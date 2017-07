Recenzia: Ako sa stať zlatokopom v úlohe s latino milencom - ZN.SK

Včera do našich kín dorazil celovečerný režisérsky debut uznávaného herca a autora Kena Marina, ktorý rozpráva o tom, čo v dnešnej dobe nie je žiadna novinka. Pojem zlatokopka už ani netreba vysvetľovať. Existuje chlap, ktorý nikdy nechce pracovať a najradšej by žil z peňazí bohatých žien. Tak presne okolo takého chlapa sa točí dej filmu AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM, ktorý je zároveň spoločným výtvorom 3Pas Studios, Pantelion Films, Lionsgate a Televisa.

Detský sen – byť zlatokopom

Maximo (Eugenio Derbez) vyrastal v mexickej rodine, ktorá sa z neho snažila vychovať normálneho chlapca. Sníval o tom, že nikdy v živote nebude musieť ťažko pracovať. Dlhých 25 rokov sa mu v tom darilo. Zdokonaľoval svoje romantické zručnosti zvádzania na to, aby dosiahol svoj vysnívaný cieľ. Oženiť sa so staršou, bohatou dámou, ktorá by ho zahrňovala luxusnými darčekmi. Nečakal však, že ho manželka vymení za mladší model a Maximo náhle príde o domov a o život, ktorý do tej chvíle žil. Všetko samozrejme prežíva so svojim najlepším kamarátom, ďalším zlatokopom.

Je nútený vrátiť sa do sveta obmedzených možností a obrátiť sa na svoju odcudzenú mladšiu sestru Saru (Salma Hayek) a jej desaťročného syna Huga (Raphael Alejandro). Bude sa musieť snažiť prispôsobiť. Maximo vycíti príležitosť, keď sa mu jeho synovec zdôverí s citmi k bohatej spolužiačke. Zapojí všetky svoje schopnosti, aby si ho všimla stará mama dievčaťa, super sexi miliardárka Celeste (Raquel Welch). Tu prichádza Maximo vo svojich slávnych žltých slipoch a sexi chôdzou sa vydá na cestu v nádeji za svojim minulým životom. Najprv si však neuvedomuje, že najdôležitejšie veci v živote sú zadarmo.

Skvelé spojenie hercov

Najprv som si myslela, že je to film podobný Boratovi alebo Zohanovi, ale komédia Ako sa stať zlatokopom už od prvej minúty naznačuje, že pôjde o vydarenú komédiu. Ako inak, keď herecké obsadenie je jednoznačne profesionálne. V hlavnej postave sa predstavila mexická komediálna hviezda Eugeni Derbez, ktorý napísal, režíroval a hral v najpopulárnejšom španielskom filme v histórii USA Instructions Not Included (Bez návodu) z roku 2013. V úlohe Maxima sa skutočne našiel a postava mu sadla ako uliata, vtipné hlášky a situácie jeho postavu len dotvárajú. V jeho mladšej verzii, v minulosti, sa predstavil skutočný syn Eugenia. Ten v nádeji za luxusom a lepším životom vypláva z bazéna a svojim vzhľadom a sexi telom zbalí o dosť staršiu, ale bohatú budúcu manželku.

Španielsky temperament v hlavnej úlohe

Celý dej sa potom odohráva v súčasnosti, kde je Maximo muž v stredných rokoch a to jeho postave ešte viac dodáva na humore. Po boku v úlohe jeho sestry Sary si zahrala skvelá Salma Hayek, ktorá nikdy nesklame. V reálnom živote sú s Eugeninom priatelia. Ich spievanie po pár vypitých pohárikoch, tanec, vtipné hádky, situácie s malým Hectorom, teda Hugom a dialógy poprepletané španielčinou dodávajú na temperamente celému filmu. „Každý muž má v sebe kúsok latino milenca. Ak máš energiu a sebavedomie, aj ty sa môžeš stať latino milencom. Nie je to žiaden stereotyp. Je to životný štýl!“ tvrdí jednoznačne režisér Derbez o postave Maxima.

Komédiu AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM prináša Bontonfilm a diváci sa môžu prísť zabaviť do kín od 13.7.2017.