12 symbolov Škótska, vďaka ktorým vieme, že Škótsko existuje - ZN.SK

Škótsko je krajina na Britských ostrovoch, ktorá nepatrí medzi typické cestovateľské ciele. Intelektuál siahne týmto smerom ďalej, po Islande, Slováci najviac za prácou cestujú do Írska, ale aj Anglicka a konkrétne Londýna. Škótsko je rovnako krásne, hoci so svojim špeciálnym jazykom. Britské ostrovy sú zaujímavé po genetickej stránke, veď pôvodní Briti sú keltského pôvodu. Tí dnešní Briti sú najmä vo veľkých mestách pomiešaný vďaka prílevu prevažne moslimských prisťahovalcov, čím sa výrazne mení mentalita obyvateľstva. So Škótskom je to menej problematické než s Anglickom a Írskom. Priamo so Škótskom sa nám nespája aktuálne dianie, žiadne extrémne známe miesta. Len v poslednom čase zazneli zmienky záujmu odtrhnúť sa od Veľkej Británie. Nakoniec existuje pár symbolov a vecí, ktoré ak by sme nepoznali, netušili by sme, že Škótsko existuje. Ktoré sú tie všeobecne známe?

01. Kilt

Muž a sukňa? Jediná krajina, kde je to žiadané, je Škótsko. Všetci vieme, že Škóti nosia sukne v rámci tradičného odevu pri sviatkoch, rodinných udalostiach, slávnostiach, alebo počas nedele a návštev kostola. Bežnejší, menej slávnostný, nosia aj bežne. Zväčša poznáme kilt v tmavých farbách, karovaný, nosievaný spolu s kapsičkami, typickou škótskou čiapkou a vestou.

02. Gajdy

Pre doplnenie typického vzhľadu ikonického Škóta potrebujeme gajdy. Ani nie také, aké máme u nás, ale poriadne, hlučné. Hrajúce stále tú istú jedinú pesničku, ktorú ani len vo filmoch nevystrieda iná skladba, čiže na celom svete poznajú len jedinú škótsku skladbu.

03. “Jediná pieseň” zo Škótska

Nuž a práve tá skladba je tým symbolom Škótska, ktorý krajinu charakterizuje cez sluchový zmysel… vo svete ako jediná. Volá sa „Scotland The Brave“ a je neoficiálnou hymnou krajiny. Je zvláštne, že zo Škótska neprenikli žiadne iné tóny. Ale v skutočnosti majú skladieb naozaj viac.

04. Huggis

Najslávnejšie jedlo zo Škótska. Na Slovensku si ho zrejme nedáte, no ako symbol sa v očiach a pamäti predsa len huggis objavuje. Pochúťka sa vyrába z viacerých kúskov rôznych ovčích vnútorností, cibule a ovsených vločiek. Dokonca aj takých vnútorností, ktoré bežne na Slovensku nejeme. Tento špeciálny „guláš“ síce nesie názov podobný na detské plienky, no domáci ho vedia naozaj pripraviť ako delikatesu. Zvláštnosťou je, že sa varí v ovčom žalúdku.

05. Škótska whisky

Íri a Škóti vedia, ako vyrábať kvalitný a drahý alkohol. Whiskey sa tiež hovorovo nazýva „škótska“, čím sme si vytvorili asociáciu s krajinou s alkoholom. Aby bola whiskey škótskou, musí byť pripravená a vyrobená podľa prísnych škótskych zákonov. Nápoj je súčasťou miestnej kultúry a jeho kvalita známa na celom svete je dôvodom, prečo je aj tak hodnotená. Tri roky musí zrieť v sudoch a aj toto zrenie musí byť na škótskom území. Pravidiel je ale o mnoho viac a konzumentovi musí stačiť ako záruka pôvodu a kvality samotný titul „škótska“.

