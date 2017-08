Dokument S tebou ma baví Slovensko režisérov Barabáša a Švedu - Film

Filmová a distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia uvádza 2. augusta do predaja dokumentárnu roadmovie Pavla Barabáša a Róberta Švedu S TEBOU MA BAVÍ SLOVENSKO. Film vznikol v spoločnosti K2 Production a bol vyrobený ako prezentácia Slovenska v období nášho predsedníctva v Rade EÚ.

S TEBOU MA BAVÍ SLOVENSKO rozpráva o tom, ako to dopadne, keď sa Tom, írsky študent a Gabika, slovenská herečka a vášnivá športovkyňa, rozhodnú spoločne precestovať Slovensko.

Tom, mladý muž z Írska, podniká spolu so svojou slovenskou kamarátkou Gabikou výlet za aeromobilom, no keďže práve v tom čase je tento výnimočný a svetovo preslávený slovenský vynález dva týždne na výstave mimo krajiny, spoločne sa rozhodnú podniknúť cestu po Slovensku a Gabika Tomovi našu domovinu predstavuje tak, ako ju ešte nikdy nemal možnosť vidieť.

Režisérmi filmovej novinky, ktorá ukáže, čo by na Slovensku mali vidieť a zažiť cudzinci, a čo by sme nemali obísť ani my, jeho obyvatelia, sú Róbert Šveda (Anjeli, Démoni, televízne seriály Dr. Dokonalý, Dr. Ludsky, Nesmrteľní, Odsúdené, Kriminálka Anděl, Mesto tieňov) a oceňovaný dokumentarista Pavol Barabáš (Trou de fer: Železná diera, Pygmejovia – Deti džungle, Žiť pre vášeň, Polárnik, Suri).

“Chceli sme Slovensko predstaviť hlavne zahraničnému návštevníkovi. Hľadali sme človeka, ktorý Slovensko nepozná a pozrie sa naň svojimi očami,” povedal Pavol Barabáš. Jeho syn Martin, ktorý pre dokument propagujúci slovenskú techniku, kultúru a prírodu skomponoval hudbu, študoval v Írsku. Práve v tejto malej sympatickej krajine našli tvorcovia mladého muzikálového herca Toma Morana, ktorý spolu so slovenskou herečkou Gabrielou Mihalčínovou Marcinkovou objavuje krajinou a ukazuje, o čom vlastne Slovensko je.

V dokumente, ktorý mapuje cestu zo západu na východ Slovenska, nechýba množstvo humorných situácií a stretnutí. “Je tu 180 krásnych hradov, najhustejšia sieť hradov v Európe, päť sprístupnených jaskýň zapísaných v UNESCO, ale to nie je podstatné. Podstatní na Slovensku sú ľudia, s ktorými sa stretávate, ľudia, ktorí vám ukazujú krajinu,” doplnil Pavol Barabáš k polohranému dokumentu, ktorý Slovensko predstaví od Bratislavy cez trenčiansky festival Pohoda, Rajecké Teplice, Vlkolínec, Vysoké Tatry, kráľovské mestá Banská Štiavnica či Levoča, kostolíky na východe až po Košice.

Hrané pasáže mal na starosti režisér a scenárista Róbert Šveda. “Je to skĺbenie hraného filmu s dokumentom, herci sú hodení do istej dokumentárnej autentickej situácie, na ktorú reagujú spontánne. Kladú otázky podľa toho, čo im napadne, nemajú na to scenár,” povedal Šveda.

Film odvysielala RTVS na Dvojke 1. septembra 2016.“Prekvapilo ma najmä východné Slovensko, kostolíky, je to veľmi nevyužitý turistický potenciál,” komentovala televízny dokument herečka Gabriela MihalčínováMarcinkováa sprostredkovala aj to, ako vnímal Slovensko jej írsky kolega Tom, ktorý sa vo filme vybral na Slovensko za svetovou technologickou raritou – aeromobilom. “Bol fascinovaný všetkými miestami, ktoré sme navštívili, všetko sa mu páčilo. Myslím, že sa sem bude rád vracať. Má emocionálne zážitky ku všetkému, čo sme prešli.”

“Myslím, že kto si pozrie tento film, bude ho chcieť ukázať aj kamarátom vonku, aby na Slovensko prišli a takisto hľadali, objavovali geniusloci Slovenska,” uzavrel Pavol Barabáš.

