Akú mám krvnú skupinu? Ako ju môžete zistiť (aj z domu)? - Zdravie a štýl

Vojaci a špecialisti, záchranári, ale napríklad aj pretekári na extrémnych pretekoch svoju krvnú skupinu uvádzajú na uniforme, na náramkoch, či vozidle. Dôležitá informácia o krvnej skupine môže ušetriť drahocenné minúty pri záchrane ľudí v prípade nehody. Oni svoju krvnú skupinu poznajú. Bežný človek sa o nej dozvie jedine v prípade problému, keď podstúpi krvné testy, alebo ak má starostlivých rodičov. Niekedy stačí mať starostlivú a dôslednú sestričku, ktorá ju uvedie do zdravotnej karty, aj keď na ňu nemusela mat políčko.

Vedeli by ste povedať s istotou, aká krv koluje vo vašich žilách? Vidíte výzvy a žiadosti ľudí o darcovstvo krvi a ani netušíte, či ste vhodným darcom? Ako vlastne zistiť krvnú skupinu? Prinášame prehľad niekoľkých možností a spôsobov, ako to zistiť. Ak keď niektoré vyznievajú absurdne jednoducho… naozaj ste ich vyskúšali? Alebo bola prvá voľba Google? Ktorý spôsob by bol potom ten prvý, ak by bol rok 1994?

1. Mama

Pýtajte sa. Mama, respektíve rodičia vedia o svojich deťoch vždy najviac. Teda až na deti samotné. Najmä súčasní mladí a deti, ktorí navštevovali lekárov spoločne, majú štandardnú výbavu zdravotnej dokumentácie obohatenú o krvnú skupinu. Dnešní tridsiatnici a starší nie vždy majú takýto záznam. Niekedy je skôr vzácny, ak pacient netrpí častejšími ochoreniami.

2. Domáce krvné testy

Do 20 EUR sa dá zakúpiť viacero druhov krvných testov. Sami si tak môžete zistiť svoju krvnú skupinu, aj keď na to bude nutné získať vzorku krvi. Žiaden strach. V balení na to slúži lanceta*.

3. Odborné krvné testy

Pre odborné testy bude nutné vyraziť mimo domu. Do ambulancie svojho lekára, alebo špecializovaného hematologického pracoviska. V rámci ochorení, alebo len v rámci preventívnej prehliadky vám aj váš lekár môže nechať zistiť krvnú skupinu, ak na to nemá sám vybavenie. Či už za poplatok pár eur, alebo v rámci poisťovne, nezabúdajte na preventívnu prehliadku. Z krvi sa dá zistiť naozaj všeličo. Skôr, než bude neskoro.

4. Zdravotná karta

Áno, zdravotná karta by mala naozaj obsahovať všetky zásadné informácie o vás, dokonca aj tak zásadnú, ako je krvná skupina. Napriek tomu to tak nie je. Podľa lokality, mesta, regiónu a podľa koncentrácie ochotných lekárov a sestričiek možno naraziť na fakt, že niekde sa uvádzanie krvnej skupiny celkom ignorovalo a zdravotný personál niektorým ľuďom nevidel ani jedinú krvnú doštičku, či kvapôčku krvi. Tým pádom sa ani nikdy neprišlo, akú krvnú skupinu daný človek má. Údaj o krvnej skupine občas nemusí byť na prvej strane „o vás“. Môže byť súčasťou niektorých výsledkov z minulosti, pri ktorých bola braná vzorka krvi.

5. Sestrička

Veľmi jednoduchý spôsob je zatelefonovať sestričke. Tam, kde viete pozdraviť a ospravedlniť sa za otravovanie a tam, kde prijímajú vašu žiadosť s pochopením, môžete údaj získať. Milá a ochotná pani sestrička je vždy na nezaplatenie. Ak ste povedzme 500 kilometrov od svojej zdravotnej karty a prilietava za vami vrtuľník, kým ste si ľahli medzi dve ostré skaly, vtedy bude možno ešte viac ochotnejšia. Ochotný a milý personál do karty môže nahliadnuť. Horší prípad ale bude ten, keď máte kartu a údaje na nej tak trochu odfláknuté. Žiaden strach. Ak je naozaj zle, zdravotnícky personál si vašu krvnú skupinu zistí. Ušetriť im minúty času však stále znamená minúty k dobru.

*Lanceta je nástroj umožňujúci prepichnúť kožu menej bolestivo ako pri injekčnej ihle. Malá ranka je v takej veľkosti v akej je lanceta vyrobená. Prenikne len toľko, koľko je potrebné, pre získanie malej vzorky krvi.