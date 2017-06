Luc Besson kolekcia šiestich filmov na Blu-Ray je vonku - ZN.SK

Výborné filmy dokáže nakrútiť ktokoľvek, kto je na to predurčený. Pokojne aj Francúz o ktorom si aj dnes ešte mnohí myslia, že je hollywoodsky Američan. Luc Besson sa preslávil viacerými filmami, ale siahol minimálne jeden krát aj po významnom národnom motíve z dejín Francúzska. Momentálne sa jeho meno spája so sfilmovaním kultovo známej poviedky a komixu Valerian, ktorá inšpirovala aj STAR WARS a neskôr celý svet sci-fi tvorby na celom svete. Luc Besson má za sebou poriadny kus práce a taktiež vo svete mnoho fanúšikov, pre ktorých je jeho meno akousi zárukou úspechu. Je to výhoda aj pre nás, keď vieme už podľa režiséra zhodnotiť film za ten lepší a nádejný.

Kolekcia šiestich filmov na blu-ray

Ak by ste patrili medzi fanúšikov Luca Bessona, pozitívne by ste hodnotili zaujímavú kolekciu, ktorá obsahuje šesť filmov v blu-ray. Keďže viaceré z nich sa môžu pre svoj vek u mnohých z nás nachádzať ešte na VHS, občasný upgrade na blu-ray nie je na škodu. Najmä ak tak človek získa oveľa viac ako len film. Nejaký ten bonus, možnosť prehodiť sa do iného jazyka, ale hlavne vychutnať si celkom inú kvalitu. Azda najznámejší aj na Slovensku vspojení s Lucom Bessonom je film Piaty Element. Bruce Willis, Milla Jovovich, alebo Gary Oldman tu vytvárajú mimo svoje postavy a scénky aj mnoho známych hlášok a situácií. Aj keď ide o scifi, ktorému niekto poriadne povolil uzdu, patrí medzi to najlepšie z tohto žánru s prímesou komédie, kde to pritom ani nepôsobí rušivo. Nemenej úspešným je akčný film Leon, akčný film Brutálna Nikita, Magická hlbočina (Magická hlubina v českom vydaní), a žánrovým spestrením je historický, už spomenutý film, Johanka z Arku. Žánrové spestrenie však ešte nekončí, keďže šiestym filmom je dokumentárny film Atlantis. Všetko má svoju českú dabingovú verziu, len dokumentárny film je v pôvodnej francúzštine s českými titulkami.

Pridaná hodnota

Pre zberateľov majú vždy inú cenu veci, ktoré sú lepšie, väčšie, či limitované. Najmä pre filmového fanúšika má celkom iný rozmer vidieť film, ktorý si celý pamätá ako celok a obsah navyše mu prinesie ešte niečo viac. Vystrihnuté scény, alebo len čokoľvek navyše od klasickej verzie občas dokonca je zážitkom ešte väčším. V prípade Leona ide o režisérsky zostrih a kino verziu filmu. Atlantis, hoci francúzsky dokument, nepotrebuje príliš ani dabing, keďže je zo sveta bez slov, z pod morskej hladiny, zachytávajúc podmorský život. Všetko je v papierovej otvorenej škatuli, čiže ak si ktokoľvek požičia jedno blu-ray ľahko to zistíte…