TOP 15 najčastejšie čechizmy, ktoré používame v slovenčine - Gramatika

Čechizmy, sú slová, ktoré mylne považujeme za slovenské len preto, že ich rozumieme vďaka češtine. Myslíme si, že patria do nášho jazyka, alebo ich pokladáme za dôverne všetkým známe a preto aj použiteľné. Tvorili sme spoločný štát, česká inteligencia k nám prichádzala počas I. republiky, učili nás českí učitelia. Distribuujú sa k nám filmy a hry v češtine bez slovenčiny, lebo je to lacnejšie. Bežný Slovák češtine rozumie a tak si mylne a ľahko privlastníme niektoré slová. So slovenčinou však nemajú nič spoločné, vo Worde vám ich podčiarkuje a hlavne, v spisovnom jazyku nemajú čo hľadať. Ktoré to sú?

Doporučujem, doporučenie | odporúčam, odporúčanie

Doporučujú nám zubní lekári v reklame, ktorá neprešla jazykovou korekciou. V minulosti doporučoval výrazne Hornbach a neraz máme aj doporučené rady finančných inštitúcií, či liečiv k užívaniu liekov. Pritom je to za každých okolností odporúčané dávkovanie, odporúčanie od priateľa a aj list od lekára k špecialistovi je odporúčací. Jediná doporučená vec v slovenčine je list posielaný poštou, keďže sa porúča do rúk prijímateľa.

Krajka, krajkované | čipka, čipkované

Je nemysliteľné, ak sa v spojitosti s dobovým krojom spomína krajka. Ak dokonca vidíte zručnú čipkárku, ktorá v dokumente vyhlási: “som čipkárka už piatej generácie a vyrábam krajky…”, takíto ľudia vedia prekvapiť. Krajka je používaná v slovenskom módnom priemysle. Dokonca aj pseudoodborníci na módu v primitívnych Nákupných maniačkach či v nemenovanej módnej televízii nevedia po slovensky. Všetkým odborníkom na módu, ktorých pustia do éteru, by to mal už konečne niekto vysvetliť.

Prádlo, prádielko | Bielizeň, spodná bielizeň

Prádlo, prádelník, prádielko a všetky odvodeniny sa neskôr skloňujú ťažšie. Prečo asi? Sú české. V slovenčine máme bielizeň, nohavičky, spodnú bielizeň, bielizník, čokoľvek, len nie prádlo.

Fenka, fenečka | suka, sučka

Napriek tomu, že fenka v slovenčine neexistuje a nikdy neexistovala, ľudia sa k nej uchýlia skôr ako k slovenskému “suka”. Môže za to tak trochu aj fakt, že suku si spájame s nadávkou. Sukou sa nazýva žena, zaujímavosťou je, že najčastejšie z úst inej ženy. Čo tak zahodiť za hlavu to, s čím sa nám to spája a používať naozaj len suku a sučku? Nenachádzame útulok, ktorý by používal slovenský výraz, alebo aspoň si ho neplietol s tým českým. Inzercia predaja psov a šteniat na Bazoši je tiež zdrojom úsmevných tvarov a pravopisu, aj vďaka spoluobčanom z Dunajskej Stredy a okolia. Tam zoženiete aj “fenku bultočeka sývi s hnetým ohonom.”

Rohlík | Rožok

Rohlík mal v ústach Otík (Jánoš Bán) z Vesničko má středisková. Na Slovensku kupujeme rožky, na cenovkách sú rožky a ešte aj na bločku nám blokujú rožky.

Kojenie, kojiť, Kojenec | Dojčenie, dojčiť, dojča, batoľa

Výbava pre malé deti, postieľky, oblečenie, v slovenských textoch, v médiách, u lekárov, aj v poradniach absolútne zlyhávajú v rámci názvov a textov na tom, že nikto z pisateľov nemá záujem naučiť sa konečne po slovensky. Preto máme dojem, že kojenie je slovenské a kojenec tiež. My síce vyslovujeme kojeňec, reálne je N ale tvrdé, pretože ide o český výraz. Na Slovensku totiž máme dojča, niekedy preložiteľné aj ako batoľa, ak sa dieťa batolí. Určite ale žena nekojí, ale dojčí. Kojenie nemá žiaden vysvetliteľný slovenský pôvod.

Cop | Vrkoč

Copíky na hlave dievčatka sú fajn. Avšak možno v nejakom peknom moravskom kroji, keď nesie džbán moravského. Keď sa šumna dívenka zatúla a prejde hranice, bude mať na hlave vrkoče. Vrkôčiky, alebo ak chcete, pokojne jeden veľký vrkoč. Slovák má nutkanie nazvať malý vrkoč copíkom, no aj ten malý je vrkoč a nikdy nie cop. Veď je to také krásne slovo, vrkôčik. Prečo ho nepoužívame všetci?

