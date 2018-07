Futbalové MS 2018: Chorvátsko je vo finále, zdolalo Anglicko 2:1. Fandili aj Slováci

Na MS vo futbale 2018 sa píše zaujímavá futbalová história. Mimo iných zaujímavostí bola zatiaľ najnapínavejšia účasť Chorvátska v semifinále. Postavilo sa Anglicku. 11. júla sa vo večerných hodinách odohrával nervy-drásajúci zápas, ktorý si nenechalo ujsť mnoho Slovákov. Kým viacero zápasov doteraz neoslovilo toľko Slovákov, tento bol v niečom iný. Slovensko totiž držalo palce Chorvátom, slovanskému národu blízkemu jazykom aj kultúrou. Možno aj preto, že mnoho Slovákov práve teraz ochutnáva chorvátske jedlá a suší plavky z chorvátskeho mora. A mnohých to napríklad ešte len čaká v priebehu týchto prázdnin.

Chorvátsko (2:1) Anglicko

Slovenské ulice sa ozývali pri oboch góloch

To, čo sa odohrávalo v slovenských obývačkách počas prvého gólu Anglicka, bolo pre podporovateľov Chorvátska malým sklamaním. Gól Trippiera poslal síce Anglicko do vedenia už v prvých piatich minútach, no keď sa podarilo v silnom napätí vyrovnať Perišičovi, slovenské sídliskové ulice burácali od radosti a rovnako tak to zaznelo aj v statusoch na Facebooku.

Burácanie sa ozvalo ešte raz o 22:24 hodine, kedy Madžukić strelil druhý gól a poslal Chorvátsko do vedenia v pomerne napísanom súboji v čase, kedy vedenie je veľkou výhodou. Druhý gól Chorvátsko strelilo v druhom predĺžení v 109 minúte hracieho času. Slovenské domácnosti sa ozvali veľmi rýchlo a krik radostného kriku sa rovnal niekde kriku pri góle Slovákov.

Zaujímavé bolo sledovať a počuť túto radosť a podpora Chorvátov, ktorí možno na začiatku nepatrili medzi úplných favoritov. Svetové médiá mimo ich výkony zaujala aj sympatická prezidentka, ktorej reprezentatívnosť a záujem o šport, či bežných ľudí prekonáva prezidentov, či premiérov iných krajín.

Chorvátsko vo finále už 15. júla 2018

Chorvátsko sa vo finále 15. júla 2018 stretne v bitke o titul majstra sveta s Francúzskom o 17:00 hodine. Francúzsko si vybojovalo miestenku vo finále po výhre 10. júla nad Belgickom. Stačil na to jediný gól zápasu.