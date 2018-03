Ready Player One: Spielbergov film vs kniha Ernesta Clina - ZN.SK

Ready Player One je film, na ktorí sme osobne čakali od prvého dočítania knihy ešte skôr, než sa objavila v slovenčine. Knižný príbeh, hodný sfilmovania na päť či viac hodín čistého vizuálneho zážitku, v sebe kĺbil tak obrovské množstvo symbolov, ochranných známok, názvov, značiek, dizajnov, postáv, že získať autorské práva na sfilmovanie celej knihy v jej originálnej podobe by účet za film dohnal do miliardových čísiel. Nakoniec je celkom pochopiteľné, prečo bolo tak ťažké vytvoriť film identický s filmom. Nebola to teda len dĺžka, množstvo prvkov, ale povedzme aj zrozumiteľnosť.

Kým kniha dokáže zaujať naozaj všetkých, ktorí milujú, alebo len majú vzťah k popkultúre, film je robený tak, aby zachoval pointu, systém kľúčov, OASIS – virtuálny svet v ktorom sa odohráva absolútne všetko, a až na pár zmien aj postavy. Má priniesť pocit, že ste sa sami ocitli vo virtuálnej realite a ste priamym svedkom slušného graficky dokonalého sveta pripomínajúceho jednu poriadnu počítačovú hru.

Budú to najmä mladí hráči počítačových hier, ktorí budú chápať všetko ovládanie, výber zbraní, artefakty a ovládanie v hre. Nuž a potom tí starší, ktorí si všimnú mnoho toho, čo im niečo hovorí a pripomína. Lietajúci DeLorean pozná aj najväčší sci-fi ignorant. V pozadí sa pritom mihne auto z austrálskeho Mad Max, Lara Croft, Minecraft, Orkovia, vojenské kombinézy z hry HALO, svetelný meč z Hviezdnych vojen a ešte mnoho iného. Treťou skupinou sú tí, čo čítali knihu a majú nad hlavou otázniky.

UPOZORNENIE : Nevideli ste film? Pozrite si ho a nepokračujte v čítaní.

Ready Player One: Kniha vs film

📕 : Hlavná postava Wade Watts chodí do školy. Vzdelávací systém vytvorený na OASISe ponúka základné vzdelávacie programy pre mládež. Do škôl je bezplatný prístup. 🎦 : Wade nechodí do školy, ale priamo chodí do OASISu za zábavou. Nevidíme ho v škole a ani nehľadá kľúč podľa spôsobu v knihe. 📕 : Wade má nájsť cestu k prvému kľúču na planéte vzdelávania pomocou záhadného nápisu. 🎦 : Wade získava kľúč pomocou pretekov, v ktorých možno nájsť možné nedostatky. Je prvý, čo si všimne Hallidayov odkaz. 📕 : Svet začal skúmať Hallidayov život, zápisky, koníčky a život. 🎦 : Film vytvoril špeciálnu miestnosť plnú videí zostavených z fotografií a bezpečnostných kamier, aby priniesol ucelený a živý pohľad do Hallidayovej minulosti. 📕 : získaním kľúča získal aj hádanku s ktorou sa musel dopracovať k bráne. 🎦 : po získaní kľúča mal hneď bránu pri sebe. 📕 : Objavila sa úloha presného recitovania konkrétneho filmu s M. Broderickom v hlavnej úlohe a jej presné splnenie znamenalo úspech. 🎦: Objavil sa horor Stephena Kinga v slušnej vizuálnej podobe. 📕 : Wadeovi sa podarí zamestnať v IOI a sabotovať… 🎦 : Wade prenikne do IOI, ale trochu inak ako by sa zdalo, pretože… 📕 : Mincu s jedným „extra life“ získa náhodou pri splnení úlohy v hre Pacman. 🎦 : Pacman chýba, ale „extra life“ je vyriešený postavou, ktorá bola pre film vytvorená a má zaujímavé rozuzlenie. 📕 : Kniha obsahovala viac detailov z Hviezdnych vojen, lietajúce stroje, postavy. 🎦 : Môžeme len hádať, či Disney (majiteľ Lucasfilm, tvorcu Hviezdnych vojen) nepustilo svoje symboly štúdiu Warner Bros. (tvorca Ready Player One), no o Millenium Falcon tam bola aspoň slovná zmienka, keď už sme nevideli vizuálnu podobu lietajúcich strojov Hviezdnych vojen. 📕 : spomína sa mnoho hudby z osemdesiatych rokov. 🎦 : zaznejú rôzne skladby z 80tych rokov, aj keď nie práve tie, ktoré nás „napačmali“ za posledný rok z trailerov. Napríklad Pure Imagination z pôvodného muzikálu Willyho Wonku a továrne na čokoládu, či Depeche Mode a ich World in my Eyes, a ďalšie skladby. Ale Beegees a scéna z Horúčky… jasné. Tá potešila jednoznačne. 📕 : Vzťah s Art3mis sa vyvíjal trochu inak, pomalšie. 🎦 : Cesta k Art3mis viedla cez odboj. Bola trochu iná. Ale nakoniec dospeje k tomu, k čomu má. 📕 : Wade po zničení veží uniká do mesta, kde kupuje byt so špeciálnou výbavou. 🎦 : Wade nestíha kupovať byt so špeciálnou výbavou. 📕 : Hon na Wadea má väčšie napätie. 🎦 : Hon na Wade začína a pokračuje honom na celý klan. 📕 : Ten šikovný hacker je Wade. 🎦 : Ten najšikovnejší hacker je vo filme niekto iný. 📕 : Výbuch pri Anorakovom sídle zničí všetko až na bránu. 🎦 : Výbuch zničí podobne úplne všetko, až na hernú konzolu s televízorom.

