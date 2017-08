TOP 10 zaujímavostí a miest mesta Kodaň, ktoré musíte vidieť - ZN.SK

Kodaň, hlavné mesto Dánska, či Copenhagen, ako mu hovoria doma, je krásne historické mesto, ktoré veľa krát ťaží zo svojej prímorskej polohy a z histórie. Prečo by aj nie, keď najslávnejšou osobnosťou mesta je slávny rozprávkach Hans Christian Andersen a ešte aj symbol mesta má s ním veľa spoločného? Prinášame prehľad 10 zaujímavostí, ktoré sa v meste oplatí vidieť.

1. Malá morská víla

Kodaň má symbol, ktorý k mestu patrí neodmysliteľne. Možno tak ako pre turistov bratislavský Čumil. Socha Malej morskej víly je posadená na kameni vo vode a dostať sa k nej znamená riskovať úraz, napriek tomu to robí štvrtina návštevníkov. Malá časť turistov túži na nej nechať nejakú značku, nápis, poškodiť ju a dostať sa do médií. Alebo len majú zvláštne nutkanie spôsobiť niečo, vďaka čomu dielo svojej skazy uvidia na akejkoľvek inej fotografii Malej morskej víly neskôr. Zvláštne nutkanie vandalov tak postihlo túto sochu nejeden krát. Odľahlé miest pri vode od parku bez kamier a strážnej služby ho robí prístupným nonstop. Asi aj to posmeľuje všetkých tých ľudí. Zastihnúť vílu voľnú počas dňa je umenie.

Podrobnosti: http://kodan.cestovanie.biz/mala-morska-vila.php

2. Bastión

Bastiónovým pevnostiam sme sa už venovali. Unikátny systém opevnenia máme aj na Slovensku. Hviezdicovité hradby vytvorené terénnou úpravou a vodnou priekopou sú unikátnym kultúrnym dedičstvom, ktorého hodnotu si bežne človek nevybavuje, no pri predstave náročnosti a postupu ide o mimoriadne dielo. Bastiónová pevnosť Kastellet tu tvorí oddychovú zónu s niekoľkými vystavenými delami, no zaujímavý je aj miestny mlyn v dobovej architektúre.

Podrobnosti: http://kodan.cestovanie.biz/bastion-kastellet.php

3. Thorvaldsenovo múzeum

Toto múzeum nemôžete minúť, ak máte radi klasické umenie. Budova bohato zdobená a ľahko rozpoznateľná, sa nachádza v tesnej blízkosti Parlamentu a vodného kanála, kde začína nejedna okružná plavba vodným kanálom a prehliadkou mesta. Nesie meno významného sochára Bertela Thorvaldsena. Vo vnútri sa nachádzajú obrovské priestory aj menšie haly, v ktorých sa všade vystavujú sochárske diela, poškodené, celé, slávne, aj nedocenené umelecké vyobrazenia ľudí, mytologických postáv a významných osobností. Rôzne éry, krajiny, doby, kráľovstvá, aj štýly vyhotovenia nadšenca pre umenie očaria.

Podrobnosti: http://kodan.cestovanie.biz/thorvaldsen-muzeum-soch.php

4. Nyhavn

Nádherný prístav. Zastavujú tu okružné plavby mestom a nedá sa návšteve vyhnúť. Buďte však radi, pretože by vám tak uniklo veľmi dôležité miesto. Je to prístav, zastávka pre okružné plavby, kotvisko zaujímavých lodí a jácht, no hlavne miesto, kde pôsobil Hans Christian Andersen. Dobové stredoveké mestské domy sú tak slávne, že sú súčasťou miestnych pohľadníc a magnetiek. Priamo táto ulica. Pred Vianocami jju lemujú vianočné trhy a v lete množstvo turistov.

Podrobnosti: http://kodan.cestovanie.biz/ulica-pristav-nyhavn.php

5. Frederiks Kirke

Kostol, aký len tak nevidíte. Je obrovský, nádherný a jeho dokončenie trvalo extrémne dlho. Veľmi dlhý čas šlo o otvorenú stavbu bez strechy, pretože pri jeho monumentálnosti došli pri výstavbe peniaze. Od neho to nie je ďaleko do Amaliensborgu.

