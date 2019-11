Bee Simulator, herný simulátor včiel zaujímavejší, než čakáte - ZN.SK

Už keď sme pred pár mesiacmi narazili na zmienky o tejto hre, brali sme to ako akúsi recesiu, či zábavku. Hra na včelu, ktorá opeľuje kvety? Ale no ták. To vážne? Jedine ak v rovine malých nízkorozpočtových hier, ktoré budú distribuované zadarmo. Lenže prvý pohľad dával tušiť, že to nebude len tak. Tá hra to myslí vážne. Svet včiel, divých, či tých v domácich úľoch, je odrazu oveľa viac bližšie, než pri jedení vianočných oplátok a medovníkov. Včely a ich neznámy svet sa stávajú masovou záležitosťou, pretože odteraz môžete byť včelou aj vy a pocítiť takmer na vlastnej koži nejaké to dobrodružstvo, množstvo úloh a rovnako tiež množstvo zábavy.

Včelí simulátor BEE SIMULATOR

Jednoduchý názov je skutočnou hrou na včelu. Víta vás milá grafika, hodná tejto tematiky, žiadna 2D flákota, ale reálna a atraktívna grafika bez preháňania. S dávkou humoru, no najmä s určitou úrovňou reality, akoby pri dizajnovaní boli prizvané nejaké včely originál. Vývojári vybrali aj pekné fonty, rozloženie prvkov, zvolili jednoduché fungovanie hmyzieho sveta, množstvo detailov… Až sa nemôžete dočkať, než po prvý krát uvidíte, o čo vlastne ide.

Hra si na disku ukrojí zhruba 10 GB priestoru a vzhľadom na svoju technologickú úroveň potrebuje aj stredne výkonný stroj. Jej vývojárom je poľské Varsav Game Studios a vydavateľom Bigben Interactive (séria WRC, Hunting Simulator, Pro Cycling manager). Na Slovensku a v Čechách hru distribuuje Comgad.cz

Prvé zoznámenie s hrou

Teraz vážne. Samozrejme, vieme, že včely na tom nespolupracovali. Za to včelár a nejaký ten epidológ určite. Ale k tomu sa ešte vrátime. Hra vychádza pre PC, aj pre nové herné konzoly. To znamená, že ponúkne hernú a technologickú úroveň hodnú sumy, ktorá nie je malá a je porovnateľná s inými hrami. Toto je vša hra, na ktorú budete lákať frajeru na prvé rande k sebe domov a máte vyhraté. Jednoducho preto, že to tak je. Ktorá by odolala stať sa včelou a opeľovať kvetinky? Ale čo by len kvetinky. Čo tak rodinný piknik nejakej rodinky z mesta, ktorá vybrala z košíka ovocie, či sladkú limonádu?

Tak ako v reálnom svete, aj tu včely nelákajú len kvety a prírodný peľ, ale svoju úlohu zohráva aj činnosť človeka, odpad, ponechané potraviny, či rôzne náhody. Na to všetko mysleli vývojár, ba dokonca mysleli aj na predátorov. Nie každý vie, že včely sú obeťami sršňov. Vývojári na nich nezabudli. Mimo iné hrozby sú tou, ktorá sa do hlavy zapíše najviac.

Hrou hráča sprevádza príjemná hudba. Niečo, čo nie je nijako násilné, skôr pokojné, až z hry ide dobrá energia a dobro ako také. Úvod hry pozostáva z úvodu do života včely samotnej. Vyliahli ste sa z plástu a víta vás jedna z včiel s úvodom toho, ako vôbec lietať. Inštrukcie dáva hlasom aj textom. Veľmi rýchlo sa ocitáte vo vzduchu a veľmi rýchlo vôbec v nejakej akcii. príroda volá a priam si žiada, aby ste ju objavovali. Celkom prvou misiou tak bude otestovanie si leteckých zručnosti a prieskum sveta pred úľom divých včiel. Svet je naozaj rozľahlý a krásny. Hra so všetkým, čo ponúka, je vhodná pre najmenšie deti a rovnako tak pre starších rodičov. PEGY rating sa v prípade tejto hry nemusí príliš namáhať s určením čísla. Hoci nočnú moru z útoku sršňov si vieme predstaviť ako pomerne reálnu.



Video: od videí, ktoré vznikli pri vývoji ešte v roku 2018, sa hra prílši nezmenila. Update vidieť v prvkoch ako sú ukazovatele pripravenosti v dolnom ľavom rohu.

