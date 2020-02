Pred 77 rokmi nacisti popravili Sophie Schollovú a ďalších študentov

22. februára 1943 popravili nacisti Sophie Schollovú, jej brata Hansa Scholla a Christopha Probsta. Všetci traja boli mladí študenti, ktorých odsúdili za velezradu proti ríši a boli popravení gilotínou. Nezvyčajný trest, ktorý však počas II. svetovej vojny nacisti oživili a radi používali ako špeciálny exemplárny trest, nariadil Roland Freisler, predseda súdneho tribunálu. Napriek tomu, ako sa nacistické Nemecko tvárilo a ako postavilo svoje vlastné súdne právo, v ich procese vzniklo viacero nezrovnalostí a zlyhaní, vďaka čomu bol priebeh súdu skôr výsmechom. Napriek tomu mladí ľudia doplatili životom na svoje aktivity spojené s roznášaním protinacistických letákov.

foto: romeroinstitute.org, kolorizovaná fotografia Sophie Schollovej

Biela ruža

Bojovali bez zbraní, len slovom. Aj podľa ich vyjadrení by to spravili kedykoľvek znovu. V Mníchove tvorili ilegálny informačný kanál, ktorý odporoval tomu, čo chcelo a šírilo nacistické Nemecko. Hnutie Biela ruža, ktorého boli súčasťou, malo viacero členov, ktorých však mladí študenti nezradili. Do spolku sa zapojil aj univerzitný profesor Kurt Huber. Trojicu študentov chytilo gestapo po tom, čo ich 18. februára zadržal a udal vrátnik Jacob Schmidt, pri roznášaní a rozhadzovaní letákov na univerzite v Mníchove.

Foto: súrodenci Schollovci na väzenských fotografiách, zdroj: whatshernamepodcast.com

Uväznili ich v mníchovskej väznici Stadelheim. Sophie dovolili pred popravou stretnutie s rodičmi. Pochovaní sú v tesnej blízkosti popraviska, na mieste známom ako Am Perlacher Forst.

Film o Sophie Schollovej

Celú udalosť zachytáva film nakrútený v roku 2005. Sophie Scholl – Die letzten Tage – v preklade Sophie Schollová – Poslední dni rozpráva príbeh posledných dní jej života. Sophiu stvárnila nemecká herečka Julia Jentsch. Film dokumentuje zapojenie Sophie Schollovej do skupiny Biela ruža, aktivity skupiny, ale aj zadržanie, súd a v rovnaký deň popravu všetkých troch.

