Hudba vo filme Ready Player One a dva hudobné symboly v ukážke

Ready Player One, film na ktorý sa tešíme už od prvých mesiacoch jeho oznámenia, prinesie bohatšie oživenie kultúry 80tych rokov ako čokoľvek doteraz. Iróniou je, že film nakrútený podľa úspešnej knižnej predlohy sa odohráva po roku 2044. Autor samotnej knižnej predlohy, Ernest Cline, je totiž pravý GEEK, ktorý vyrástol na kultovo známych symboloch tejto éry.

Do jediného príbehu zaujímavým spôsobom zamiešal množstvo symbolov, hudobných žánrov, filmov, aj počítačových hier, ktoré za jedno desaťročie vzniklo a formovalo jednu celú generáciu. Film Stevena Spielberga, ktorý sa objaví v kinách už vo februári 2018 tak prinesie so sebou aj viacero pomaly zabudnutých symbolov. Ready Player One tak nebude len pre mladú generáciu, ale aj pre súčasných 30tnikov a 40tnikov.

O čom je Ready Player One kniha a pripravovaný film?

Predstavuje nám svet budúcnosti, keď sa všetci pripájajú do virtuálnej reality, navštevujú v nej školy, chodia v nej do práce a všade vládne pokoj až do chvíle, než umiera zakladateľ celého systému. Jeho závet však otrasie celým svetom. Majetok obrovskej hodnoty a celý systém OASIS k tomu získa ten, čo nájde ukrytý kľúč. Gigantická honba za kľúčom rozpúta celosvetové šialenstvo.

Jediná indícia ku kľúču odkazuje na 80-te roky, čo vedie k zvýšenému záujmu o skúmanie všetkého, čo malo s rokmi a životom zakladateľa systému spojitosť. Keď si už po rokoch svet začína myslieť, že to bolo celé len vtip starého blázna, podarí sa neznámemu mladíkovi objaviť prvý kľúč. V tej chvíli každý pochopí, že nešlo o vtip, ale reálnu šancu získať celý OASIS pre seba. Spolu sú však potrebné kľúče tri. Potvrdenie existencie toho prvého spustí monštróznu naháňačku. Výsledok? Honba zložená z obrovského množstva lovcov kľúčov, nadšencov, aj podplatených lovcov bojujúcich za gigantickú korporáciu. Každý pritom používa dopravný prostriedok a nástroje výrazne ovplyvnené slávnou érou 80tych rokov, až vzniká kombinácia armády lietajúcich DeLoreanov z Návratu do budúcnosti, proti Monster Truckom, autám zo Šialeného Maxa…

…ozaj, všimli ste si v zástupe zaparkovaných vozidiel v pozadí Laru Croft, alebo ako sa nepriatelia rozpadávajú na mince, ktoré do seba ihneď vťahuje postava strelca ako body z počítačovej hry?

Prvý trailer k filmu nám odhalil dva podstatné symboly

Trailer, ktorý vyvolal opodstatnený rozruch, zachytáva viacero detailov. Úvodná zvučka je veľmi povedomá. Veľmi znie mnohým povedome, no nie každému sa možno hneď vybaví, čo vlastne počuje. Pozrite si ukážku pozorne. Vieme už z knihy, že sa po hudobnej stránke určite máme na čo tešiť. Dokonca sa v nej aj spomína Willy Wonka a továreň na čokoládu, či skupina Rush. Do ukážky s atak samozrejme dostali ako dôležité súčasti. Áno, tá úvodná skladba je Pure Imagination a druhá je Tom Sawyer od kultovo známej kapely Rush s mimoriadnou trojicou hudobníkov.

Willy Wonka – Pure Imagination

Rush – Tom Sawyer