazdiť a kochať pohľadom. Železničné závory sa postarajú o priechodnosť koľajníc. Vlak však v hre slúži aj ako prepravný nástroj. Len škoda, že sme si nie celkom istí, ako ho dať do pohybu po tom, čo ho ako rušňovodič opustíme. Funkcia tempomat totiž funguje zrejme len pokiaľ ste „za volantom“.

foto: áno, ten vlak je určite prekvapením.

Postrehy a to, čo hra ponúkne

Hráč má na výber, či si zvolí kariéru jedného hráča a režim, ktorý mu už niečo predpripravil, režim s finančnou rezervou, či režim, v ktorom je všetko celkom od základu na vás. Priamo na začiatku si vyberiete aj svoju postavu, s ktorou sa budete stretávať najčastejšie. Najatým zamestnancom vzhľad nezmeníte, ale veď ten nie je podstatný. Podstatné je, aby plnili svoju úlohu. Na počiatku hry si hráč vyberá aj lokalitu, v ktorej bude pôsobiť. Sú dve. Prakticky tieto dve miesta stačia. Ide o rozsiahle plochy, ktoré sa líšia geografickým zasadením. Hoci obe ponúkajú možnosti pre lesnú ťažbu, chov zvierat, pestovanie a zber úrody, sú odlišné. Jedna je európska krajina, druhá zase americká. Odlišné je rozloženie polí, zázemia pre poľnohospodárov aj typom vegetácie.

Pre hráča bude nutné zorientovať sa v ovládaní a preto je fajn venovať krátky čas výučbe. Tá totiž vie skrátiť čas venovaní hľadaniu funkcií, no najmä poznanie, kde čo je, vylepší zážitok z hry. Buď sa vrhnete na nákupy techniky a poľa, jeho obrábania či žatvy, alebo siahnete po inzerátoch okolitých farmárov, ktorí ponúkajú prácu. Máte svoj rozpočet uvádzaný v hornom pravom rohu a ten si treba sledovať najmä ak je nízky. Výdavky tvoria nájmy a mesačné splátky, ale aj mzdy brigádnikom.

Foto: inzeráty sú spôsob, ako prísť k peniazom, alebo sa zabaviť. Keď chýba technika, dá sa prenajať. Počká vás následne v obchode.

Po svete sa dá pohybovať pešo, no pri rozsiahlosti polí a pozemkov je to nereálne. Na pohyb a rozhľad je dobré siahnuť po technike. Doprajte si povedzme džíp, či štvorkolku, majte rozmiestnené stroje vo svete tak, aby pokryli potreby, nebol problém v zásobovaní a tankovaní paliva, alebo nezlyhával odvoz obilnín spracovaných kombajnom.

Orientujte sa na čo chcete, všetko máte pod kontrolou

Hra poskytuje viacero prehľadných informácií. Od minulých dielov je lepšie vyriešené označenie zamestnancov, ich plných zásobníkov a potreby napríklad ďalšej techniky. Na mape sú odlíšení písmenami, čo uľahčuje orientáciu a prehľad toho, kde je potrebný zásah. Nejde o simulátor, v ktorom by si hráč mohol všetko zaklikávať myšou a druhou rukou by si podopieral hlavu. Táto hra si žiada ruky obe, pretože aj v reálnom svete je to práca ťažká. Traktor, či nakladač je nutné na miesto dopraviť, reálne ho vybaviť potrebnou technikou a dostať na miesto. Až automatizovanú činnosť možno prenechať na brigádnikovi a môžete ísť ďalej.

foto: ešte v obchode to boli krásne čisté kolesá…

Naťažené drevo, nachovaný dobytok, či ošípané, jednotlivé pozbierané vajcia získané z kurníkov (pozor, nezabudnite zvieratá kŕmiť), no najmä vypestované a získané plodiny, je nutné ďalej posúvať do síl. Prípadne časom skladovať u seba. Stále je čo robiť a stále je čo vymýšľať, rozširovať. Je na hráčovi, na čo sa bude orientovať a čomu sa bude venovať. Preto nemôže existovať rovnaká farma a rovnaký kapitál niekde vo svete medzi dvoma hráčmi.