Road movie predstaví Slovensko ako krajinu, ktorá na maličkom území dokázala skoncentrovať obrovské množstvo cenných kultúrnych pamiatok a prírodného bohatstva a ktorej klenotom sú hlavne ľudia zo všetkých jej kútov. Vo filme sa okrem najdynamickejšie sa rozvíjajúceho hlavného mesta objavia aj hrady a zámky, mestečká dýchajúce históriou, prírodné unikáty, ale i veľmi aktuálny pohľad na Slovensko ako na podnikateľsky atraktívnu krajinu s množstvom šikovných a kreatívnych ľudí. Vďaka tejto roadmovie budete môcť Slovensko precestovať krížom-krážom, bude pre vás skvelým zdrojom na získanie informácií a určite aj motivátorom, aby ste rozmanitosť našej domoviny mohli lepšie spoznať.

Výroba filmu

Zámerom tvorcov bolo zatraktívniť Slovensko nielen pre zahraničných návštevníkov, ale aj domácich obyvateľov a prispieť tak k rozvoju cestovného ruchu a povedomia o Slovensku a tiež zachytiť bohaté zdroje informácií o síce malej, ale bohatej krajine v srdci Európy.

Na filme sa podieľali výrazné a renomované osobnosti súčasnej slovenskej filmovej a dokumentárnej tvorby, ktoré divákom ponúkajú netradičný a neopakovateľný pohľad na našu krajinu. Majstrovstvo Pavla Barabášav spojení s talentom nevšedného rozprávača príbehov Róberta Švedudodávajú tejto roadmovie nezabudnuteľný punc. Nik iný vám lepšie neukáže, aké zaujímavé Slovensko naozaj je a aj vy budete mať chuť vydať sa v Tomových stopách.Film putuje po zahraničných festivaloch, v marci 2017 získal v Indii na Indian World Film Festival ocenenie Certificate of excellence.

Trailer k filmu:



Miesta, cez ktoré vás film prevedie

Bratislava – Eurovea, SND, UFO, Korunovačne Slávnosti, VŠVU – Štefan Klein, Pohoda s kapelou Billy, Barman a Vladom Sendreiom, Bojnice, Čičmany, Rajecké Teplice, Vlkolínec, Salaš pod Kriváňom, Štrbské Pleso, Popradské Pleso, Belianska Jaskyňa, Chata pri Zelenom Plese, Výstup na Lomnický štít, Noc na Lomnickom štíte, Bachledova Dolina s horským cyklistom Filipom Polcom, Rieka Dunajec, Ekokapsula, Hniezdne – destiléria whisky, Spišský hrad, Levoča, Bardejovské Kúpele, Osturňa, Hervartov, Košice – Maratón, Tabačka, Biela Noc, Vlaky SR, Aeromobil, Letisko Nitra

Produkcia: K2 Production s.r.o.

K2 Production s.r.o. Producenti: RTVS, Audiovizuálny fond, K2 Production s.r.o., Ivica Barabášová

RTVS, Audiovizuálny fond, K2 Production s.r.o., Ivica Barabášová Námet: Pavol Barabáš, Róbert Šveda

Pavol Barabáš, Róbert Šveda Scenár: Diana Starinská- Kacarová

Diana Starinská- Kacarová Komentár: Juraj Rayman

Juraj Rayman Réžia: Pavol Barabáš, Róbert Šveda

Pavol Barabáš, Róbert Šveda Kamera: Martin Rau, Mário Kičák

Martin Rau, Mário Kičák Zvuk: Tomáš Kobza

Tomáš Kobza Strih: Róbert Karovič

Róbert Karovič Účinkujú: Gabika Mihalčínová Marcinková, Tom Moran

Gabika Mihalčínová Marcinková, Tom Moran Animácia: Daniela Krajčová

Daniela Krajčová Hudba: Martin Barabáš

Martin Barabáš Originálny názov : S tebou ma baví Slovensko/From Slovakia with Love

S tebou ma baví Slovensko/From Slovakia with Love Krajina pôvodu : Slovensko

Slovensko Žáner : dokumentárny

dokumentárny Dĺžka: 55 minút

55 minút Jazyková verzia : slovensky, anglicky

slovensky, anglicky Formát : 2D

2D Distribúcia: Magic Box Slovakia, DVD distribúcia – tel.: 02 5465 0274

Magic Box Slovakia, DVD distribúcia – tel.: 02 5465 0274 Cena DVD S tebou ma baví Slovensko: 14,99 €