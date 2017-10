Recenzia: Blitzkrieg 3, slušná RTS z II. svetovej vojny, ktorá nesklame

Blitzkrieg 3 bola očakávanou hrou od vývojárov z Nival, najmä preto, že je pokračovateľom slávnej hernej naštartovanej série. Je to však už vyše desaťročie, čo vyšiel posledný diel a tak čokoľvek mohlo prísť po dvojke, mohlo buď uraziť, alebo potešiť. V prípade Blitzkrieg 3 ale ťažko možno hovoriť o negatívach, možno preto, že hra hráča zaujme, pobaví a hlavne prinesie dej, ktorý zakladá na skutočných udalostiach II. svetovej vojny.

II. svetová vojna. Už zase?

Pri počutí, že sa hra Blitzkrieg 3 týka II. svetovej vojny, možno niekto prekrúca oči. Tých hier je neúrekom a vymenovať by ich bolo nemožné. Lenže ak priniesť bojové konflikty, do ktorých boli zapojení jednotlivci a aj celé armády a zároveň sa dá opierať o dôverne známe situácie a miesta, ťažko môžeme vybrať iný konflikt. Napoleonské boje nezaujmú tak veľmi ako II. svetová vojna, ktorá je v historických dokumentoch, v knihách aj v hrách skrátka žiadaná len preto, že to bola prvá vojna s nesmierne precíznym dokumentovaním. Máme snímky, dokumenty, záznamy, Norimberský proces a jeho dôkazové materiály a aj mnoho iného, čo nám svedčí o rozsiahlosti a aj technickej vybavenosti. Tá dokáže, priznajme si, pozitívne, aj negatívne fascinovať dodnes.

foto: najskôr sa objaví niekoľko lietadiel, krídel, padákov a na zemi pribudne pár spojencov

Blitzkrieg 3 nič neobjavuje a ani nič zásadné neodhaľuje. Práve naopak, prináša skutočné udalosti a miesta do takých herných úloh a scenárov, ktoré sa môžu držať pôvodných udalostí, ale prebiehať sa môžu aj čiastočne inak, s nejakou tou misiou navyše, či inak povedané – úlohou, ktorá ak sa podarí mimo tie hlavné, prinesie ešte lepšie hodnotenia. V Blitzkrieg ide o RTS, žiadnu akciu z pohľadu prvej osoby, ale herný žáner, aký sme si nedávno všimli napríklad pri Act of Aggression. Máte pod kontrolou, čo sa deje na hernom poli a kto si zalovil v pamäti a spomenul si na predošlé diely, pochopí, že Blitzkrieg 3 je jednoducho slušným pokračovateľom.

foto: misia s vvčistením letiska. Guľometné hniezda sú už naše!

Hrateľosť a dej

Na disku zhltne hra niečo okolo 9,79 GB, čo je jej nesmiernou výhodou pre hráčov jazyka menej znalých, hra môže byť v kompletnom českom jazyku, čiže aj hranie samotné je o niečo lepšie. V minulosti hlásené problémy pri spustení sme žiadne nezažili, keďže vývojári sa museli postarať o hladký priebeh všetkého. Hranie, nastavenia, pohyb v hre, pohyb v nastaveniach, nikde žiadne zaváhanie, zásek, alebo problém s ktorým by sa nedalo pokračovať ďalej. Už na začiatku celej hry je jeden zásadný potešujúci fakt. Vybrať sa totiž dá z troch kampaní, ktoré pritom nekončia krátko po odohraní niekoľkých kôl, ale ponúkajú pomerne dosť veľa zábavy.