06. Sean Connery

Aspoň jedna ľudská tvár, ktorá sa nám spája s krajinou menom Škótsko. Sean Connery, slávny väzeň zo Skaly, obetujúci sa Highlander, no najmä nezabudnuteľný predstaviteľ agenta 007, Jamesa Bonda. Sean je dokonca typické škótske mužské krstné meno. Herec je celým menom aj titulom Sir Thomas Sean Connery sa narodil v roku 1954, v roku 1987 získal Oscara za úlohu vo filme Neúplatní, má 2 Zlaté glóbusy a mimo titul Sir získaný za zásluhy v roku 2000 má aj titul „Najsexi žijúci muž“ (časopis People, 1989) a z roku 1999 titul „Najsexi muž storočia“.

07. William Wallace

Slávny bojovník za slobodu Škótska bol popravený v Londýne niekedy pred 5. augustom 1305. Jeho príbeh pozná každý, čo videl film Statočné srdce z roku 1995 s Melom Gibsonom v hlavnej úlohe. Ako naozaj vyzeral sa nevie, čiže poznáme aspoň meno a jeho životný príbeh. Hoci ten filmový bol trochu viac okrášlený.

08. Glasgow

Glasgow je najväčšie mesto Škótska, hoci nie je hlavným mestom. Hlavné je Edinburgh. Glasgow na Slovensku znie takmer výlučne len v súvislosti s futbalovým klubom Celtic Glasgow. Je naozaj zvláštne, že sa v našich končinách vôbec s ničím nespomína Edinburgh a ani Glasgow. Pritom obe mestá majú nádherné historické centrá, pamiatky, zaujímavé stavby, miesta…

09. Eilean Donan a 3000 ďalších hradov

Najznámejší hrad britských ostrovov, kde sa nakrúcali stovky filmov a kde sa radi fotia novomanželia, kam chcú ísť turisti, fotografi, noví a noví filmári. A to vrátane tých amerických. V Škótsku je 3000 hradov a len Eilean Donan aj dnes so všetkým svojim výnimočným okolím na ostrove Eilean tvorí výnimočné miesto, aké sa za celé stáročia nezmenilo. Aj dnes pohľad na hrad a okolie je presne rovnaký, aký mali pred 500 rokmi. Aj keď s určitými zmenami na hrade samotnom. Nemožno sa čudovať filmárom aj všetkým, čo sem idú. Ten hrad je skrátka krásny.

10. Lochneská príšera

Jazero Loch Ness je druhé najväčšie škótske jazero, no je najslávnejším jazerom na svete. Žije v ňom Nessie, Lochneská príšera… teda nežije. Alebo áno? Plocha 56,4 km2 je dosť veľkká, aby sa tam neznáma príšera dokázaala skryť. Vzniklo nespočetne veľa filmov, rozprávok, legiend, aj podvrhov. A možno je dobre, že nepoznáme jasnú odpoveď, či existuje alebo nie. Jazero tak láka turistov aj naďalej. Každý má tak šancu vidieť ju, alebo nevidieť nič.

11. Scotland Yard a New Scotland Yard

Britské policajné riaditeľstvo je aj z filmov známe ako Scotland Yard. Je to zvláštne, že ide o propagáciu Škótska, hoci vôbec nie je na území Škótska. Sídli v Londýne a svoj názov získalo podľa ulice, kde sídlilo kedysi. To je to isté, ako keby sme na Slovensku nehovorili “policajné riaditeľstvo” ale len “U dvoch levov”.

12. Školník Willie

Nech to znie akokoľvek, ak sa spýtate 50 Slovákov, čo sa im spája so Škótskom a čo považujú za jeho symboly s akými sa stretávajú, niekoľko krát zaznie školník Willy. Jeho celé meno je William MacDougal a pracuje ako školník na Springfieldskej základnej škole, kde sa stretáva s Bartom a Lisou. Najstaršia zmienka o ňom ho popisovala ako vzdelaného lekára priplávajúceho na lodi s prisťahovalcami na Elis Island v New Yorku, kde po prihlásení na americkom úrade a predstavení lekárskeho vzdelania mu úradník povie „Odteraz ste školník Willie“. V pôvodnom americkom znení má výrazný škótsky prízvuk. V českom podaní má aspoň príšerný hlas.