Podrobnosti: http://kodan.cestovanie.biz/frederiks-kirke.php

6. Amaliensborg

Kráľovský palác so strážcami, výmenou stráží, aké vídať inde vo svete a hlavne múzeum v tomto paláci patria medzi ťaháky turistického záujmu. Príjemný personál múzea vás prevedie históriou aj zbierkovými predmetmi. Celé okolie múzea je zaujímavé, keďže ide o rozľahlé námestie lemované jednotlivými budovami paláca. Žiadne hradby.

Podrobnosti: http://kodan.cestovanie.biz/amalienborg-museum.php

7. Národná galéria

Národná galéria je niekoľko poschodová krásna veľká historická budova nachádzajúca sa v širšom okolí centra. Dostupná pár desiatok minút peši z centra, alebo mestskou hromadnou dopravou. Disponuje obrazmi nesmiernej hodnoty a rôznych ér. Je v nej čo obdivovať. Je v nej pokojná atmosféra, bez uponáhľaného tempa viditeľného mezdi turistami v centre.

Podrobnosti: http://kodan.cestovanie.biz/danska-narodna-galeria.php

8. ZOO Copenhagen

Zoologická záhrada je trochu vzdialená od centra. Po ceste k nej môžete navštíviť Národnú galériu, keďže sú takmer na rovnakej trase. Samozrejmosťou je plno zvierat, nejaký ten ťahák, aký inde v Európe neuvidíte a zaujímavý dizajn, ktorý je zároveň akoby ihriskom pre deti s rodičmi. Má krátku otváraciu dobu, preto dobre plánujte. Zastávka je priamo pred ZOO.

Podrobnosti: http://kodan.cestovanie.biz/zoo-kodan.php

9. Tivoli zábavný park

Tivoli zábavný park, ako sa volajú podobné parky v celej Škandinávii, je vždy niečím originálne. Kodaň má svoj park riešený v rôznych svetových štýloch. Nájdete tu repliky budov a miesta inšpirované ruskou architektúrou, čínskou, škandinávskou, či iných miest. V noci toto miesto vyzerá inak ako cez deň. Horské dráhy, labute, kolotoče rôzneho typu, loďky, množstvo atrakcií, stánkov, občerstvenia, predajcov, stánkov so streľbou. Je tu toho mnoho a na vyprázdnenie peňaženky rovnako tak.

Podrobnosti: http://kodan.cestovanie.biz/tivoli-gardens-zabavny-park.php

10. Priame centrum mesta Kodaň a plavba

Desiatym zaujímavým miestom musí byť priamo Kodaň sama o sebe. Jednoducho preto, že jej historické centrum má toho viac. Musíte byť priamo na vlastných nohách napríklad v okolí Parlamentu, vidieť architektúru, nasadnúť na vyhliadkovú plavbu a z lode si pozrieť mnoho zaujímavých miest, veží, domov, stavieb, palácov, aj moderných kúskov mesta s domami modernej architektúry, aké vidieť v niektorých špecializovaných časopisoch. S plavbou sa toho dá stihnúť vidieť viac. Následne po vystúpení je možné peši prejsť viacero miest, ktoré nie je nutné spomínať, pretože každý turista nájde niečo, čo ho osloví viac.

Na Kodaň sa pripravte

Miest, ako je tu spomenutých, je pochopiteľne viac. Tieto sa dajú stihnúť na jednej trase za sebou v rámci jedného dňa a ostatné čakajú na objavenie napríklad pri vlastných potulkách mestom na bicykli, či peši. Sú miesta, kde dostali priestor umelci a preto vznikli aj mnohé novodobé rarity. V Kodani je výhodné kúpiť si Copenhagen Card, ktorá vám sprístupní lacnejšie vstupné do miestnych múzeí, na výlet po vodnom kanáli, či v klasickej autobusovej doprave a metre mesta. Zhodnoťte, či je viac zaujímavých miest po ceste pri chôdzi peši, alebo viac stihnete pri mestskej hromadnej doprave. Ak sa však príliš kocháte historickým mestom a hľadaním nových miest, dávajte si pozor na vreckárov. Tých je dosť a dokážu pokaziť celý dojem z tohto mesta. Dánsko je členom EÚ, čiže postačí občiansky preukaz na vstup do krajiny. Žiadne výrazné a ojedinelé obmedzenia pre Slovákov neplatia.