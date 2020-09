Vláda je proti zvýšeniu na 8,50 €. Čo sú vlastne koncesionárske poplatky?

Koncesionárske poplatky sú povinným poplatkom. Slúži na financovanie RTVS, čiže televízie a rozhlasu. Oficiálne ide o osobitný zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmeny a doplnenia ďalších zákonov. Platí ich každý, kto je prihlásený ako odberateľ elektrického prúdu. Ich zástancovia ich radi uvádzajú ako Poplatok za sledovanie televízie a počúvanie rozhlasu, no nie je to tak. Malo by ísť o poplatok za sledovanie štátnej televízie a počúvanie štátneho rozhlasu. V skutočnosti ide o povinný poplatok s vlastnosťami výpalného. Týka sa totiž všetkých na zozname elektrární a povinne. Špecializované oddelenie vás uháňa a ako zločinca žiada doplatiť aj stovky, ak ste si dovolili kúpiť horskú chatu, prehlásiť elektrinu na seba a ani vám nenapadlo doniesť si rádio, ktoré v horskej doline nemá žiaden signál a o televízii nemožno ani hovoriť.

ilustračné foto: v roku 2020 mnohí mladí ani nemajú žiadnu službu, iba internet a predplatený Netflix, Prime video, AppleTV+… ktoré okolo RTVS ani nešli.

Ponaháňajú vás za doplatok veľkej dane za dlžobu na koncesionárskych poplatkoch na staršom dome, ktorý sme kúpili a na zástrčke bežala len karbobrúska a miešačka. Daň za počúvanie rádia a sledovanie televízie je o to viac úsmevná, že po rokoch zveľaďovania stavby si môžete pustiť cez notebook a Antik TV všetko možné od Markízy po Nickeldeon a kanály RTVS zaregistrujete ako existujúce len po reštarte systému, keď celý zoznam kanálov začína Jednotkou a vy sa snažíte rýchlo prepnúť… Neexistuje systém merania skutočného “odberu” a sledovania kanálov štátnych. Asi tak férovo postavené koncesionárske poplatky sú. K povinnosti platiť ich sa zapisujete v momente, keď máte na seba zapísané odberné miesto elektriny. Aj to, ktoré stojí pred zdedenou chalúpkou v Šumiaci, kde prídete raz za rok skontrolovať pozostalosť a postrihať stromy… bez rádia a televízie.

Zástancovia koncesionárskych poplatkov sa radi oháňajú cenou. Údajne ide o najnižšie koncesionárske poplatky v Európe z pomedzi krajín, ktoré ich majú povinné. Tento názor absurdne zaslepuje fakt, že úroveň platov porovnávaných krajín je niekde celkom inde. Platiť koncesionársky poplatok v Rakúsku je menej bolestivé ako na Slovensku. Väčšiu nespravodlivosť pociťujú firmy a podnikatelia. Tí musia platiť poplatky podľa počtu zamestnancov. To najabsurdnejšie je, že rádio môže v práci počúvať len drvivá menšina z nich. Nám ostatným stačí Youtube v slúchadlách, aby sme nerušili kolegov. Podrobnosti o výškach úhrad na uhrady.rtvs.sk (Od 1. 1. 2020 nemusia dôchodcovia platiť vôbec za koncesionárske poplatky, ak sú poberateľmi dôchodku a nemajú iný príjem. )

RTVS zvažuje zvyšovanie poplatkov

Televízia by rada zlepšila vlastné financovanie a v rámci jedného z plánov uvažujú nad zvýšením koncesionárskych poplatkov pre fyzické osoby zo súčasných 4,64 EUR na 8,50 EUR. Neprimeraný skok. Na tieto plány a úvahy ostro reagovali zástupcovia vlády. Aj priamo premiér Matovič, ktorý na to využil štandardne komunikačný nástroj prepojený k ľuďom najrýchlejšie. Facebook príspevok jasne informuje, že zvyšovanie nehrozí. Nápad so zvyšovaním nie je ani v plánoch a prioritách Ministerstva kultúry. Na šťastie.

Rýchle rozhodnutie vlády neprichádza vždy

Kým koncesionárske poplatky neboli avizované a riešia sa, pred voľbami sme mali avizované, že téma interupcií sa nechá na pokoji. Nenechala. Oživuje sa a oživujú ju ľudia, ktorí majú najmenej čo hovoriť do ich podmienok. Zabúda sa, že nie sme krajina založená na úzkom vzťahu s náboženstvom, nepodriaďujeme svoje zákony, ale iba kultúru náboženským predstavám. O interupciách by pritom mali rozhodovať jedine tí, ktorých sa týkajú. Netýkajú sa dochodkýň a mužov, tiel a osudov dôchodkýň a mužov. Rozhodovať sa ale o nich pokúšajú práve dôchodkyne a muži. A dokonca spôsobom, ktorý sa nezlučuje s tým, čo potrebujú k roku 2020 tí, ktorých sa to týka. Mladé ženy, rodičky, budúce rodičky, rodičia. Tu rázne vyjadrenie vlády stále neprichádza. Aj pre riziká straty preferencií a nejasnosti toho, ako veľmi sa ktorý názor ľuďom páči. Aj tu sa však počúvajú názory seniorov a hlučných politikov.

Mnohí by sme pritom uvítali pokoj na tomto bojovom fronte a sústredenie na vážnejšie, menej emotívne a logickejšie problémy. Aspoň koncesionárske poplatky, hoci stále zostávajú, majú svoj strop.