Zaujímavé je, že si môžete prepnúť aj včelí pohľad a vžiť sa do života včiel, ako vidia svet oni. Celá hra je totiž štandardne vo vašom pohľade. Všetko ovládanie je ľahko vysvetlené a dorbné úlohy, ktoré neustále môžete plniť neznamenajú žiadnu strastiplnú cestu plnú nudy. Môže za to milé všetko navôkol a krásny svet. Hráči, ktorým budú vadiť počty 0 zbraní, 0 streliva, 0 hustej paľby, nebudú asi cieľovkou. Pritom, dá sa hovoriť pri včelách o cieľovke?

Vaša včela vyráža von z úľa a počas návštev prírody, kvetov a rôznych iných cieľov zbiera peľ, prípadne inú sladké tekutiny. V celom rozľahlom svete hráčovi ukazujú cestu jednotlivé ukazovatele, prípadne sa spolieha len na svoje schopnosti. Pohľad človeka je jednoduchý, no pohľad včiel prináša unikátne detektory, vďaka ktorým je pre ňu všetko to množstvo zdrojov peľu a sladkých štiav vidieť ešte lepšie. Pre malú včelu nie je prekážkou žiaden plot, človek, strážca, či zviera. Aj keď, pozor na niektoré problémy, ktoré na včelu číhajú v realite, aj tu. Zabudnite na reálne súboje včiel a ôs tak, aké sú v prírode.

Keďže tie nemajú žiadne pravidlá a je ťažké odhadnúť silnejšiu stranu, hra to vyriešila po svojom. Súboje s osami a sršňami v tejto hre však nejaké pravidlá mať musia a poraziť ich môžete správnym načasovaním úderov myši podľa ukazovateľa medzi vami a protivníkom. Fér je, že nie je vždy rovnako silný súbor ako vaša včela. Otázna je len taktika a presnosť pri načasovaní. Riziká predstavujú aj silné pavučiny. Najmä, ak by ste vleteli do jej aj viditeľne najsilnejšej časti. Tie najslabšie sú na okrajoch pavučín.

foto: na konzole to dáte s kamošom aj na jednej telke cez split screen obaja

Osy môžete vyzvať aj cielene kedykoľvek na súboj. Napríklad, aby ste sa sami mohli zlepšiť v boji. V okolitom svete sa toho dá robiť naozaj mnoho. Zájsť na “tanečnú”, do ZOO, po parku, k ľuďom, do košíkov, na zmrzlinu, koláče, prípadne si môžete zahrať rôzne súťaže v zbieraní konkrétnych predmetov, prechádzaní konkrétnymi miestami. Za azda všetky činnosti hráč dostáva vedomostné body, takže sa dá očakávať, že z vás na konci celej hry bude naozaj múdra včela. Každý súboj, každý získaný achivement, všetko tvorivé prináša nejaké body.

Postrehy:

hra vytvára dobrú náladu, a niečo také od hier bežné nie je.

na pohľad prvý sa pozriete na okolitý svet, no na pohľad druhý pochopíte, že pre človeka je možno veľký, no pre včelu je obrovský. Megaobrovský. Každá trhlina v zemi, škára, krík, kvet, lavička, to všetko je rozľahlý priestor, kde aj spadnuté ovocie, či položený piknikový kôš s koláčikom je obrovský… zdroj cukru.

Vaša včela nie len preskúmava, ale aj objavuje. Napríklad jednotlivé živočíchy

V celom šírom svete sa pohybujete slobodne, aj keď pri určenej úlohe je hlúposť letieť opačným smerom. Pri voľnom režime je dobré užiť si to všetko slobodne.

Vo voľnom svete sa nachádza viacero miest, ktoré ponúkajú menšie hry, rôzne výzvy, či súboje.

Protivníci nie sú vyrovnaní, takže nečakajte vždy ľahký súboj.

Na hru sa dobre pozerá, po grafickej a zvukovej stránke je výborne zohraná

Hra môže byť pokojne povinnou súčasťou čohokoľvek, kde potrebujú zástancovia hier ukázať aj ich pozitívnu stránku. Mimo to tu vidieť určitý spoločenský prínos. O včelách sa hovorí v poslednom čase práve v súvislosti s ich ochranou a záchranou. Aj toto je krásny krôčik k tomu, vážiť si ich ešte viac.

Hodnotenie

Kto sníval o tom, že sa bude hrať s včelou na počítači? Ani my. Predsa hodnotíme hru pokojne 10 hviezdami z 10.

za myšlienku grafiku, hudbu, príbeh a celé herné rozhranie, rozľahlý svet s množstvom detailov, zvukové aj textové spracovanie mieru reality a logiku úloh za dobrú pohodu a pokoj, ktorý z hry sála. Ľudstvo totiž potreuje presne tento typ hier rovnako, ako iných.