Platinum verzia pridáva CLASS

Rozšíriteľnosť hry o DLC je legendárna. Počíta sa s ňou aj pri samotnom vytváraní online hier či v hre klasickej single kariéry. Označenie PLATINUM nesú tie verzie hier, ktoré sú doplnené o dôležité DLC. Slávna značka poľnohospodárskej techniky CLASS doteraz vo Farming Simulator chýbala, no 19 ju má ako samostatné DLC. Pre tých, ktorým záleží na detailoch a na celkom dobre známych modeloch kombajnov a strojov vôbec, bude DLC nepochybne zaujímavé.

Celá hra tak obsahuje niečo cez 380 vozidiel a strojov s doplnkami rôznych značiek a výrobcov. Pre menej znalých ľudí budú známejšie značky predovšetkým CASE, žltomodrý New Holland, desaťročia osvedčené značky Fendt, Massey Ferguson a charakteristicky zelený JOHN DEER. No je tu aj viacero ďalších značiek, vlečiek, sejačiek, hnojičiek, technickej výbavy, kamiónov, nakladačov, vozíkov a podobne. Všetko licencované produkty s reálnym dizajnom, veľa krát aj zvukmi a funkciami. Ohyb kolies a ovládanie dôveryhodne napodobnené tak, že simulátor je simulátorom aký chcú zažiť najmä tí, čo značky poznajú.

CLASS so všetkými ďalšími doplnkami v rámci DLC hru obohacuje a aj v nej samotnej vám prídu niektoré uhly záberov povedomé. Je to preto, že CLASS má aj na Slovensku celkom slušné zastúpenie. V hre priamo pri výbere strojov nie je nutné robiť nič. DLC je priamou súčasťou ponuky a zobrazuje aj informáciu o tom, že ide o konkrétne DLC.

Hodnotenie

Nadchlo

Rozsiahlosť hry

Rozmanitosť činností

Vylepšenie mapy a ovládania, respektíve opäť viditeľný posun od minulých dielov

Krásna grafika na videách iných. V našom prípade ide o slabší počítač starší než 5 rokov a hra ide prakticky bez problémov. Neužijeme si síce peknú grafiku, ale funkčne je hra v poriadku aj na staršom stroji.

Prepojiteľnosť jednotlivých predmetov, vzťahy medzi nimi, účely a premyslenosť hry s jej postupmi

Multiplayer a jednoducho pripájania, či vytváranie vlastnej online hry.

Tradičná rozšíriteľnosť hry DLC a fanúšikovské mody

Stojí za nápad

Ešte by sme mimo dva typy krajín pridali nejaký tretí. Pokojne terénovo náročnejší bez toľkých príležitostí ako v dvoch ponúkaných. Hra totiž ponúka americký typ a európsky. Prakticky stačia, no pre náruživého hráča by bolo nepochybne potešujúce, ak by si vedel vybrať napríklad aj horský typ krajiny či menšiu mapu. Napríklad pre tých uponáhľanejších.

Potešilo už menej

Nie celkom jasné fungovanie pripájania do online rozbehnutej hry niekoho iného. Hoci hra zobrazuje, že nie je chránená heslom a hráč do hry vstúpi, nakoniec nemusí byť pustený k žiadnemu tímu, ak nemá ďalšie heslo práve nastavené už v hre.

Osobne zatiaľ nevieme prísť na spôsob, ako ísť s vlečkou súbežne vedľa kombajnu tak, ako to bolo možné v dávnejších vydaniach hry.

Ak je hra spustená a chcete upraviť grafické nastavenia, hra takúto možnosť v spustenej hre neponúka.

Nadšenci tohto žánru, či naozaj drahých luxusných štvorkolesových strojov, hernú sériu poznajú. Preto im ju predstavovať tento článok nemusel. pre všetkých ostatných je táto hra určená len ak radi používajú hlavu, hry volia podľa chute a nechcú skončiť po pár hodinách hrania len vďaka hláseniu hry, že splnil všetky misie. Farming simulator taká nie je. Možno aj preto má taký úspech vo svete a napríklad v Nemecku, v susednej Českej republike a Poľsku. Oficiálny distribútor na Slovensku má v ponuke verziu pre PS4 , XBOX One a samozrejme PC. Samostatné platinové rozšírenie je v ponuke tu. Ako komplet s platinovou edíciou pre PC hru nájdete tu.