📕 : Skrýša hlavných hrdinov bola skôr útulňou. 🎦 : Skrýša hlavných hrdinov bola skôr hlavne Ashovou strojovňou a výrobňou… na zákazku. 📕 : Sponzori s túžbou zviditeľniť sa oslovujú Ashea s ponukami o sponzorstvo a tým si dokáže zarobiť veľa peňazí. 🎦 : Sponzori a reklama vo filme nedostávajú taký priestor, čo je svojim spôsobom dobré a nezdržujeme sa vo filme síce reálnymi hlúposťami, no stále však hlúposťami. 📕 : Konečný veľký boj zo sídla Ogdena Morrowa je podtrhnutie boja dobra proti zlu. 🎦 : Konečný boj proti zlu zmobilizuje verejnosť bez Ogdena Morrowa a jeho poskytnutia svojho sídla. 📕 : …. 🎦 : Právnici na scéne. 📕 : …. 🎦 : Zmazanie výsledkovej tabule. 📕 : záver bol… Wade sa ocitol na mieste, kde získal moc nad Oasisom. 🎦 : Záver vo filme… Wade sa rozdelil o vládu so svojim klanom.

Chyby filmu

Filmárskych chýb by sme našli vo filme mnoho. Najmä tým, že ide o virtuálnu realitu, by pri troche filozofie bolo možné nájsť chybu, či nedokonalosť, prípadne len iné riešenie problému veľa krát. Už samotné cúvanie na pretekoch musel vidieť celý svet. No aj bez veľkého rozvádzania je jednou z najväčších chýb, aká sa objavila, tá kvôli ktorej nemusíte byť ani v kine. Stačí pozrieť na filmový plagát. Chyba viditeľná na oficiálnych plagátoch filmu, ktorú filmári museli veľmi dobre vidieť a predsa vo všetkých jazykoch prikázali jej podobu.Vo svete virtuálnej reality (OASIS) by sme dokázali takúto lajdácku chybu prepáčiť ako prevtelenie do jedného z Fantastickej štvorky (Marvel), ale Wade na plagáte ešte len schádza z jednej z veží, čo je vo svete reality. Len jeho noha si to asi nevšimla. Aúúú…

Wade v nej má nezmyselne násobne dlhšiu nohu, ako je na ľudskú stavbu tela možné. Napriek výsmechu zo strany fanúšikov nedošlo k zmene a rovnaká hlúposť bola nadiktovaná aj ostatným po celom svete.

