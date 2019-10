Prehlasované A, široké E, alebo A s dvoma bodkami... čiže Ä / ä - ZN.SK

Písmenko, ktoré z času na čas urobí problém školákom a robí problém cudzincom na Slovensku, to je široké E, čiže Ä, alebo ä. Už sme si niečo popísali o písmenkách na klávesnici, možnostiach ako ich napísať, ak nie sme na svojom počítači a nie je nainštalovaná slovenská podpora. Do klasickej SMS správy sa vám znak dostať nepodarí. Môže trochu zmeniť význam slov, no pre kontext to nebude až taký problém. Dnes si tento znak predstavíme trochu inak a predsa aj tradične.

Fakty o Ä / ä

Písmenko, ktoré je v úplnej slovenskej abecede na treťom mieste (a,á,ä…) má napriek dohadom a nevôli študentov svoje opodstatnenie. Umožňuje vyniknúť najmä stredoslovenským nárečiam, vďaka písmenu niektoré slová znejú inak aj napriek tomu, že vo väčšine ho čítame ako čisté “e”. Slovenčina skrátka nie je len tak obyčajný jazyk. Platí, že ä sa môže objaviť jedine po spoluhláskach B, M, P, V.

Čiže napríklad v slovách bábä, bábätko, žriebä, mäso, mäkký, pamäť, päť, päta, opäť, väzeň, väzy, väzba, väzník, väčší a podobne.

Kde sa objavuje ä, tam sa očakáva, že v slove budeme dávať väčší dôraz na konkrétnu slabiku, kde sa samohláska nachádza, najviac práve na samohlásku samotnú. Sú slová, kde niekedy samohlásky zaniknú. Ä má pritom zaručiť, že budú vyslovené dôrazne a jasne. Zaznieť dôraznejšie pritom majú aj napriek tomu, že tu nejde o ich predĺženie. S tým sa počíta v niektorých jazykoch, ktoré ä používajú. Sú nimi:

Turkménčina

Nemčina

Estónčina

Slovenčina

Švédčina

Fínčina

Pomaly vymierajúci jazyk Skolt Sami dožívajúci lokálne vo Fínsku a západnom Rusku.

Severofríske alebo západofríske jazyky, rovnako pomaly vymierajúce

Zaujímavosťou je, že toto písmeno sa v rôznych jazykoch vyslovuje takmer rovnako. Škandinávske, inak povedané tiež vikingské krajiny však historicky zaznemanávali toto písmeno ako Æ. Až následne po kresťanizácii a zavádzaní klasickej latinky sa len v niektorých krajinách Æ zmenilo na ä. Krajiny, ktoré si ponechali Æ sú napríklad Nórsko, Dánsko, Island a Faerské ostrovy. Je medzi nimi však aj napríklad Luxembursko.

Ako vytvoriť ä na klávesnici, kde nie je?

Na klávesnici si Ä alebo ä vytvoríte ľahko aj vtedy, keď nemáte inštalovanú slovenskú, ale napríklad len českú, či anglickú klávesnicu.

Postačí stlačiť ALT a v prípade veľkého Ä stlačiť kombináciu ALT+142 (čísla na numerickej klávesnici) a v prípade malého ä stačí ALT+132.

Pre HTML zadanie špeciálneho znaku, napríklad do zdrojového kódu pre webové stránky, postačí do textu vložiť v prípade Ä kód Ä a v prípade ä kód ä. Oba sa vo výsledku zobrazia ako požadovaný znak.