foto: oslobodení priatelia ani nepoďakovali, hneď utekajú do boja

Na výber Američania, Sovietsky zväz, alebo nemecké vojská Tretej ríše. Nebýva bežné v hre uvádzanie vlajok Tretej ríše, preto sa celkom dobre pozerá na snahu vývojárov priniesť naozaj všetky strany tohto ozbrojeného konfliktu, nie len tú, ktorú vo všeobecnosti považujeme za dobrú. Hrať tak môžete za nemecké vojsko, začínajúc fingovanou sabotážou Nemcov v poľských uniformách, aby mohli vyhlásiť Poľsku vojnu. V hre sa celkovo viac krát stretávame s miestami a udalosťami, ktoré sa reálne stali, alebo sa približujú tomu, ako sa to mohlo udiať. To je však zakotvené len v stručných bodoch, alebo cieli misie. Reálny priebeh je ale na tebe.

foto: pripravený na návštevu prichádzajúcu po moste

Do nových misií sa dostávate pomocou výberu jednotiek a tankov, ktoré tam chcete použiť. Niekedy môžete zvoliť zlú výbavu, inokedy veľmi účinnú. Ide samozrejme o obmedzenú kapacitu armády, ktorou tiahnete do boja. Výborná vec je privolanie leteckej podpory a veľkého bombardovania. Aj táto možnosť sa spotrebúva za body záloh, podobne ako privolanie záloh pri bežnom čerpaní svojej vybratej armády. Útok z hora je efektný. Zaujímavé je aj privolať zálohu v podobe parašutistov.

Postrehy a pocity

Základom hry je ovládanie vojakov a prechádzanie s nimi cez svet, strategické premýšľanie a vhodné cielenie jednotlivých druhov vojakov na konkrétne ciele. Čiže v jednoduchosti vysvetlené, ťažko pošlem obrnené lacnejšie vozidlo s guľometom proti trom mocným tankom pripraveným zničiť aj rovnako veľký tank. Už vôbec nie pešiaka. Pre začiatok je výbava naozaj slabšia. Na výber máte len pešiakov, no postupne pribúdajú rôzne technológie – tanky, obrnené vozidlá, transportéri, typy jednotiek a ich výbava. Skrátka postupom času, ako postupujete v hre, je možné získavať nové a nové vylepšenia, s ktorými sa ja splnenie danej misie zdá byť reálnejšie.

Treba však rozmýšľať a tým je hra zábavná. Bezhlavo sa naklikať nedá nič. Nezdržuje nič zásadné ako pri RPG hrách, kde je nutné čítať kvantum textu. Aj tu sú nejaké úlohy, aj počas hrania sa zobrazujú rôzne tipy a odporúčania napríklad k práve prebiehajúcej misii. Všetko je ale zrozumiteľné a jasné. Pri ovládaní je možné, podobne ako sme si už pri žánri RTS mohli zvyknúť, vyberať z rôznych funkcií správania vojska, alebo vozidiel. Sťažiť dostrel nepriateľa na svojich vojakov sa dá napríklad ľahnutím na zem, no podobnú taktiku môže mať aj nepriateľ. Guľky tak strieľajú všade navôkol. Tie, ktoré neminú cieľ jednoducho zasiahnu strom, alebo budovu za vojakom.

foto: odmeny vedia potešiť, napríklad aj toto vozidlo, neskôr celkom obyčajné

Tanky, ktoré nemajú voľnú cestu a skrátia si ju cez les, lámu stromy pred sebou. To je tvorené efektom grafickým aj zvukovým. Nepochybne poteší detailistov, s deštrukčnými chúťkami. Určite ale teší, že sa tank nezasekne v tesnom priestore a nezačne sa bezhlavo krútiť na mieste, ako sme si mohli všímať za celé roky pri iných hrách. Jednoducho si spraví svoj priestor a dostane sa kam treba. Potešujúce je, že niektorú techniku je možné preberať nepriateľovi, povedzme ponechanú na parkovisku bez posádky, alebo delostrelectvo ponechané niekde napospas osudu. Tak ako v reálnom boji, aj Američania používali nemecké zbrane, keď dochádzala vlastná munícia a zásobovanie, bolo ľahšie získať strelivo zo zbraní miestnych vojsk. S týmto hra počíta aspoň v nejakej miere, čo ju obohacuje.