Kotník | Členok

Vytkol si si kotník? Fajn, a stalo sa ti to v Adrpašských horách a hlásiš to českému lekárovi? Vtedy je všetko v poriadku. Keď ale lezieš na Téryho chatu, či preliezaš Sandberg, si na Slovensku a má tak zmysel používať slovenský názov. Členok. Ženy, ktoré aspoň trochu majú prehľad v typoch obuvi, si to už nemýlia. Rozoznávajú, že aj topánky môžu byť členkové a tak sa aj nazýva jedna celá kategória obuvi.

Pomazánka | Nátierka

Áno, samozrejme, že nápis pomazánka obsahuje mnoho obalov smotanových nátierok aj slovenských mliekarní, či údajne jedlých margarínov. Toto je pre niektorých rýpalov argument. Ak sa pozriete lepšie, je to len v rámci českej strany. Otočte ju na slovenskú a nájdete “nátierka”. Pomazánku si namažeš na svůj chléb, kým nátierku si natrieš na chlieb. Prečo sa to konečne nenaučiť?

Límec | Golier

Límec je pojem, ktorý je udomácnený až tak, že sa ho len ťažko vzdávame. Strešné okná na stavbe používajú izolačný límec, tesnenie proti vode a úniku tepla. Na veľmi málo miestach ho nazvú golier. Môže za to aj zahraničný dodávateľ, zlé preklady dodávateľských ponúk, aj nápisy, ktorým rozumieme a nemusíme ich veľmi prekladať do slovenčiny. Ak si prídete skúšať oblek do predajne, nikdy nemáte záruku, že predajca použije slovenský, alebo český výraz. S límcami sme skrátka zrastení.

Vada | Chyba

Keď je niečo vadné, tak len v Čechách. U nás máme chybu. Avšak zdá sa, že táto vada jazyka nakoniec nikomu neprekáža.

Razítko | Pečiatka

Razítkom orazíme jedine v Čechách. Nevedia to však takmer nikde, kde razítka… pardón, pečiatky, používajú. Razítko je tak zaužívané, že sa s ním stretávame aj u slovenských predajcov výroby pečiatok na mieru. Ten, čo pohŕda aj jedným aj druhým vybafne “štempeľ” a rozumie mu každý.

Sada | Súprava

Sada nožů je na Slovensku súprava nožov. Aj toto je veľmi zaužívané a zbavujeme sa toho len veľmi ťažko.

Kolečko, koliečko | Koliesko

Kolečko v češtine znamená okrúhly tvar, ale aj fúrik. Na Slovensko je kolečko nesprávny výraz pre koliesko. V slovenčine jednoducho máme koliesko na myši, koliesko na kočiariku, ozubené kolieska v hlave a pod.

Krabica | Škatuľa

Osudové zistenie pre slovenských baličov zásielok v internetovom obchode… celé roky pracujú s krabicami, keď z ničoho nič zistia, že sú to škatule. Áno, toto zistenie je pre veľa ľudí stále aj dnes prekvapením.

Nemenovaný učiteľ zo základnej školy… prepáčte, toto musím… vyhlásil, že oba tvary sú správne, len pomenúvajú niečo iné: “škatule sú malé a krabice sú vždy väčšie.” Mylná teória nevysvetlila, pri akom rozmere začína rozdiel. Určite to ale nie je pravda.

Trochu hazardu na náhrada

Čechizmov je viac ako sto a niekto veľmi odhodlaný by ich našiel aj viac. No pri rozhodovaní o tom, ktoré sú najčastejšie, sa musíme spoľahnúť len na vlastný úsudok a názory prvých čitateľov. Pri niektorých je ťažké rozhodnúť, či majú svoje miesto medzi TOP 15 správne. Za akési náhrady teda považujme dve slová a ich odvodeniny, ktoré sú nám dobre známe z hazardu a hier. Vsadiť si môžete napríklad len v Čechách, kým u nás si môžete staviť. A keď už sme takmer pri lotériách, určite stojí za zmienku aj slovo los a losovanie. Los je jedine ak zviera. Na Slovensku máme žreb a žrebovanie.

A “pusa” ako bonbónik nakoniec

Čechizmus “pusa” vo význame pomenovania úst, používame aj u nás. Avšak v slovenčine “pusa” znamená “bozk”. Bozk v češtine je polibek. Pusa v slovenčine ale nepomenúva ústa, kým v Čechách áno.

Mávnete rukou, poviete si, čo tam po tom. Pár slov. Pritom, ako sa veľmi búrime, že prichádzajú cudzie kultúry a zaniká tá naša, má možno význam hovoriť o tom, čo je naozaj slovenské a čo sme si privlastnili vďaka vlastnej neznalosti (alebo pohodlnosti prekladateľov a distribútorov filmov, ktorí k nám dovážajú české znenie. Slovenské len výnimočne.) V komentároch vítame vaše názory, ktoré slová by ste vy zvolili medzi 15 najčastejších čechizmov vo vašom okolí. Ďakujeme.