Kampane sú riešené inak ako len menným zoznamom, či odrážkami. zasadené sú do mapy, v ktorej sa môžete pohybovať a vyberať si budúce miesta konfliktov, do ktorých sa zapojíte. Teda tie miesta, ktoré sú označené a aj vaše vojsko sa ich nejakým spôsobom dotýka.

Mapa slúži ako ponuka s výberom miest. V nej sa dá vybrať nie len misia, ale povedzme aj prehodiť predstaviteľ vlastných vojsk, ich generál, čo je pochopiteľne len formalita a vec osobného výberu. Na hru však neverím, že to má nejaký výrazný vplyv. Vývojári pritom použili mená reálnych veliteľov a osobností. Mimo klasické dlhé kampane pre tri rôzne strany tohto ozbrojeného megakonfliktu sa tu nachádza aj multiplayer a ďalšie menšie misie.

Čo tá hra vlastne po nás chce?

Zmyslom hry je zbieranie skúseností, bodmi ohodnotenej úrovne, ktorá sa dá použiť na ďalšie vylepšovanie stromu technológií. Technológie, to bude asi to hlavné, čo vás bude ťahať do bojov viac a viac. Na začiatku aj samotné vojská nemali to najlepšie vybavenie. Čiže aj v realite sa k vojsku dostávali postupne vyvíjané novinky. Na toto je v hre kladený čoraz väčší dôraz. Rastiete aj v rámci levelov svojho veliteľa. Určitým hnacím prvkom pre čo najlepší výsledok je potom výsledná odmena, napríklad v podobe super silných tankov, s ktorými je možné konflikt s použiteľným tankom vyhrať ešte jednoduchšie.

Do misie si môžete v niektorých prípadoch vybrať jednotky podľa svojej chuti a jej vhodnosť je jasná napríklad podľa popisu, či lokality. Iné misie sú zas také, pri ktorých vývojárom záležalo na zachovaní autenticity a tak sú niektoré jednotky skrátka povinné. Udalosti jednoducho musia prebiehať aspoň približne tak, aby z toho bol aj tak povediac dokumentárny zážitok. Nie, žiaden strach. Stále je to však ten pravý herný zážitok.

Blitzkrieg 3 nesklame

Hra sa môže javiť ľahká, v porovnaní s inými hrami. Možno tak trochu chýba možnosť vybrať si len jediného vojaka a poslať ho na odlákanie pozornosti niekam inam. Je to skôr zväčša skupinka, tanky ovládateľné jednotlivo, pomáhajú rôzne ďalšie funkcie použiteľné v boji, alebo výzvou sú úlohy objavujúce sa počas hry ako zachovanie nejakého objektu, prežitie jednotiek a to všetko potom prináša niečo navyše. Hra je trochu náročnejšia, pochopiteľne viac ako predchádzajúce diely, no určite menej ako bežná herná novinka vychádzajúca v roku 2017. Pri pohľade z hora je vidieť celkom dosť, v peknej grafike s dôrazom na detaily. Dianie je možné priblížiť, ako sme si zvykli pri moderných RTS a ste tak bližšie k akcii. Ešte že pohyb po mape je možný aj pomocou klávesnice na AWSD. Žiadne ohurujúce grafické prvky vás ale nečakajú, čo však celkom vieme hre odpustiť.

Základ je, že dokáže hráča zaujať, priniesť mu zaujímavý dej, zaujímavé odmeňovanie a najmä je to RTS, akých je veľmi málo. Vlastne od posledného Cossacks 3 a Act of Aggression si ani nespomínam s čím sme sa mohli v poslednej dobe v tomto žánri stretnúť.

Distribútorom hry je Comgad.cz, vychádza v kompletnom českom jazyku.